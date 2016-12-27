«The Baboushka докладывала все Михайлову!» 90-е глазами первых легионеров СКА
Один все еще ждет от СКА зарплату, другой уже 15 лет занимается джиу-джитсу – но оба по-прежнему любят Россию.
«Видел в предложении от СКА большое приключение»
Иностранные хоккеисты
приехали в Петербург из Швеции – это защитник Йоаким Мусакка и нападающий Рейне
Раухала. Борис Михайлов на презентации игроков рассказывал, что их ему
порекомендовал агент Лейф Нильссон. Благодаря ему в петербургском клубе позже
оказались еще четыре шведа: Петер Нюландер, Рогер Росен, Патрик Дегерстедт и
Торбьерн Юханссон.
– Агент спросил, хочу
ли я поехать в Россию и играть за СКА, – рассказывает теперь Раухала. – После
нескольких дней размышлений я решил отправиться в Петербург. Видел в этом
большое приключение и всегда восхищался российским стилем хоккея, поэтому
решение было простым.
Мусакка тоже расценивал
переход в СКА как неординарный шаг в своей карьере и думал над предложением
немного дольше соотечественника. Поэтому официально первым легионером
петербургского клуба можно считать Раухалу.
– Думал пару недель и в
итоге решился, хотя я никогда не боялся рисков, – признается Мусакка. – Мы с
Рейне знали, что я и он первые иностранцы в СКА, это круто. Разумеется, сначала
были трудности в общении с партнерами, но со временем все становилось лучше.
– В команде всего
несколько игроков знали английский, – у Раухалы, конечно, возникли те же
проблемы. – Не было интернета, мобильных телефонов, вотсаппа, гугл-переводчика…
Не думаю, что иностранцы или молодые русские игроки могут вообще представить,
как нам было сложно в то время!
– Я допустил ошибку,
запрыгнул на скамейку запасных, а Михайлов подошел ко мне и начал ругаться, – Мусакка
про новую страну вспоминает забавную историю. – Пока он кричал мне всякие
нехорошие слова, я посмотрел на партнеров, а они смеялись. Они знали, что я не
понимаю большую часть речи тренера. Потом Михайлов посмотрел на игроков и стал
ругаться на них, а в итоге повернулся ко льду и сам начал смеяться.
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«Попрошайкам давал деньги почти каждый день!»
Шведские хоккеисты до
переезда в Россию играли только у себя на родине (правда, Мусакка провел один
год в соседнем финском чемпионате), а там, считалось, условия жизни были лучше.
По этой причине, например, в 1989-м в Швецию уехал форвард СКА Николай
Дроздецкий.
– Когда мы приехали в
Петербург, показалось, что совершили путешествие во времени на 50 лет назад, – Раухала
отлично помнит детали. – Мы жили на «базе» в центре города, и это отдельная
история. Вокруг было не так много магазинов и ресторанов, да и вообще мы не
могли покидать базу тогда, когда хотим, потому что СКА – это клуб армии. The Baboushka
(сохранен оригинальный вариант письменного ответа Раухалы – Прим. ред.) сразу докладывала
обо всем мистеру Михайлову!
– За нами, конечно же,
следили! В конце концов мы игроки с контрактами, такими были правила, – Мусакка
гарантирует, что его соотечественник прав. Защитнику условия проживания на
«базе» понравились. – Немного похоже на то, что в армии, но у нас условия были
получше. Игроки жили по двое в каждой комнате, нас хорошо кормили, вместе
смотрели телевизор, тренировались, ходили в сауну. Олдскул… Но было хорошо.
– Я видел попрошаек на
улицах, – Йоаким после ностальгического вспоминает и суровую реальность 90-х в
России. – Это были наркоманы, алкоголики, просто бедняки. Я помогал им, давал
деньги почти каждый день!
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«Сначала все было неплохо, но потом тяжело заболел»
Больших успехов первые
легионеры в истории СКА не добились. Раухала покинул команду, сыграв всего пять
матчей. Экс-директор армейцев Борис Винокуров рассказывал, что форвард «сбежал»
после того, как слетал в Новокузнецк на военном самолете.
– Как я мог сбежать,
если я играл за клуб Армии? – удивляется Раухала. – Я, кстати, до сих пор жду
свою последнюю зарплату… Уже почти 20 лет! (смеется).
На самом деле было так: меня позвали в тренерскую на арене. Сказали, что меня
продают в Уфу. Что я должен паковать чемоданы и быть готовым уехать. Потом в
аэропорту я получил свой паспорт и билет в Швецию. Но я не убегал! Я очень
хотел остаться, потому что мне нравился Петербург, партнеры и руководство.
– Сначала в СКА все
было неплохо, но затем я тяжело заболел и потерял 10 килограмм, – Рейне
вспоминает неожиданные детали своей поездки в Россию. – Доктор невероятно
поддерживал, помогал восстановиться, главный тренер тоже. Однажды я вернулся в
команду и получил травму на игре в Москве против «Крыльев Советов» – помню это очень
хорошо… После, полагаю, руководство потеряло веру в меня. Я чувствовал это. Это
был большой шаг назад для меня.
Если верить словам
Винокурова, Мусакку тоже собирались вернуть в Швецию. В итоге защитник провел в
чемпионате 44 матча из 46, забросил три шайбы и отдал четыре результативные
передачи. В СКА Йоаким решил не оставаться. Он не мог отказаться от предложения
с родины – его позвал к себе «Мальме».
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«Скучаю по бывшим одноклубникам»
Для армейцев, ставших в
том сезоне десятыми, приглашение легионеров выглядит ошибкой. А вот сами игроки
остались довольны.
– Я помню, какая Россия
огромная! – говорит Раухала. – Мы путешествовали на поездах, автобусах,
самолетах – я много увидел во время работы в России. Помню большую Москву с
красивыми станциями метро. А еще Нижний Новгород – милый город с огромной рекой
Волгой. И, конечно, Петербург – великолепный, красивый город. Нева, каналы,
Зимний дворец… Я бы хотел приехать в Россию, посмотреть игру СКА вживую! Я бы
хотел иметь возможность поблагодарить клубного доктора и своих одноклубников
Кирилла Сафронова, Александра Зыбина и Максима Соколова за поддержку и помощь.
Мусакка же больше всего
подружился с Маратом Давыдовым, с которым играл в паре чуть ли не с первого дня
в команде.
– Мы были вместе каждый
день, стали хорошими друзьями, как и с остальными партнерами по команде. Я по
ним скучаю, – признается Йоаким.
Кстати, после завершения карьеры игрока Мусакка стал тренером, но не хоккейным. Сейчас бывший армеец работает учителем в колледже MMA и уже 15 лет занимается бразильским джиу-джитсу – по собственным словам, для удовольствия. Тафгаям на заметку.
Йоаким Мусакка - слева. Фото со страницы Мусакки в социальной сети Facebook
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