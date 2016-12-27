Александр Лесун: В баню на Новый год не хожу

Олимпийский чемпион Рио-2016 в пятиборье Александр Лесун – один из героев прошедшего года дал предновогоднее интервью «Советскому спорту».

ПОБЕДЫ И НАГРАДЫ Трехкратный чемпион Европы 2011 год - в команде, 2012 год - в команде, 2014 год – в личном первенстве. Четырехкратный чемпион мира 2011 год - в команде и в личном первенстве, 2012 год - в личном первенстве, 2014 год - в личном первенстве, 2016 год – в смешанной эстафете. Чемпион Олимпийских игр 2016 год - в личном первенстве. 2013 год - Заслуженный мастер спорта России Кавалер Ордена Почета Является военнослужащим Росгвардии. воинское звание «старший лейтенант»

- Александр, где будете встречать Новый год?

- Пока не решил: либо дома в Минске, либо дома в Москве.

- Где обычно встречаете?

- Обычно встречаю с семьей в Минске – с женой и дочкой Ариной. Но обязательно заезжаем к моим родителям в Борисов – или накануне Нового года, или после.

- В Борисове есть футбольный клуб БАТЭ…

- Я его большой поклонник. Неоднократно смотрел в живую матчи Лиги чемпионов с «Валенсией», «Баварией» и «Ювентусом». Но последний раз это было в 2013 году.

- Какие впечатления?

- Мне очень нравится, как ребята играют на таком уровне. Может, не хватает техники, физики, но самоотдача запредельная.

- Вы про БАТЭ, а я-то хотел узнать про приезжих звезд. Кто-то поразил – Мюллер, Рибери, кто там еще играл в те годы?

- На тот матч «Бавария» приехала вторым составом, БАТЭ тогда победил.

- Вернемся к новогодним традициям. Есть еще традиция: под звуки курантов написать желание, сжечь бумажку, бросить в бокал с шампанским и выпить?

- Такого у нас вообще нет. Старая добрая и самая главная наша традиция – послушать поздравление президента.

- Так вы же в Минске встречали. Какого из президентов предпочитаете слушать?

- Раньше обоих и слушали. Разница во времени между Минском и Москвой составляла один час. Вначале было поздравление Путина, через час – Лукашенко. Но сейчас разницы во времени нет.

- Какой делаете выбор?

- Выбираю Владимира Владимировича.

- Думаю, что угадаю ваше желание, которое вы загадали год назад.

- Не угадаете. Нет, со спортом оно не связано. Это очень личное. Как и в этом году, поэтому не скажу. Я не загадываю желания, которые сам могу осуществить. Загадываю только те – которые вне моей компетенции.

- У вас есть фирменное блюдо к новогоднему столу?

- Да я много чего могу приготовить. Но мое самое фирменное блюдо – щи.

НОВОГОДНИЙ БЛИЦ

- Елка - только живая?

- Может быть и искусственная, но лучше, чтоб была живая.

- Заливная рыба должна быть на новогоднем столе?

- Заливная рыба – не главное. Главное – чтобы был холодец.

- Без оливье можно обойтись?

- Ни в коем случае. Как же без оливье! И вареная картошка - обязательна. А вот к селедке под шубой отношусь спокойно.

- Деда Мороза приглашаете, или сами наряжаетесь?

- Сам не наряжаюсь. Приглашаем. Дочке Арине 4,5 годика, порадуем ее. Боится ли она бородатого дедушку? Нет, не боится.

- Если Новый год уже наступил. Можете пригласить на свой стол посторонних людей?

- Никогда! Мой дом – моя крепость. За столом должны быть только родные люди.