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Сергей Юран: «Убить» команду на первом сборе много ума не надо…

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Юран: «Убить» команду на первом сборе много ума не надо…
Источник: «Советский спорт»

Что ждет футболистов РФПЛ после отпуска – сразу убийственные нагрузки или щадящий втягивающий режим? Об этом мы спросили у экс-нападающего сборной СССР, СНГ и России Сергея Юрана.

«СРАЗУ МАКСИМАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ – КАК БИТОЙ ПО ГОЛОВЕ»

- Сергей Николаевич, что такое первый сбор?
- Он должен быть втягивающим, чтобы после месячного отпуска подготовить футболистов к работе.

- Втягивающий – это сегодня тренируемся час, а завтра час десять?
- Нет, растет нагрузка, а занятие длится стандартные час двадцать. Можно двухразовые тренировки, утром – тренажер, вечером – беговые упражнения. Мы, конечно, составляем игрокам на отпуск задания, но не все их выполняют. Если сразу дать максимальные нагрузки, чревато травмами, заболеть можно. Это как битой по голове! Потом придется многих лечить, восстанавливать. Много ума не надо, чтобы сразу «убить» команду. Плюс на первом сборе разбиваешь игроков на группы по готовности - надо подвести их к тому, чтобы потом уже все работали на одинаковом пульсе.

- Но ведь не везде первый сбор втягивающий! Где на вашей памяти он был самым тяжелым?
- В киевском «Динамо», там такие нагрузки давали! Машина, конвейер! Выжил – хорошо, нет – твои проблемы. Могли на второй день тест Купера устроить, серьезная вещь! (смеется) И барьеры, и лавочки на стадионе.

- Лавочки?
- Начинаешь с нижнего ряда и бежишь до самого верха. Связки коленные вылетали, мениски - после отпуска не готовы были.

- И у вас вылетали?
- Один раз было. Надрыв задней мышцы, когда тест Купера на максимуме побежали.

- В Киеве?
- Ага. В Европе первый сбор – только втягивающий. Я даже удивлялся! В «Спартаке» Романцев тоже следил за тем, чтобы футболисты сначала задышали, то есть организм должен почувствовать – скоро будет настоящая работа. Эти методики я и взял на вооружение. Иначе получается антиработа. Неделю футбольчик, пробежка, тренажер – и человек психологически готов к серьезным нагрузкам.

«ВО СНЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЕШЬСЯ И ПРОСЫПАЕШЬСЯ ОТ БОЛИ»

- Вы про Романцева сказали, а ведь про его «максималку» легенды ходят!
- Тяжеловатая вещь… Упражнения с мячом, причем на время, то есть в условиях, приближенных к «боевым». И без пауз, сделал – новое, сделал – новое. Но он же не сразу ее давал. Собирались на базе для медобследования, потом три-четыре дня играли в «дыр-дыр», два тайма по двадцать или по тридцать минут. Затем приезжали на сбор в Турцию и на второй-третий день «максималка», но мы-то подготовлены, более-менее уже дышали. А так у Олега Ивановича в основном игры были с командами третьего-четвертого дивизиона и больше двух раз за сборы он «максималку» не давал.

- Последние ее упражнения делаешь через силу, рычишь и кричишь?
- Это крик души, когда ты уже на пределе! Вырывается непроизвольно, потому что из последних сил, но надо доделать упражнение.

- Что, кроме травм, происходит с игроками, которые не готовы?
- Кого-то пошатывало, голова кружилась, это нормально. Видел, как после тренировок людей рвало, но это чаще от неопытности. Если, скажем, сегодня «максималка», то на завтрак максимум – чай и сухарик. Некоторые как поедят, а через полтора часа «максималка», поэтому их выворачивало!

- Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков рассказал, что после нагрузок бывает плохой сон. Это почему?
- Все болит - мышцы, спина. Во сне переворачиваешься и просыпаешься от боли. Есть такое, по себе знаю – там тянет, тут больно.

- Когда же давать максимальные нагрузки?
- На втором сборе, он основной – 10-12 дней. Можно пару товарищеских матчей провести. Скажем, в «Бенфике» начинали с «пивняками», то есть командами, которые играют, условно, на первенство области. Потом уже с третьей лигой играешь, затем со второй. Третий сбор – игровой, там больше контрольных матчей и соперники посерьезней.

- Говорят, проще всего форму набрать именно через игры.
- Это понятно, но к ним тоже надо подготовиться. Нужно же «завезти» организм – мышцы, дыхалку.

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