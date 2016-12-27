Николай Гуляев: На Кубке конфедераций Москва удивит

Глава Москомспорта побывал в гостях у «Советского спорта».

- В ближайшие полгода для Москвы, наверное, главным событием станут матчи Кубка конфедераций и подготовка к этому событию. Ясно, что и Кубок конфедераций, и чемпионат мира-2018 – события отнюдь не городского, а общефедерального масштаба. Точнее даже будет сказать – общемирового. Но мы привыкли к тому, что Москва даже при самой высоко поставленной планке умеет удивлять. Есть какие-то ноу-хау, которые готовятся?

- Москва должна удивлять и своим меняющимся обликом, и постоянно возрастающим потоком туристов. В Москве пройдет четыре матча Кубка конфедераций и 12 матчей чемпионата мира. И особое внимание мы уделимфан-зоне, которая будет расположена перед МГУ. Более конкретная информация будет позже, вся она появится в открытом доступе. Секретов не будет.

В июне 2017-го планируем получить разрешение на ввод стадиона «Лужники», а на октябрь запланирован тестовый матч с участием сборной России с полной загрузкой. По обязательствам мы должны провести три мероприятия на стадионе до начала ЧМ-2018.

- Такое ощущение, что на стадионе все готово? Половина сидений смонтирована на сегодняшний день…

- Так оно и есть. Высокая степень готовности, но еще есть технические недоделки. Не хотим бежать быстрее паровоза, оформление документов на ввод арены запланировано именно на июнь 2017 года. Вся инфраструктура вокруг стадиона будет готова тогда же. И все строительные работы вокруг стадиона к тому же моменту тоже будут завершены. Благоустроенная территория стадиона будет жемчужиной не только города, но и страны.

- Вы считаете футбол – видом спорта номер один?

- Если брать за основу слова президента РФ, то спорт номер один в нашей стране – это хоккей. Если смотреть на популярность среди населения, то футбол. Увы, есть неудачи нашей национальной команды, но футбол остается все-таки народной игрой.

Но я бы вообще не выделял какой-то конкретный вид спорта. Я сторонник того, чтобы любили спорт. У нас много хороших видов спорта, успехи наших российских и советских спортсменов заслуживают высокую оценку.

- Уже известно, какие сборные где будут базироваться?

- Сейчас мы тесно взаимодействуем с оргкомитетом. В рабочем порядке отрабатываем эти вопросы. Тренировочные площадки уже готовы, за исключением тренировочных полей у стадиона «Спартак». Какая сборная где будет жить – это вопрос нескольких дней. Главное, чтобы все работы были завершены в срок.

- 7 января в Москве пройдет этап Кубка мира по сноуборду? В связи с последними событиями нет ли опасений, что турнир перенесут?

- Мы в плановом режиме готовимся провести турнир. Надеюсь, что мы проведем его на высоком уровне. Никакой информации по поводу возможной отмены соревнований у меня нет. Больше того, сейчас обсуждается вопрос о проведении второго этапа Кубка мира по сноуборду.

- Это сильно задело, когда многие спортсмены выступили с желанием бойкотировать турниры в России?

- Это было сделано не без давления со стороны. К сожалению, не все спортсмены независимы, многие связаны контрактами и обязательствами с федерациями. Я никого не хочу осуждать, это личное дело каждого.

- Раньше у вас были очень теплые отношения с голландскими спортсменами и федерацией. Вы даже обыгрывали их на их территории. Они уважительно к вам относились. Что сейчас? Общаетесь?

- Что касается меня, то я надеюсь, что у нас останутся такие же добрые дружеские отношения. Мы периодически пересекаемся, в последнее время все реже и реже. У меня нет возможности посещать международные соревнования, где я могу увидеть как голландцев,так и представителей других стран.

Их настроения бойкотировать турниры в России мне непонятны. Нынешнее поколение голландцев несколько отличается от того, что было. К сожалению, в последнее время такие заявления о бойкотах звучат чаще. Я склонен думать, что это мнение не самих спортсменов, скорее всего, здесь есть политическая составляющая и некое давление. Раньше лидирующее положение занимали советские спортсмены. Сейчас многое изменилось, но российские спортсмены продолжают создавать конкуренцию тем же голландцам. Тот же Кулижников, и другие наши конькобежки способны занимать высокие места.

В России практически во всех видах спорта есть спортсмены, которые достойно конкурируют с соперниками из других стран. Даже несмотря на сложную ситуацию в российском спорте, наши спортсмены часто подтверждают свой уровень на международных соревнованиях. Это не может не радовать. Что касается отношений между спортсменами, то если наши спортсмены тренируются с иностранцами, а такая практика существует, все нормально общаются, конфликтов никаких не возникает. Они соперничают только на спортивных аренах.

- Вы как спортсмен многого добились, и как чиновник. Перед нами много примеров, когда бывшую спортивную звезду стразу ставят на высокую должность, и не всегда это заканчивается хорошо. У вас совершенно другая личная история. Вы по многим ступеням служебной лестницы проходили. Почему многие спортсмены не повторяют ваш путь?

- Не хочу комментировать, почему так происходит. Но такое бывает. Просто так ничего не бывает. Надо наработать определенный опыт. Ведь спортивный опыт и опыт работы на административной должности абсолютно разный. Бывают исключения, но фамилии называть не буду. Всему свое время. Человек, достигнув определенных успехов в спорте, должен набраться управленческого опыта и понимать все проблемы спорта изнутри. Сложно судить о проблемах, находясь до этого на полном обеспечении в составе сборной России. Я сторонник того, чтобы спортсмены приходили в спортивную власть. Москва в этом преуспела. Многие олимпийские чемпионы входят в различные комитеты и департаменты Москвы в качестве тренеров, администраторов и руководителей.

- Ваша любимая дистанция – 500 или 1000 м?

- Ой, я лично набегался. Я не из той категории людей, кто хочет участвовать в ветеранских турнирах. Это, наверное, для тех, кто в свое время не набегался. Это уже некий перебор. Я стараюсь своим примером, проводя мастер-классы, встречи, соревнования для маленьких детей, поддерживать интерес к конькобежному спорту.

Спортивные издания, такие как «Советский спорт» с 92-летней историей, также способствуют популяризации различных видов спорта. Если на страницах издания не голая статистика и результаты, конечно. Нужна личная история, она всегда привлекает. Мне нравится, как сейчас обновляется издание с 92-летней историей. Мы всегда открыты и рады рассказывать корреспондентам «Советского спорта» о нашей широкоформатной деятельности.