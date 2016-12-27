Утка по-итальянски. Почему Роббен не перейдет в «Зенит»

«Советский спорт» оценивает вероятность переезда капитана сборной Голландии из Мюнхена в Россию.

В минувший понедельник портал ITA Sport Press распространил информацию о том, что многолетний лидер «Баварии» Арьен Роббен может продолжить карьеру в «Зените». Звездного голландца якобы хочет в рядах своей команды Мирча Луческу.

Тему вдохновенно подхватили как итальянские, так и российские журналисты. Ни одна из заинтересованных сторон пока не дала на этот счет официального комментария, но уже сегодня мы можем спрогнозировать — насколько реально заключение подобной сделки.

Потенциальный аргумент «за» только один — пресловутый финансовый аспект. «Против» - целый ряд факторов, на которых имеет смысл остановиться подробнее.

Во-первых, руководство мюнхенского гранда прилагает все усилия для того, чтобы возрастной, травматичный, но все еще бесценный для «Баварии» вингер подписал с клубом новый контракт. В сущности, открытым остается только вопрос о длительности нового соглашения.

Во-вторых, по словам самого Роббена, его отец (который давно исполняет обязанности агента 32-летнего футболиста) уже достиг полного взаимопонимания с председателем правления «красных» Карлом-Хайнцем Румменигге по вопросу о продолжении сотрудничества. Отметим, что текущая годовая зарплата голландца в «Баварии» составляет внушительные 8 миллионов евро, и едва ли она будет существенно понижена.

В-третьих, у Арьена и его супруги Бернадьен Эйлер — трое детей: восьми, шести и четырех лет. Переезд такой семьи из Мюнхена, где Роббен играет с 2009 года, в Россию видится крайне спорным и маловероятным шагом. К тому же первенец семейства Лука Роббен уже начал получать в Германии футбольное образование.

В-четвертых, следует учитывать запредельное честолюбие и несгибаемый характер этого футболиста. В возрасте 18 лет Арьен покинул родину, где был ключевым элементом в игре ПСВ Гуса Хиддинка. Он смело принял приглашение Жозе Моуринью и быстро создал себе превосходную репутацию в «Челси», где конкуренция за места в основном составе команды уже тогда была запредельной. Семь лет спустя Роббен решился на переход из мадридского «Реала» в «Баварию», посчитав, что в Мюнхене ему будут доверять больше.

Наконец, только за последние два года игрок получил полтора десятка травм. Все тренеры отмечают фанатичное рвение, с которым Арьен включается в тренировочный процесс всякий раз, когда ему удается справиться с очередным повреждением.

Если многим другим звездам требуется время на раскачку и приведение себя в должные физические кондиции после вынужденного простоя, то Роббен раз за разом выдает свой максимум сразу. Пожалуй, будь иначе - «хрустальный» голландец давно завершил бы спортивную карьеру. Арьен годами черпает мотивацию в стремлении играть матчи самого высокого уровня — и не просто участвовать в них, а исполнять роль первой скрипки. Демонстрировать подобный подход ради игр РФПЛ или же, напротив, спокойно получать свои деньги, проводя недели и месяцы напролет в лазарете — это не про него.

В-пятых, даже если представить себе, что Роббен внезапно изменит своим многолетним принципам, то скорее он погонится за длинным юанем или долларом, нежели за рублем. Переезд в США по стопам Стивена Джеррарда, Фрэнка Лэмпарда, Андреа Пирло и ряда других европейских суперзвезд не повлечет за собой серьезных имиджевых потерь, ну а китайские клубы ради футболиста такого уровня могут пойти на заоблачные траты даже по своим меркам. У «Зенита», даже со всеми миллионами «Газпрома», конечно, есть шанс поучаствовать в аукционе, но вероятность победы в нем близка к нулевой.