Александр Лесун: В баню на Новый год не хожу
Олимпийский чемпион Рио-2016 в пятиборье Александр Лесун – один из героев прошедшего года дал предновогоднее интервью «Советскому спорту».
ПОБЕДЫ И НАГРАДЫ
Трехкратный чемпион Европы
2011 год - в команде, 2012 год - в команде, 2014 год – в личном первенстве.
Четырехкратный чемпион мира
2011 год - в команде и в личном первенстве, 2012 год - в личном первенстве, 2014 год - в личном первенстве, 2016 год – в смешанной эстафете.
Чемпион Олимпийских игр
2016 год - в личном первенстве.
2013 год - Заслуженный мастер спорта России
Кавалер Ордена Почета
Является военнослужащим Росгвардии. воинское звание «старший лейтенант»
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Александр, где будете встречать Новый
год?
- Пока не решил: либо дома в Минске, либо дома в Москве.
- Где
обычно встречаете?
- Обычно встречаю с семьей в Минске – с женой и дочкой Ариной. Но обязательно заезжаем к моим родителям в Борисов – или накануне Нового года, или после.
- В
Борисове есть футбольный клуб БАТЭ…
- Я его большой поклонник. Неоднократно смотрел в живую матчи Лиги чемпионов с «Валенсией», «Баварией» и «Ювентусом». Но последний раз это было в 2013 году.
- Какие
впечатления?
- Мне очень нравится, как ребята играют на таком уровне. Может, не хватает техники, физики, но самоотдача запредельная.
- Вы
про БАТЭ, а я-то хотел узнать про приезжих
звезд. Кто-то поразил – Мюллер, Рибери,
кто там еще играл в те годы?
- На тот матч «Бавария» приехала вторым составом, БАТЭ тогда победил.
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Вернемся к
новогодним традициям. Есть еще
традиция: под звуки курантов написать
желание, сжечь бумажку, бросить в бокал
с шампанским и выпить?
- Такого у нас вообще нет. Старая добрая и самая главная наша традиция – послушать поздравление президента.
- Так
вы же в Минске встречали. Какого из
президентов предпочитаете слушать?
- Раньше обоих и слушали. Разница во времени между Минском и Москвой составляла один час. Вначале было поздравление Путина, через час – Лукашенко. Но сейчас разницы во времени нет.
- Какой
делаете выбор?
- Выбираю Владимира Владимировича.
- Думаю,
что угадаю ваше желание, которое вы
загадали год назад.
- Не угадаете. Нет, со спортом оно не связано. Это очень личное. Как и в этом году, поэтому не скажу. Я не загадываю желания, которые сам могу осуществить. Загадываю только те – которые вне моей компетенции.
- У вас
есть фирменное блюдо к новогоднему
столу?
- Да я много чего могу приготовить. Но мое самое фирменное блюдо – щи.
НОВОГОДНИЙ БЛИЦ
- Елка
- только живая?
- Может быть и искусственная, но лучше, чтоб была живая.
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Заливная рыба должна быть на новогоднем
столе?
- Заливная рыба – не главное. Главное – чтобы был холодец.
- Без
оливье можно обойтись?
- Ни в коем случае. Как же без оливье! И вареная картошка - обязательна. А вот к селедке под шубой отношусь спокойно.
- Деда
Мороза приглашаете, или сами наряжаетесь?
- Сам не наряжаюсь. Приглашаем. Дочке Арине 4,5 годика, порадуем ее. Боится ли она бородатого дедушку? Нет, не боится.
- Если
Новый год уже наступил. Можете пригласить
на свой стол посторонних людей?
- Никогда! Мой дом – моя крепость. За столом должны быть только родные люди.