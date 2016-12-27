Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Маунтфилд4 : 3Автомобилист
Хоккей  Ак Барс0 : 1СКА
Футбол  Ливерпуль- : -Сток Сити
Хоккей  Лада4 : 1Салават Юлаев
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Рига
Хоккей  Чехия (U-20)- : -Швейцария (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«The Baboushka докладывала все Михайлову!» 90-е глазами первых легионеров СКА

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Йоаким Мусакка, Борис Михайлов и Рейне Раухала. Фото из архива Рейне Раухалы
Йоаким Мусакка, Борис Михайлов и Рейне Раухала. Фото из архива Рейне Раухалы

Один все еще ждет от СКА зарплату, другой уже 15 лет занимается джиу-джитсу – но оба по-прежнему любят Россию.

«Видел в предложении от СКА большое приключение»

Иностранные хоккеисты приехали в Петербург из Швеции – это защитник Йоаким Мусакка и нападающий Рейне Раухала. Борис Михайлов на презентации игроков рассказывал, что их ему порекомендовал агент Лейф Нильссон. Благодаря ему в петербургском клубе позже оказались еще четыре шведа: Петер Нюландер, Рогер Росен, Патрик Дегерстедт и Торбьерн Юханссон.

– Агент спросил, хочу ли я поехать в Россию и играть за СКА, – рассказывает теперь Раухала. – После нескольких дней размышлений я решил отправиться в Петербург. Видел в этом большое приключение и всегда восхищался российским стилем хоккея, поэтому решение было простым.

Мусакка тоже расценивал переход в СКА как неординарный шаг в своей карьере и думал над предложением немного дольше соотечественника. Поэтому официально первым легионером петербургского клуба можно считать Раухалу.

– Думал пару недель и в итоге решился, хотя я никогда не боялся рисков, – признается Мусакка. – Мы с Рейне знали, что я и он первые иностранцы в СКА, это круто. Разумеется, сначала были трудности в общении с партнерами, но со временем все становилось лучше.

– В команде всего несколько игроков знали английский, – у Раухалы, конечно, возникли те же проблемы. – Не было интернета, мобильных телефонов, вотсаппа, гугл-переводчика… Не думаю, что иностранцы или молодые русские игроки могут вообще представить, как нам было сложно в то время!

– Я допустил ошибку, запрыгнул на скамейку запасных, а Михайлов подошел ко мне и начал ругаться, – Мусакка про новую страну вспоминает забавную историю. – Пока он кричал мне всякие нехорошие слова, я посмотрел на партнеров, а они смеялись. Они знали, что я не понимаю большую часть речи тренера. Потом Михайлов посмотрел на игроков и стал ругаться на них, а в итоге повернулся ко льду и сам начал смеяться.

Фото из архива Рейне Раухалы
Фото из архива Рейне Раухалы

«Юбилейный» гудел, когда мы забили ЦСКА шестой гол». Как СКА взял бронзу-87

«Попрошайкам давал деньги почти каждый день!»

Шведские хоккеисты до переезда в Россию играли только у себя на родине (правда, Мусакка провел один год в соседнем финском чемпионате), а там, считалось, условия жизни были лучше. По этой причине, например, в 1989-м в Швецию уехал форвард СКА Николай Дроздецкий.

– Когда мы приехали в Петербург, показалось, что совершили путешествие во времени на 50 лет назад, – Раухала отлично помнит детали. – Мы жили на «базе» в центре города, и это отдельная история. Вокруг было не так много магазинов и ресторанов, да и вообще мы не могли покидать базу тогда, когда хотим, потому что СКА – это клуб армии. The Baboushka (сохранен оригинальный вариант письменного ответа Раухалы – Прим. ред.) сразу докладывала обо всем мистеру Михайлову!

– За нами, конечно же, следили! В конце концов мы игроки с контрактами, такими были правила, – Мусакка гарантирует, что его соотечественник прав. Защитнику условия проживания на «базе» понравились. – Немного похоже на то, что в армии, но у нас условия были получше. Игроки жили по двое в каждой комнате, нас хорошо кормили, вместе смотрели телевизор, тренировались, ходили в сауну. Олдскул… Но было хорошо.

