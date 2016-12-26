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Александр Мостовой: Луис Адриано сам на себя не похож

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Мостовой: Луис Адриано сам на себя не похож
Источник: «Советский спорт»

Корреспондент «Советского спорта» пообщался с бывшим полузащитником московского «Спартака» Александром Мостовым о возможном возвращении нападающего «Фенербахче» Эммануэля Эменике, а также обсудил и другие трансферные слухи.

– Александр, недавно стало известно, что Эменике, на которого по сообщениям турецких СМИ претендует «Спартак», был отстранен Диком Адвокатом от тренировок с «Фенербахче». У меня вопрос: стоит ли приглашать в команду игрока, у которого проблемы с дисциплиной?
– Что могу сказать? Непростая ситуация. – отвечает Александр. – Эменике относится не профессионально к делу. Так говорит Дик Адвокат. Но где это происходит? Может он так относится к чемпионату Турции? Мы ведь не знаем, какие проблемы у него в этой стране. Если мне не изменяет память, в «Спартаке» Эменике ни с кем не ругался. Помню, был период, когда он очень хорошо выступал за красно-белых. Поэтому, не стал бы брать за основу этот факт. В жизни бывает всякое.

– Какие плюсы у этого нападающего, если забыть о его выступлении в чемпионате России?
– Сложно судить, потому что я вообще не слежу за его игрой в «Фенербахче». Если говорить о статистике...

– 20 матчей, 4 гола и столько же голевых передач.
– В принципе, неплохой результат.

Красно-белая тройка. Кого выбрать «Спартаку»: Луиc Адриано, Эменике, Йоветич

И тут экс-полузащитник красно-белых решил начать актуальную тему для болельщиков «Спартака». 

– Можно привести немало примеров. – продолжает тему статистики Мостовой. – Вот, игра Луиса Адриано, который сейчас сидит на лавке в «Милане». Помните, когда бразилец защищал цвета донецкого «Шахтера»? Практически в каждом матче он забивал голы. Пару раз увидел его игру за «Милан», и вообще не понял, кто это такой, и на какой он позиции играет... Адриано сам на себя не похож. Думал, что это его брат, который очень плохо играет в футбол. Поэтому, возвращаясь к теме Эменике, можно сказать так: в футболе случаются разные вещи. Можно в одном чемпионате показывать одну игру, а в другом – выходить только на замену и сидеть на лавке.

– Допускаете вариант, что Эменике вернется в «Спартак» из-за возможного трансфера Квинси Промеса в «Ливерпуль»?
– Если голландца продают, то освобождается место, но не факт, что Эменике приглашают именно на его позицию. Конечно, трудно найти достойную замену такому игроку, как Промес. Сложно судить. Повторюсь: не следил за выступлениями нигерийца, поэтому мне трудно рассуждать на эту тему.

Раз уж мы затронули тему Адриано, то и обсудили возможный трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая.

– Ходят слухи, что «Спартак» интересуется партнером Промеса по сборной Голландии – Мемфисом Депаем. Как вы относитесь к этой информации?
– Ну как? Скептически. Это ведь слухи. Но с другой стороны, как говорится, дыма без огня не бывает.

– Мы помним, что Массимо Каррера впервые в своей карьере выполняет функции главного тренера. В связи с этим у меня вопрос: для иностранного специалиста (в данном случае итальянца) игроки из какой лиги будут стоять в приоритете? Здравый смысл подсказывает, что из Серии А. Согласны?
– На мой взгляд, это не так. Мы знаем кучу примеров, когда тренер тащит за собой в команду двух-трех футболистов. Почему? Потому что за ними стоят одни и те же люди, которые хотят заработать. Но мы видим, что в «Спартаке» этого не происходит.

Здесь нужно думать о качестве футболистов. Возможно, есть какая-то договоренность с определенным игроком. Очень много нюансов, о которых не стоит забывать, – заключил Александр Мостовой.

Сомнительный Эменике. Колонка Евгения Дзичковского

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