Россияне проиграли канадцам? Отлично! Идем по золотому графику Брагина

Шесть лет назад наша «молодежка» также начала чемпионат мира с поражения от канадцев. Но в итоге вернулась домой с медалями высшей пробы.

Итак, наши проиграли хозяевам турнира – 3:5. Уступили первую очередь в скорости. Как уступают в ней канадцам россияне и на более взрослом уровне национальных сборных.

Но и когда наши удалялись, и когда их соперники реализовывали большинство, камера выхватывала главного тренера сборной России.

И Валерий Брагин неизменно был спокоен. Этак флегматично жевал себе жвачку. Причем, вовсе не на показ. Я специально последил за глазами тренера. Ни то что мускулы на лице – даже по взгляде ничего не вздрагивало, когда в наши ворота влетала очередная шайба.

И я уж было забеспокоился – не слишком ли Валерий Николаевич отстранен?

Но потом покопался в памяти. И понял – почему. Потому что все было в порядке. Все шло по плану.

Напомню, что последний раз россияне выигрывали золотые медали на молодежном чемпионате мира-2011. И нашей командой тогда тоже руководил Валерий Брагин. И тогда мы тоже начинали турнир поединком с канадцами – аккурат 26 декабря. Это вообще хорошо бы традицией сделать! Отличная фишка на открытие турнира – противостояние двух самых именитых хоккейных держав.

Так вот шесть лет назад мы также уступили канадцам в стартовом матче – 3:6. Скажу больше, мы тогда во втором поединке уступили еще и шведам – 0:2. И вышли в плей-офф только с третьего места в группе.

Нашу команду никто на том турнире не считал фаворитами. Самым ценным игроком, бомбардиром и лучшим нападающим стал канадец Брэйден Шенн. Лучшим защитником – тоже представитель хозяев Райан Эллис. Лучшим вратарем – американец Джек Кэмпбелл.

Но золотые медали в итоге улетели в Россию вместе с командой Брагина. Потому что в плей-офф россияне вернули долги. В полуфинале шведам – 4:3. В финале канадцам – 5:3.

Поэтому сейчас Брагин спокоен. И я тоже. Все идет по плану.

Тем более, что последняя шайба в этом поединке осталась за нашими.