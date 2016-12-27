«Зачем Рыков начал издеваться над запасными Канады?» Взгляд на матч из-за океана

Обозреватель «Советского спорта» изучил, как на поединок Канада – Россия (5:3) отреагировали заокеанские СМИ.

Роб Уильямс, Dailyhive.com: «Организаторы турнира оказались не дураками, поставив матч Канада – Россия в первый день молодежного чемпионата мира. Такой поединок разочаровать не может, и мы в Торонто увидели очень яркий хоккей.



Ключевым моментом стала дисциплина. Россия позволила канадцам шесть раз сыграть в большинстве, и хозяева заставили гостей за это заплатить. Три реализации лишнего решили очень многое.

При том, что большинство у канадцев работало, вратарь снова может стать проблемой. Картер Харт не выглядел очень здорово, пропустив три шайбы после 17 бросков. Тем не менее, Канада провела сильный матч.

Важно, что удалось начало. Гол был забит уже на четвертой минуте. В том эпизоде отлично сыграл габаритный и умелый защитник Филипп Майерс. Поразительно, что его еще никто не выбрал на драфте. Как это вообще может быть?!

В целом первая половина стартового периода была под контролем канадцев, но потом забил Михаил Сергачев, причем это был лишь второй бросок сборной России.

Но во втором периоде Канада переломила ситуацию, забив еще дважды, причем реализовав большинство. Хотя там все могло сложиться иначе, ведь русские при счете 1:1 попали в штангу.

В третьем периоде Канада довела дело до 4:1. Потом Капризов забросил вторую шайбу. Егор Рыков был так воодушевлен, что зачем-то решил поиздеваться над скамейкой запасных Канады.

Yegor Rykov (#28) taunting Canadian bench with his team trailing 4-2. #WorldJuniors pic.twitter.com/e7E40z6yph — Rob Williams (@RobTheHockeyGuy) 27 декабря 2016 г.

Интересно, что он бы сделал, если бы Россия вела в счете? Наверное, канадцам стоило бы ему сказать: «Эй, парень, посмотри на табло!»

Потом русские снова нарушили дисциплину, и Канада опять за это наказала их в большинстве. Вот такой привет Дилан Строум передал скамейке запасных сборной России.

Егор Рыков потом забил сам. Россия подбиралась близко, но Канада довела дело до победы – 5:3. Интересно, могут ли эти команды снова встретиться в плей-офф?»

Йонас Сигель, CBC.ca: «На трех из четырех последних молодежных чемпионатах мира Канада оставалась без медалей. В прошлом году Канада проиграла дебютный матч американцам (2:4) и стала только шестой. Это худшее выступление «кленовых листьев» за последние 20 лет.

Вот почему было так важно начать сильно этот турнир в Торонто. Три реализации большинства. Дубль капитана Дилана Строума. Тайсон Джост, Николя Руа, Мэтт Барзал тоже нашли ключи к воротам русских. Канада показала быстрый энергичный хоккей, перебросала соперника 7-1 в первые семь минут, заслуженно открыла счет...

Потом забил Сергачев, и там у голкипера Харта был закрыт обзор. Вообще вратарский вопрос – один из важнейших для Канады. И вряд ли игра Харта дала тут какую-то уверенность…»