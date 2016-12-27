Мы строили, строили и наконец построили! Почти. Чуть-чуть осталось. На 950 млн

Когда-то давно, когда людям говорили, что их дом построен, они могли начинать ремонт в квартире и заселяться. В XXI веке россияне познакомились с таким понятием, как «сдача объекта». То есть, дом может быть построен, но ключи люди не получат до тех пор, пока строение не будет сдано в эксплуатацию. Для этого оно должно полностью соответствовать изначальному проекту – это проверяет специальная комиссия.

До конца 2016 года мы считали, что такие понятия, как «достроен» и «сдан» - абсолютны. То есть, дом может быть либо достроен, либо не достроен. Объект может быть либо сдан, либо не сдан. Третьего не дано.

«Зенит Арена» в очередной раз всех удивила. Стадион, достроен, почти сдан, но строительные работы на нем будут продолжаться как минимум до конца марта следующего года.

Вот, Екатерина Гигиняк, представитель компании-подрядчика, достраивавшего стадион на Крестовском острове – «Метрострой», рассказывает нам о том, что стадион достроен.

«В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня», - сообщила Екатерина.

В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня. — Екатерина Гигиняк (@giginyak) 26 декабря 2016 г.

Это сообщение появилось 26 декабря в 10:31 утра по московскому времени. Чуть позже девушка опубликовала еще одно сообщение:

«Пока мы все томимся в ожидании подписанных документов, предлагаю почитать свежий номер газеты «Мы строим стадион»».

Пока мы все томимся в ожидании подписанных док-ов, предлагаю почитать свежий номер газеты "Мы СТРОИМ СТАДИОН" https://t.co/mynRn2pYZg — Екатерина Гигиняк (@giginyak) 26 декабря 2016 г.

«Четыре месяца. Сегодня эти цифры определяют дни и часы, которые в историю возведения футбольного стадиона в западной части Крестовского острова войдут как завершающая фаза строительства спортивной арены. Пройдя этот путь, разве кто осмелится сказать: «Построили и можно забыть»?» - гласит первый абзац первой статьи газеты «Мы строим стадион».

Дальше следуют материалы поз заголовками: «Самая главная из побед», «Остров спорта», «Центр управления ареной – степень готовности высокая», «Монтаж системы холодоснабжения завершается», «Тестовые испытание прошли успешно», «Стали крылья кровлей» и наконец «Невозможное возможно». Завершается издание итогами конкурса рисунков «Мой папа строит стадион». Девизом конкурса стала знаменитая фраза Чебурашки: «Мы строили, строили и наконец построили! Ура!!!»

Вот губернатор Санкт-Петербурга рассказывает нам, что стадион уже почти сдан – осталось уладить формальности – подписей слишком много надо поставить.

«Со дня на день должен быть подписан акт ввода в эксплуатацию. Фактически строительные работы на стадионе завершены. У нас появился действительно уникальный как с дизайнерской, так и с функциональной точки зрения спортивный объект, не имеющий аналогов в нашей стране», - заявил Георгий Полтавченко.

Никто только не рассказывает о контракте, который появился на сайте госзакупок 26 декабря 2016 года – на сумму 952 миллиона 86 тысяч рублей. Заказчик – комитет по строительству. Оплачивает все – бюджет Санкт-Петербурга. Срок исполнения заказа – 31 марта 2017 года. Исполнитель заказа – «Метрострой».

Что можно делать на достроенном и почти сданном в эксплуатацию стадионе не без малого миллиард рублей? А вот что. Цитируем карточку заказа на сайте государственных закупок: «Выполнение дополнительных работ по завершению приспособления для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Приморский парк Победы» (комплексное благоустройство Западной части Крестовского острова с включением зоны первичного контроля для объекта «Проектирование и строительство футбольного стадиона в Западной части Крестовского острова с разборкой существующий конструкций стадиона им.Кирова по адресу: Крестовский остров, Южная дорога, 25»)».

Переводим все это на русский язык: «то, что мы собирались построить, но так и не построили, уже устарело – необходимо приспособить «стройку века» под современные требования».

Если покопаться в договоре, можно узнать, что еще в 2013 году на эти работы в бюджет была заложена сумма в 602,5 миллиона рублей. В 2016 году она составила 952 миллиона рублей. За три года стоимость достройки готового стадиона возросла на добрых 58% - в полтора раза. Речь вроде как идет о системе безопасности на стадионе – «зоне первичного контроля». Какие новые требования к этому могли быть предъявлены со стороны ФИФА – неизвестно. Но мы надеемся, что руководство уже достроенных и эксплуатируемых стадионов в Казани и Москве об этом осведомлены.

Напомним, что в 2004 году, когда впервые стало известно о том, что на Крестовском острове «Зениту» построят стадион, стоимость строительства оценивалась примерно в 2,4 миллиарда рублей. В 2005 году она возросла – до 4,2 миллиардов рублей. После начала строительства, в апреле 2008 году эта сумма составила 14 миллиардов рублей. Спустя всего полгода цифра подскочила до 23,7 миллиардов рублей. Январь 2011 года – 33 миллиарда рублей. Своего максимума предполагаемая стоимость стадиона в Санкт-Петербурге достигла в апреле 2013 года – 44 миллиарда рублей. В декабре 2016 года была названа окончательная сумма – 41 миллиард рублей и ни копейкой больше.

Деньги, которые сейчас расходуются на достройку стадиона, идет из бюджета Санкт-Петербурга. Пришлось урезать расходы на социальное строительство. За этой бездушной формулировкой скрываются школы и детские сады. Стадион эти деньги не крадет, он, как бы, берет их взаймы. Они вернутся на свое место, когда предыдущие подрядчики вернут их по решению суда. Сколько это времени замет? Неизвестно. Но дети – не ФИФА, они подождут.