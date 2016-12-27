Валерий Брагин: Вот зачем мы помогали канадцам забивать голы? (интервью)
- Во второй половине матча что-то изменилось. Вдруг канадцы начали забивать, преимущество у них появилось. Что случилось в этот момент?
- Ничего не случилось. Индивидуальные ошибки игроков. Я уже говорил, что канадцам не надо помогать забивать голы. Мы пропустили три гола знаете как? Теряем шайбу – и нам забивают. Вот над этим надо работать.
В первом периоде в плане тактики мы неплохо играли. Во втором периоде немного сбились. Надо было и дальше правильно играть по тактике. Но стали появляться провалы, пошли ошибки у игроков, что приводило к голам. Ну и необязательные удаления.
- Это потому, что ребята нервничали?
- Ну да, вы сами видели настрой. Где-то перехлестнули эмоции в отдельных эпизодах. Там пара удалений были сомнительными. Но не в этом дело…
Первая игра. Многие не выступали при такой аудитории. Первый чемпионат мира. Ничего страшного. Будем работать, убирать эти индивидуальные ошибки. С каждой игрой набираемся опыта. И надо прибавлять в качестве.
- Удивило, что из игры выпал Александр Полунин.
- Вот-вот, первый раз человек выступает в Канаде.
- Он же на «Хартвалл Арене» играл в Хельсинки.
- Это другое совсем. Вот оно, сказалось давление трибун в Канаде. А если игрок в ведущем звене выпадает – конечно, тяжело.
- Сборная России мало бросала по воротам. А ведь голкипер канадцев Харт не такой уж непробиваемый.
- Да, это тоже. Нам нужно сделать правильные выводы и дальше работать.
- Вы кого-то по ходу матча в запас посадили?
- Нет, никого не сажал. Вообще сейчас не надо переходить на имена. А вот ошибки надо убирать.
- Найдите что-то позитивное в этом матче.
- Играли-то до конца, бились. Моментами хорошо играли. Могли забить даже при счете 5:3. Первая игра, еще раз говорю. Мы только входим в чемпионат. Да, хотелось победить. Но сами понимаете…
- А ведь уже завтра игра против Латвии. Меньше суток осталось. Проблема?
- Конечно. Сейчас самое главное – восстановиться. Побыстрее надо увести ребят в гостиницу.
- Морально ребята не были битыми, когда вы пришли в раздевалку?
- Это ведь только начало. Весь турнир впереди.
Матч
Канада (U-20) - Россия (U-20) - 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)
Голы:
Джост (Майерс, Дьюбе), 3:11 (1:0). Сергачев (Гурьянов), 9:47 (1:1). Строум (Барзал, Шабо), 33:15 (2:1 - бол.). Руа (Готье), 37:08 (3:1). Барзал (Дюбуа), 43:03 (4:1 - бол.). Капризов (Воробьёв, Рыков), 45:12 (4:2 - бол.). Строум (Барзал), 49:06 (5:2 - бол.). Рыков (Юртайкин, Капризов), 50:36 (5:3).
Место и дата
27 декабря 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция