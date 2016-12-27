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Растим мышечную массу: урок двадцать третий – планирование (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Растим мышечную массу: урок двадцать третий – планирование (видео)

Пришло время тренировок на взрывной рост мышечной массы. «Советский спорт» запускает новый видео-проект: «Растим массу. Становимся больше. Становимся такими большими, как никогда».

Вместе с экспертом и координатором направления групповых программ сети фитнес-клубов X-Fit Русланом Пановым мы расскажем: как подготовить себя к циклу «массонабора», как поставить правильную технику упражнений, как расписать цикл прогрессирующих нагрузок для массы, какие упражнения выбрать, как часто тренироваться, питаться и как много спать.

В серии небольших и понятных видео вы получите настоящего онлайн-тренера. Он будет давать пошаговые инструкции, как сделать ваш путь к невероятной, фантастической мускулатуре самым правильным и эффективным. А чтобы смотреть видео было еще приятнее – для демонстрации упражнений мы выбрали самых привлекательных девушек-тренеров и клиенток сети X-Fit.

Мы обещаем: к Новому году вам придется купить себе новую одежду. Вы станете таким большим и массивным, что старая станет мала.

ВИДЕО 23. ПЛАНИРОВАНИЕ

Новый год не за горами и, кажется, мы знаем о тренинге уже все. Мы изучили технику упражнений. Мы знаем, как комбинировать «базу» и «изоляцию». Мы делаем «кардио», чтобы сердце работало как новый мотор.

Осталось грамотно спланировать наш тренинг на год вперед. Как будет двигаться наш прогресс? Что такое «тренировочное плато» и как его преодолевать? Почему в тренировках нельзя только наращивать нагрузки, но иногда нужно давать себе слабину? Что такое циклы?

Обо всем этом – в новом видео от «Советский Спорт» и сети фитнес-клубов X-FIT. 

Другие уроки: 

Видео 1. Подготовка к тренировкам на набор мышечной массы

Видео 2. Постановка техники базовых упражнений на низ

Видео 3. Постановка техники базовых упражнений на верх

Видео 4. Питание и энергообеспечение в тренинге на массу

Видео 5. Базовая теория тренировок на массу

Видео 6. Строим переднюю поверхность бедра и икроножные мышцы

Видео 7. Наращиваем массу главной мышцы – ягодичной

Видео 8. Задняя поверхность бедра 

Видео 9. Комплексы приводящих и отводящих мышц

Видео 10. Делаем «спину динозавра»

Видео 11. Грудные мышцы

Видео 12. Бицепс и трицепс

Видео 13. Работа на пресс

Видео 14. Центр и стабилизация

Видео 15. Кардио

Видео 16. Укрепляем ноги

Видео 17. Укрепляем верх

Видео 18. Функциональные тренировки

Видео 19. Растяжка (часть 1)

Видео 20. Растяжка (Часть 2)

Видео 21. МФР

Видео 22. Взрывная тренировка

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