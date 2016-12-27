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Подарок от Мозгова. Как россиянин помог «Лейкерс» в Рождество

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Тимофей Мозгов (в центре)
Тимофей Мозгов (в центре)Источник: Reuters

Как Тимофей Мозгов принес «Лейкерс» победу на Рождество и другие события недели в обзоре НБА от «Советского спорта».

МАТЧ

Лига подготовила свой подарок болельщикам, поставив в календарь на рождественские матчи поединок «Кливленд» - «Голден Стейт». Больше повезло фанатам «Кавс» - встреча финалистов двух последних лет состоялась на их родной арене. Вышло, как по заказу – напряженно, драматично, очень похоже на последнюю решающую серию. «Воины» вели 14 очков, упустили нить игры, дали себя догнать, Кайри Ирвинг опять забил решающий мяч, а Леброн Джеймс стал героем, оформив дабл-дабл (31 + 13 подборов). Жаль, Мозгова на площадке и Кауна на скамейке «Кавс» уже не было, но да ладно. Зато «Кливленд» все равно взял верх с минимальным счетом – 109:108.

МОЗГОВ

Сам Мозгов в этот же день старался для своей новой команды. И тоже преподнес подарок на Рождество всем фанатам «Лейкерс». Российский центровой редко играет основную роль в атаке – тут Люк Уолтон отчаянно старается натаскать талантливую молодежь. Молодежь «тащится» с проблемами. Неплохо начав сезон, ЛАЛ все же начали скатываться в бездну. До дерби города Ангелов против «Клипперс» «озерные» уступили 13 матчей из 15-ти последних – в том числе, четыре подряд. Учитывая, что «Парусники» прямо сейчас – третья по силе команда Запада (если верить турнирной таблице), шансов у ЛАЛ было немного. Но тут… в центр нападения вышел Мозгов! Тимофей обновил личный рекорд результативности в форме «Лейкерс», набрав 19 очков, при этом надежно зацементировав краску. Итог – 111:102 в пользу хозяев. Радости болельщиков не было предела – тем более, свою команду они не видели пару недель, ведь ЛАЛ перед Сочельником провел тяжелое турне из семи встреч на выезде (выиграл одну – у «Филадельфии»).

ИГРОКИ НЕДЕЛИ

На Западе игроком недели снова стал Рассел Уэстбрук. Что неудивительно, учитывая монструозную статистику лидера «Оклахомы-Сити». В предыдущие 7 дней Рас был верен себе, набирая почти что трипл-дабл за игру – по 41,0 очка, 10,0 подбора и 9,8 передачи! Захочешь тут отметить другого – не выйдет. На Востоке приз ушел к Айзее Томасу – «Коротышка», вернувшись в расположение «Бостона» после травмы, так соскучился по игре с мячом, что начал выдавать чудо-матч за чудо-матчем. Не так ярко, как Уэстбрук, но тем не менее – 33,3 очка и 7,3 передачи. С момента возвращения Айзеи «Сетликс» проиграл всего одну из пяти игр. Как раз «Оклахоме».

НАКАЗАНИЕ

Штраф… за подмигивание. Бывает и такое. Форвард «Кавальерс» Ричард Джефферсон, забив сверху с сопротивлением Кевина Дюранта в том самом матче против «Голден Стейт», оказался так горд собой за этот эпизод, что довольно подмигнул форварду «Уорриорс». И… тут же получил технический фол.

- Меня удивило решение судей, - признался Ричард. – С учетом всего, что было, легкая улыбка и подмигивание смотрятся вполне невинно. Не было криков, ругани, тычков. Дюранта это совершенно не задело – он ничего не сказал в ответ. И тем не менее…

Впрочем, наставник «Кливленда» Тайрон Лю с решением арбитров согласился.

- За подмигивание нужно давать технический. Я бы предпочел, чтобы Ричард наорал на Кевина. Или сделал что-нибудь такое. Но он подмигнул, получил фол, и это было правильное решение, - признался Тайрон.

НЕПОНИМАНИЕ

Вот Дреймонд Грин до сих пор не может понять, за что его дисквалифицировали в финальной серии прошлого сезона. Напомним, в 4-м матче форвард «Голден Стейт» дал по «бубенчикам» Леброну Джеймсу, когда Король в одном из эпизодов переступил через упавшего Грина. В итоге Дреймонда не допустили до 5-й встречи, в серии наступил перелом, и «Кавс» взяли титул, отыгравшись со счета 1:3.

- Если кто-то перешагнет через меня, я всегда среагирую. По прежнему смотрю на этот эпизод и не могу понять: за что меня дисквалифицировали? Но каждому свое. Все это осталось в прошлом. Я стараюсь не переживать о том, что нельзя изменить. Но если это нельзя изменить, это не значит, что я когда-то об этом забуду, - рассказал Дреймонд.

Впрочем, удивление Грина обоснованно. На протяжении всего плей-офф он то бил ногой в пах Стива Адамса, то коленом по голове – Джеймса Хардена, пинал под руки соперников, жестко «отвешивал» опекунам локтями – и ничего не было. А тут легкий тычок по «бубенчикам» (Леброн, кажется, даже не поморщился) – и столь жесткая реакция судей. Вон оно как бывает….

КРИТИКА

Джордж Карл – один из самых одиозных тренеров НБА, который, правда, больше не работает с командами, громко напомнил о себе, выпустив книгу «Разъяренный Джордж». А Джордж вышел и правда и разъяренным. Столько критики и негатива в адрес звезд лиги в одном издании не было давно!

«У Кеньона Мартина и Кармело Энтони были сразу две большие проблемы – огромные деньги и отсутствие отцов, которые бы им показали, как должен себя вести мужчина».

«Джей-Ар Смит считал, что ему все должно принести на блюдечке, лез со своими пацанскими замашками и все время думал только о новом контракте».

Вот выдержки из книги Карла. Досталось всем, с кем он в принципе работал. И это еще из финальной версии издания убрали критику в адрес «Сакраменто», где экс-наставник «пропесочил» и Демаркуса Казинса, и генменеджера клуба Владе Диваца, и владельца Вивека Ранадиве. Реакция не заставила себя ждать.

- Карл все еще пытается хоть как-то обратить на себя внимание. Жалко его. Очень жалко, - написал в соцсетях Джей-Ар Смит.

- Да, я рос без отца. Все это знают. Отличное оправдание для Карла за то, что он является отвратительным человеком, - взорвался Кеньон Мартин. – Джордж – эгоистичный, несчастный, жалкий и трусливый. Худший тренер в моей карьере. Его книга полна лжи и обмана. Неудивительно, что его увольняли из всех команд, с которыми он работал.

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