– Я видел попрошаек на улицах, – Йоаким после ностальгического вспоминает и суровую реальность 90-х в России. – Это были наркоманы, алкоголики, просто бедняки. Я помогал им, давал деньги почти каждый день!

Фото из архива Рейне Раухалы
Фото из архива Рейне Раухалы

«Кажется, он присутствует, наблюдает». Игрок, которого ценили и в СКА, и в ЦСКА

«Сначала все было неплохо, но потом тяжело заболел»

Больших успехов первые легионеры в истории СКА не добились. Раухала покинул команду, сыграв всего пять матчей. Экс-директор армейцев Борис Винокуров рассказывал, что форвард «сбежал» после того, как слетал в Новокузнецк на военном самолете.

– Как я мог сбежать, если я играл за клуб Армии? – удивляется Раухала. – Я, кстати, до сих пор жду свою последнюю зарплату… Уже почти 20 лет! (смеется). На самом деле было так: меня позвали в тренерскую на арене. Сказали, что меня продают в Уфу. Что я должен паковать чемоданы и быть готовым уехать. Потом в аэропорту я получил свой паспорт и билет в Швецию. Но я не убегал! Я очень хотел остаться, потому что мне нравился Петербург, партнеры и руководство.

– Сначала в СКА все было неплохо, но затем я тяжело заболел и потерял 10 килограмм, – Рейне вспоминает неожиданные детали своей поездки в Россию. – Доктор невероятно поддерживал, помогал восстановиться, главный тренер тоже. Однажды я вернулся в команду и получил травму на игре в Москве против «Крыльев Советов» – помню это очень хорошо… После, полагаю, руководство потеряло веру в меня. Я чувствовал это. Это был большой шаг назад для меня.

Фото из архива Рейне Раухалы
Фото из архива Рейне Раухалы

Если верить словам Винокурова, Мусакку тоже собирались вернуть в Швецию. В итоге защитник провел в чемпионате 44 матча из 46, забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. В СКА Йоаким решил не оставаться. Он не мог отказаться от предложения с родины – его позвал к себе «Мальме».

«Поздравлял глава ИИХФ, помню его пухленькую руку». Первые вратари-легенды в СКА

«Скучаю по бывшим одноклубникам»

Для армейцев, ставших в том сезоне десятыми, приглашение легионеров выглядит ошибкой. А вот сами игроки остались довольны.

– Я помню, какая Россия огромная! – говорит Раухала. – Мы путешествовали на поездах, автобусах, самолетах – я много увидел во время работы в России. Помню большую Москву с красивыми станциями метро. А еще Нижний Новгород – милый город с огромной рекой Волгой. И, конечно, Петербург – великолепный, красивый город. Нева, каналы, Зимний дворец… Я бы хотел приехать в Россию, посмотреть игру СКА вживую! Я бы хотел иметь возможность поблагодарить клубного доктора и своих одноклубников Кирилла Сафронова, Александра Зыбина и Максима Соколова за поддержку и помощь.

Мусакка же больше всего подружился с Маратом Давыдовым, с которым играл в паре чуть ли не с первого дня в команде.

– Мы были вместе каждый день, стали хорошими друзьями, как и с остальными партнерами по команде. Я по ним скучаю, – признается Йоаким.

Кстати, после завершения карьеры игрока Мусакка стал тренером, но не хоккейным. Сейчас бывший армеец работает учителем в колледже MMA и уже 15 лет занимается бразильским джиу-джитсу – по собственным словам, для удовольствия. Тафгаям на заметку.

