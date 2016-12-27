Россияне проиграли канадцам? Отлично! Идем по золотому графику Брагина
Шесть лет назад наша «молодежка» также начала чемпионат мира с поражения от канадцев. Но в итоге вернулась домой с медалями высшей пробы.
Итак, наши проиграли хозяевам турнира – 3:5. Уступили первую очередь в скорости. Как уступают в ней канадцам россияне и на более взрослом уровне национальных сборных.
Но и когда наши удалялись, и когда их соперники реализовывали большинство, камера выхватывала главного тренера сборной России.
И Валерий Брагин неизменно был спокоен. Этак флегматично жевал себе жвачку. Причем, вовсе не на показ. Я специально последил за глазами тренера. Ни то что мускулы на лице – даже по взгляде ничего не вздрагивало, когда в наши ворота влетала очередная шайба.
И я уж было забеспокоился – не слишком ли Валерий Николаевич отстранен?
Но потом покопался в памяти. И понял – почему. Потому что все было в порядке. Все шло по плану.
Напомню, что последний раз россияне выигрывали золотые медали на молодежном чемпионате мира-2011. И нашей командой тогда тоже руководил Валерий Брагин. И тогда мы тоже начинали турнир поединком с канадцами – аккурат 26 декабря. Это вообще хорошо бы традицией сделать! Отличная фишка на открытие турнира – противостояние двух самых именитых хоккейных держав.
Так вот шесть лет назад мы также уступили канадцам в стартовом матче – 3:6. Скажу больше, мы тогда во втором поединке уступили еще и шведам – 0:2. И вышли в плей-офф только с третьего места в группе.
Нашу команду никто на том турнире не считал фаворитами. Самым ценным игроком, бомбардиром и лучшим нападающим стал канадец Брэйден Шенн. Лучшим защитником – тоже представитель хозяев Райан Эллис. Лучшим вратарем – американец Джек Кэмпбелл.
Но золотые медали в итоге улетели в Россию вместе с командой Брагина. Потому что в плей-офф россияне вернули долги. В полуфинале шведам – 4:3. В финале канадцам – 5:3.
Поэтому сейчас Брагин спокоен. И я тоже. Все идет по плану.
Тем более, что последняя шайба в этом поединке осталась за нашими.
Матч
Канада (U-20) - Россия (U-20) - 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)
Голы:
Джост (Майерс, Дьюбе), 3:11 (1:0). Сергачев (Гурьянов), 9:47 (1:1). Строум (Барзал, Шабо), 33:15 (2:1 - бол.). Руа (Готье), 37:08 (3:1). Барзал (Дюбуа), 43:03 (4:1 - бол.). Капризов (Воробьёв, Рыков), 45:12 (4:2 - бол.). Строум (Барзал), 49:06 (5:2 - бол.). Рыков (Юртайкин, Капризов), 50:36 (5:3).
Место и дата
27 декабря 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция