Деку: В «Порту» пили много. Однажды трое просто упали на поле перед Моуринью

Деку (крайний справа) с партнерами по "Порту" 2004год Источник: Associated Press

Экс-полузащитник «Порту» Деку рассказал в программе Aqui com Benja на телеканале Fox истории о бывших командах.

О первой истории Деку напомнил бывший одноклубник Дерлей.

«Хочу, чтобы Деку рассказал вам одну интересную историю, которая произошла с нами в «Порту». Как-то во время предсезонных сборов мы пошли на обед после утренней тренировки. Деку, закончи эту историю. Что случилось с Бруну и с некоторыми другими игроками после этого?» – спросил Дерлей.

– Не знаю, как сейчас, а раньше была поговорка: «Хорошая команда много пьет», – заявил Деку. – Это сейчас все изменилось, на столах одна газировка. В те годы мы еще тренировались неподалеку от стадиона «Драгау».И у меня был знакомый, у которого был ресторанчик совсем рядом. Еда там была очень вкусная. Мы каждый день там обедали. Но при этом еще и пили вино. Черт, очень много пили!

– Вся команда?

– Да, конечно. Это было обязательно. Кто не пил, тому все равно приходилось участвовать, – смеется Деку. – И вот однажды Моуринью назначил тренировку на пять вечера. Перед ней мы все отправились на обед, как обычно выпили. В итоге трое игроков просто упали на поле, прямо перед Моуринью. Как он бесился, вы бы видели! Тут же закончил тренировку.

Ну парни отправились в раздевалку, там были припасены еще бутылки пива и вина. И вот так все сидели до 10 вечера, ели и пили. На следующий день Моуринью хотел нас всех поубивать. Сложная у нас была команда в то время, пили и правда много.

– Но выиграла все возможные титулы?

– Да, все. У нас же был русский футболист, Аленичев.

– Тоже пил?

– Ну, он же привык к водке, для него вино вообще было как вода, – смеется Деку.

Также Деку рассказал, как однажды общался с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. «Ну как общался, пришел узнать, можно ли мне уехать во «Флуминенсе», так как в то время начались проблемы с детьми. Не мог оставаться в Англии. Мне сказали, или плати за себя, или придется остаться. Посыл был таким: если «Челси» отпустит одного дорогостоящего футболиста, его примеру захотят последовать и другие. Я подумал, что «Челси» мог бы в обмен взять нескольких перспективных игроков из «Флуминенсе». Но в итоге клубы договорились», – сообщил Деку.