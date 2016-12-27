Растим мышечную массу: урок двадцать третий – планирование (видео)

Пришло время тренировок на взрывной рост мышечной массы. «Советский спорт» запускает новый видео-проект: «Растим массу. Становимся больше. Становимся такими большими, как никогда».

Вместе с экспертом и координатором направления групповых программ сети фитнес-клубов X-Fit Русланом Пановым мы расскажем: как подготовить себя к циклу «массонабора», как поставить правильную технику упражнений, как расписать цикл прогрессирующих нагрузок для массы, какие упражнения выбрать, как часто тренироваться, питаться и как много спать.



В серии небольших и понятных видео вы получите настоящего онлайн-тренера. Он будет давать пошаговые инструкции, как сделать ваш путь к невероятной, фантастической мускулатуре самым правильным и эффективным. А чтобы смотреть видео было еще приятнее – для демонстрации упражнений мы выбрали самых привлекательных девушек-тренеров и клиенток сети X-Fit.

Мы обещаем: к Новому году вам придется купить себе новую одежду. Вы станете таким большим и массивным, что старая станет мала.

ВИДЕО 23. ПЛАНИРОВАНИЕ

Новый год не за горами и, кажется, мы знаем о тренинге уже все. Мы изучили технику упражнений. Мы знаем, как комбинировать «базу» и «изоляцию». Мы делаем «кардио», чтобы сердце работало как новый мотор.

Осталось грамотно спланировать наш тренинг на год вперед. Как будет двигаться наш прогресс? Что такое «тренировочное плато» и как его преодолевать? Почему в тренировках нельзя только наращивать нагрузки, но иногда нужно давать себе слабину? Что такое циклы?

Обо всем этом – в новом видео от «Советский Спорт» и сети фитнес-клубов X-FIT.

Другие уроки:

Видео 1. Подготовка к тренировкам на набор мышечной массы

Видео 2. Постановка техники базовых упражнений на низ



Видео 3. Постановка техники базовых упражнений на верх



Видео 4. Питание и энергообеспечение в тренинге на массу



Видео 5. Базовая теория тренировок на массу

Видео 6. Строим переднюю поверхность бедра и икроножные мышцы

Видео 7. Наращиваем массу главной мышцы – ягодичной

Видео 18. Функциональные тренировки

Видео 19. Растяжка (часть 1)

Видео 20. Растяжка (Часть 2)

Видео 21. МФР

Видео 22. Взрывная тренировка