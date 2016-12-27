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Анатолий Бышовец: Заграница для тренера - не самоцель

Константин Клещев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Анатолий Бышовец: Заграница для тренера - не самоцель
Источник: «Советский спорт»

Знаменитый тренер подвел итоги работы коллег в первой части сезона РФПЛ, порадовался за молодежь и рассказал, какими качествами надо обладать для работы за границей.

КАРРЕРА УМЕЕТ УБЕЖДАТЬ

- В этом сезоне в 11 клубах РФПЛ работают новые тренеры. Это хорошо или плохо для нашего футбола?

- Есть только один главный критерий при приглашении нового тренера - результат. Тренером легко стать, но трудно быть. И если ты не обладаешь главным качеством – умением творчески мыслить, никогда не добьешься результата. Интересны рукотворные команды, с особой философией и собственной игровой концепцией. Тренерские знания должны подкрепляться умением убеждать. Именно с такими тренерами игрокам интересно работать. Важен также фон, на котором ты работаешь, наследство, которое тебе оставили предшественники. Сегодня на уход тренера или его замену в клубах нашей лиги в каждом конкретном случае повлияли разные причины. Возьмем «Спартак», где Аленичева сменил Каррера. Совершенно разные люди, разные характеры, разное видение футбола. Если игровой опыт у Аленичева богаче, то требовательность и умение убеждать выше у Карреры. С его приходом команда стала более организованной и дисциплинированной. Он убедил игроков, что они могут стать чемпионами, объединил их игровой идеей. Результат налицо.

В «Зенит» пришел опытный Луческу. Мы видим, как он выстраивает команду. Но даже с его знаниями румыну нужно время. Как в Донецке, где у владельца «Шахтера» Ахметова хватило такта не вмешиваться в процесс. Сегодняшний «Зенит» еще на стадии создания команды. Не случайно появляется вратарь Лунев, идет эксперимент с Кришито, чтобы компенсировать уход Гарая, меняется тактика в атаке, где все строилось в расчете на Халка. Пришел Жулиано, яркий игрок, но все равно еще не сложились игровые связи, которые позволили бы всем футболистам раскрыть потенциал. Отсюда и второе пока место.

ЦСКА, в отличие от «Зенита», переживает сложности на отрицательном фоне, идет смена поколений. Непростые отношения между игроками, между командой и болельщиками. Отсюда и проблемы в чемпионате. Понятно, что ЦСКА перестраивается и что в ядре команды, которое многие годы составляли Акинфеев, братья Березуцкие и Игнашевич, должны произойти изменения. Ядро обязано оставаться позитивным. Задача по созданию нового коллектива ложится на Гончаренко.

ГРАДАЦИЯ И ДЕГРАДАЦИЯ

К сожалению, в нашем чемпионате существует градация тренеров, которая ведет к деградации, - продолжает мой собеседник. - Поясню. Есть команды, которые стремятся пробиться в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Есть те, которые борются за выживание. И есть тренеры, задача которых вывести команду из опасной зоны, удержаться в середине таблицы, которую я называю «болотом». Эти тренеры никогда ничего не добьются. Они как разменная монета, как заложники системы, которая складывалась годами. Многие между собой друзья. Я понимаю дружбу как готовность оказать помощь в сложной ситуации, но не как поруку, когда мы видим, что результаты отдельных матчей предсказуемы и очевидны.

На мой взгляд, приход молодых по тренерским меркам Шалимова, Колыванова, Кирьякова - хорошо. Но их игровой опыт должен быть подкреплен знаниями. В какой-то степени они это уже показали. Так, «Арсенал» Кирьякова постепенно учится держать удар, у команды появляется сопротивляемость. Надеюсь, в следующем году увидим более веские игровые доказательства.

Шалимову трудно. Он в «Краснодаре» был вторым, возможно, в нем еще не все видят главного. Кто-то считает, что Шалимов уступает Кононову. Но, на мой взгляд, он в целом справляется даже при травмах и работе на три фронта.

- Насколько справедливо утверждение, что для построения конкурентоспособной команды нужно 3 года?

- Все индивидуально. Команду можно создать и за год, как, например, это сделал великий Виктор Маслов в киевском «Динамо» в 60-е. При нем влилась большая группа футболистов, «Динамо» быстро перестроилось и стало сразу давать результат. Конечно, для создания новой команды нужен опыт, а, главное, надо знать, что строить.

НЕ ПЕРЕСИДЕТЬ БЫ СЕМАКУ ВО ВТОРЫХ

- Кто из нынешних тренеров РФПЛ вам ближе по духу?

- Высоко оцениваю сделанное Каррерой. Гончаренко и Скрипченко вызывают уважение. Серьезную перестройку проделал в Оренбурге Евдокимов. Хорошо работают Кирьяков и Шалимов. Мне близки по духу те, кто может отказаться от догм, те, кто мыслят. Интересно будет посмотреть на Семака в качестве главного тренера. В свое время я пригласил его, тогда еще игрока, в сборную. Профессиональные и человеческие качества Семака не вызывают сомнений. Вопрос в том, насколько своевременно он получит возможность работать в качестве главного тренера. Не пересидеть бы ему во «вторых»!

- Кто из нынешних тренеров РФПЛ мог бы уехать за границу?

- Заграница не самоцель. Нужно иметь убеждение, что то готов там работать, что обладаешь необходимыми умениями. Помню, в 1992 году я подписал контракт с кипрским клубом АЕЛ. В помощниках были киприот, чех и англичанин. Дела у АЕЛа шли плохо, надо было сразу влиться в чемпионат. А тут игра с «Олимпиакосом» из Никосии, которым руководили Гуцаев и Кипиани. Команду удалось встряхнуть, мы выиграли 1:0. Но на одних эмоциях и мотивации, которые привносит новый тренер, долго не протянешь, надо подтверждать знаниями. И обязательно быть справедливым. А демократ ты или диктатор - неважно.

- Насколько ценен иностранный опыт?

- За границей развиваешься как личность. Новая среда, другой язык, менталитет. Там градус требований выше. Ты должен четко определить вектор развития. Когда есть понимание, приходят результаты, которые у меня были в Корее с национальной и олимпийской командами. Так, на Олимпиаде в Атланте мы вышли в финал, где проиграли Италии, которую возглавлял Чезаре Мальдини. И конечно, за границей требуется понимание психологии и умение в самые трудные минуты находить правильные решения.


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