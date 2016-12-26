«Спартак», зачем эти понты?! Невероятный камбэк москвичей в матче со «Слованом»
Красно-белые выдали умопомрачительную концовку, отыграв четыре шайбы в Братиславе. Но все равно уступили по буллитам – 5:4.
На прошлой неделе, после тяжелой победы «Спартака» над более мощным «Локомотивом» я разговаривал о шансах на плей-офф с форвардом московского клуба Артемом Ворониным. И нападающий тогда не стал разбрасываться обещаниями, а ответил очень честно:
- Отдельной победы мало! Надо цепляться за такую игру и тянуть серию. А если мы после громкого успеха тут же проигрываем – какой нам смысл попадать в плей-офф? Чтоб тут же вылететь в первом раунде?
Это действительно самая главная проблема «Спартака». Настолько очевидная, что уже и игрокам глаза режет. У «гладиаторов» совершенно нет стабильности.
И что хуже всего – настраиваясь на знакового соперника, он тут же теряет очки в поединках с прямыми конкурентами за попадание в Кубковую восьмерку и аутсайдерами.
Вот оглянитесь хотя бы на декабрьские матчи. Все игроки «Спартака» прекрасно понимают, по крайней мере на словах, что для них плей-офф уже идет. Что каждое добытое очко на счету.
Красно-белые в декабре показали класс в матчах с «Ак Барсом», «Локомотивом», «Нефтехимиком»…
Кажется, вот она – уверенность!
Но в том же декабре «Спартак» потерпел два поражения от «Лады». В этом сезоне красно-белые проиграли дважды «Витязю» и «Йокериту». Уступил ХК Сочи…
Пять поражений в матчах с прямыми соперниками за плей-офф в Западной конференции. И пока ни одной победы.
А если при этом еще и аутсайдерам сливать матчи, то лучше о кубковом раунде вообще разговоры прекратить. Уже сейчас. В поединке со «Слованом» спартаковцы словно очнулись уже при счете 0:4. Причем все четыре гола в их ворота были подарками сопернику. Иначе не скажешь. Оборона москвичей в эти моменты не просто пасовала. Словно рассыпалась в прах. А ведь игрокам «Слована» в этом сезоне вообще уже ничего не нужно, кроме возмещения долгов по зарплате…
И только при счете 4:0 в пользу словаков вдруг наступил переворот. В третьем периоде на площадку вышел словно другой «Спартак». И за 15 минут «гладиаторы» смогли отквитать четыре шайбы, переведя игру в овертайм.
Есть такое грубоватое выражение – «дешевые понты». И пока вот это единственное, на что способен некогда именитый «Спартак» после своего возрождения в КХЛ.
Вот взять и героически вытянуть матч с аутсайдером. И вроде молодцы. Но очки-то потеряны! В матчах, где победу железно надо было брать.
Или попылить в отдельных поединках с «Ак Барсом», «Локомотивом», «Торпедо», Минском…Это из той же серии.
С точки зрения постановки и интриги, матч «Спартака» со «Слованом» получился прекрасным. Тут спору нет. Беда в том, что у красно-белых нет сейчас права на эти инфарктные камбэки и «спецэффекты».
Иначе главное блюдо сезона – Кубок Гагарина – пронесут мимо.
В сегодняшний вечер параллельно со «Спартаком» играли свои матчи «Йокерит» и «Витязь».
Финны уверенно взяли три очка в схватке с рижанами. А вот подмосковная команда выдала какой-то безумные фейерверк в начале второго периода, когда в течении 84 секунд шайба четыре раза побывала в воротах, а на табло зажглось 2:2.
Причем, «Витязь» пропустил голы в свои ворота с интервалом в 8 секунд и в итоге уступил – 3:2.
Теперь у «Йокерита» 69 очков, у «Витязя» - 66. У «Спартака» - 57.
Учитывая, что на пути красно-белых в плей-офф находится еще и занимающий сейчас девятое место в Западной конференции ХК Сочи, шансы на плей-офф у «гладиаторов» и так, мягко говоря, не велики.
А если еще и аутсайдерам дарить очки – их просто нет.
Матч
Слован - Спартак - 5:4 Б. (0:0, 4:0, 0:4, 0:0, 1:0)
Голы:
Суровы 21:58 (1:0). Таффе (Чичу), 27:27 (2:0). Кундратек (Чичу, Таффе), 29:15 (3:0 - бол.). Суровы (Штястны), 30:05 (4:0). Васильев (Мирнов), 41:19 (4:1). Дыбленко (Стэплтон, Радил), 46:07 (4:2). Стоа (Радил, Бондарев), 49:04 (4:3). Воронин (Шмелёв, Лещенко), 56:14 (4:4).
Победный буллит:
Суровы - 5:4.
Место и дата
26 декабря 19:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция