Борис Майоров: В матче с Канадой наши голову потеряли! Делали недопустимые ляпы

Канада - Россия Источник: ФХР

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о старте сборной России на молодежном чемпионате мира.

В стартовом поединке на турнире россияне уступили канадцам 3:5.

- Не начинаем ли мы уже привыкать к поражениям от сборной Канады на всех уровнях?

- Я лично этого не ощущаю, - отвечает Борис Майоров. - Да и не так уж часто мы встречаемся с канадцами в наши дни. Спасибо Кубку мира – там с ними встретились и в контрольном поединке, и потом в плей-офф. А до этого на официальных соревнованиях встреч с канадцами у нас в этом году не было. Ни на чемпионате мира в Москве. Ни на молодежном первенстве планеты в Хельсинки мы ни разу не пересеклись.

Да и не так уж плохо мы выглядели сегодня на фоне канадцев. Никакой трагедии после поражения в этом матче я не вижу. Хотя, если честно, не видел и за счет чего россияне могли переломить ход поединка и победить. Канадцы с первых минут показали себя более мастеровитой командой. Причем, это касается и индивидуальных звеньев игроков, и действий звеньев в целом. Наши противники действовали более зрело, по-взрослому.

Первое, что соперник сделал – это подавил начало нашей атаки. Ну просто напрочь! Такой активности со стороны заокеанских команд на молодежных турнирах я давно не видел. На каждого нашего игрока, владеющего шайбой, канадцы бросались, как коршуны.

Второе, взаимодействие между игроками у «кленовых» было гораздо лучше.

Ну и третье, они смогли извлечь выгоду из тех моментов, которые создавали. Правда, они и создали больше. Поэтому количество неминуемо переросло в качество.

Сборная России, в свою очередь, выглядела сбалансированной только в некоторых отрезках матча, когда нам удавалось хорошо подержать шайбу в зоне соперника. Но эти моменты были довольно коротки.

… После матча главный тренер нашей команды Валерий Брагин заявил, что «наши сами помогали соперникам забивать».

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- В чем на ваш взгляд была главная ошибка россиян в этом матче?

- На фоне хорошего эмоционального заряда мы в поединке с канадцами голову потеряли. Совершали слишком грубые ошибки у себя в зоне. Вот, что Брагин имеет в виду. Потери шайбы, неточные передачи. Причем все это порой в непосредственной близости от своих ворот.

Вот взять первую пропущенную шайбу – наши втроем бросились на канадца к боковому борту. А другого игрока оставили неприкрытым в центре. И, естественно, сразу получили. Такие ошибки в принципе не допустимы.

Еще один жирный минус – мы проиграли канадцам в скорости принятия решений, в мышлении. Россияне не успевали думать – соперник все время нам мешал, заставлял ошибаться.

А вообще, главные наши недостатки видны на фоне классического советского хоккея. Очень много вбрасываем шайбу в зону соперника на авось. И слишком часто ее безадресно выбрасываем из своей зоны.

…Единственный плюс - россияне боролись до конца. И записали на свой счет последнюю шайбу в матче.

- Вы заметили еще какие-то светлые пятна в первой игре нашей команды?

- Еще раз отмечу, что результат матча вполне приемлемый. Особенно с учетом того, что мы сразу попали на хозяина турнира. И что хозяином является Канада. Ничего шокирующего и сверхъестественного в этом поражении нет. Молодцы наши, что не сникли, боролись до конца. Самоотверженность и желание прошло через всю игру красной нитью.

Отмечу, что россияне неплохо держали шайбу в чужой зоне в большинстве. Вот бросков, правда, маловато. Один раз его реализовали. Но и там Капризов просто взял игру на себя.

Если перебирать игроков индивидуально, то я бы пока выделять никого не стал. Хорош вратарь Илья Самсонов. Его безусловно надо отметить. Даже несмотря на пять пропущенных шайб. В начале матча он очень здорово держался.