Йоаким Мусакка - слева. Фото со страницы Мусакки в социальной сети Facebook

СКА: Истории из жизни [спецпроект «Советского спорта в Санкт-Петербурге» к 70-летию петербургского клуба]

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ак Барс» – СКА. Коскинен в воротах, Рукавишников в первом звенеТренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».Джефф Плэтт: Я вернулся в ЦСКА исключительно ради завоевания Кубка ГагаринаНападающий ЦСКА Джефф Плэтт рассказал, почему вернулся в московский клуб, а также поделился мнением об игре СКА.Александр Кожевников: В КХЛ у СКА конкурентов нетДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что у питерского СКА нет конкурентов в КХЛ.КХЛ выбрала на Матч звезд Войнова, Филатова и ЗариповаДепартамент проведения соревнований КХЛ определил игроков, которые примут участие в Матче звезд 2017 в Уфе.«В «Барселоне» – тоже советские принципы». Экс-игрок СКА – о хоккее в Испании«В «Барселоне» – тоже советские принципы». Экс-игрок СКА – о хоккее в ИспанииУкраинский защитник Сергей Гаркуша в интервью «Советскому спорту» – о том, как приехал в Испанию и почему не хочет уезжать.Дмитрий Юдин: «Нефтехимик» действовал агрессивно? Их тренирует Назаров, это о многом говоритЗащитник СКА Дмитрий Юдин поделился впечатлениями победы над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:0).Иван Касутин: Мы дали достойный бой лидерамВратарь «Нефтехимика» Иван Касутин поделился мнением о поражении от СКА (0:4) в регулярном чемпионате КХЛ.Олег Знарок: С «Нефтехимиком» СКА играл лучше, чем с «Ладой»Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:0).Андрей Назаров: «Нефтехимик» в матче против СКА мог сыграть посамоотверженнееГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:4).СКА обыграл «Нефтехимик» и одержал девятую победу подрядВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил «Нефтехимик» со счетом 4:0.Федор Малыхин: У всех команд есть особая мотивация в матчах со СКАНападающий «Ак Барса» Федор Малыхин поделился ожиданиями от встречи со СКА в регулярном чемпионате КХЛ.«Нефтехимик» – СКА. Коскинен сыграет в воротах, Дацюк и Плотников вернулись в составТренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».СКА выразил соболезнования родственникам жертв катастрофы самолета Ту-154СКА выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Министерства обороны РФ, на борту которого находились 92 человека.«Юбилейный» гудел, когда мы забили ЦСКА шестой гол». Как СКА взял бронзу-87«Юбилейный» гудел, когда мы забили ЦСКА шестой гол». Как СКА взял бронзу-87В 1987 году СКА спустя 16 лет вновь завоевал бронзу чемпионата СССР. «Советский спорт» рассказывает о сплаве опыта и молодости той команды.«Лада» – СКА. Ковальчук и Ежов оштрафованыСДК КХЛ принял решение о санкциях по итогам матча регулярного чемпионата лиги между «Ладой» и СКА (2:3 ОТ). Денежные штрафы получат форвард СКА Илья Ковальчук и вратарь «Лады» Илья Ежов.Зинэтула Билялетдинов: Не думаю, что у нас будут новички в дедлайнГлавный тренер «Ак Барса»Зинэтула Билялетдинов после открытой тренировки команды рассказал о состоянии вернувшихся после травм игроков и новом формате овертаймов.Альберт Яруллин: Негативных воспоминаний перед игрой против СКА у меня нетЗащитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился ожиданиями от матча против СКА.Иржи Секач: «Ак Барс» обыгрывал СКА и может сделать это еще разНападающий «Ак Барса» Иржи Секач поделился ожиданиями от матча против СКА в КХЛ, а также рассказал о травме, из-за которой он пропустил Кубок Первого канала.Георгий Белоусов: Одно очко в матче против СКА – неплохой результат для «Лады»Нападающий «Лады» Георгий Белоусов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3 ОТ).Артис Аболс: «Лада» порадовала публику тем, что упиралась и украла у СКА одно очкоГлавный тренер «Лады» Артис Аболс поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3 ОТ).

СКА
СКАкалендарьстатистика
Борис Михайлов
Борис Михайловвсе новости