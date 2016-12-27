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«Сборная вспомнила Олимпиаду-56». Рейтинг Ловчева со знаком «минус»

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборная России по футболу
Сборная России по футболуИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев вспоминает события уходящего года и составляет две пятерки – одну из событий со знаком «-», вторую – со знаком «+». Сегодня подборка отрицательных моментов.

МИНУС ПЕРВЫЙ
ЗАБВЕНИЕ

– Возможно, это событие, которое для кого-то покажется не особенно важным. Но вот мне врезалось в память острее всего. Дело было перед первым матчем сборной под руководством Черчесова – с Ганой. На поле вышли великие игроки, которые в 1966-м играли в составе сборной СССР на чемпионате мира в Англии. Он стал лучшим в истории для нашей сборной, и в этом году 50 лет, как этот турнир состоялся.

Так вот, на поле появились Анзор Кавазашвили, Эдуард Малофеев, Владимир Пономарев и Валентин Афонин.

Я сначала порадовался, что их вспомнили, но потом жутко расстроился из-за того, что все имена вышедших на поле диктор упомянул, но не назвал Афонина. И стоял он, как оплеванный… Вспоминаю, как меня не позвали, например, на 100-летие российского футбола. Или специально, или просто люди, которые организацией занимались, просто не подумали. Хотя я ведь все-таки и лучшим игроком Союза становился, что не многим удавалось…

И после всего этого для меня неудивительно поведение Кокорина, Мамаева. И вообще то, что происходит со сборной. Я тут пошутил на встрече спартаковских ветеранов. Говорю Алексею Александровичу Парамонову, олимпийскому чемпиону Мельбурна, где в 1956-м проходили Игры: «Нынешняя сборная-то про ваш успех помнит. На 56-е место в рейтинге ФИФА опустилась. Теперь, судя по всему, про Кубок Европы 1960-го вспоминать придется». Посмеялись. Но смех этот – сквозь слезы.

А Валентину Афонину, моему старшему футбольному брату (мы ведь были и в одной команде на следующем чемпионате мира – в 1970-м), хочу сказать: «Не огорчайся, что нерадивые тебя не помнят. Все причастные к футболу – с тобой!».

«Бердыев лучший. Но не для сборной». Рейтинг Ловчева

МИНУС ВТОРОЙ
СБОРНАЯ

– Это выступление сборной России на Евро. Уверен, и в таком составе – без Дзагоева, Денисова – команда должна была выступать лучше. Тем более такой подарок случился в игре с англичанами, когда удалось выстрадать эту ничью на последних минутах.

Но как сыграли потом... Не отсутствие мастерства стало главным в поражении, а непонимание роли футболистами, игравших за сборную своей страны. Отсюда и такое отношение.

Самое печальное, что это продолжилось и у команды, которая играла уже потом, осенью. Достаточно вспомнить один только матч с Катаром…

«Cмолов больше не изгой – он нужен всем». Рейтинг Ловчева

МИНУС ТРЕТИЙ
ЕВРОКУБКИ

– Выступление российских клубов в еврокубках – в минусе. Нам ведь долго объясняли, что с переходом на систему «осень-весна», с приходом иностранных игроков станем по-другому в еврокубках играть. И что мы видим? Как сыграл «Спартак»? Вылетел в первом же раунде, проиграв киприотам. ЦСКА тоже не выдерживает критики. Когда видишь, что вместо своего Чалова ставят нулевого Траоре, начинаешь задумываться о главном – кто же руководит нашими клубами?

Да, когда припрет, начинают ставить Чалова или Давыдова. А, по большому счету, никто не задумывается о завтрашнем дне. Важно только то, что здесь и сейчас. Деньги, конечно, тоже. Но разговор-то постоянно не о том, как их заработать, а о финансировании.

Вот «Зенит» побеждает «Маккаби» 4:3 и так говорят про эту победу, словно она волшебная. Но потенциал-то и возможности «Зенита» таковы, что команда просто не имеет права с таким соперником пропускать три мяча, чтобы потом спасать игру.

«После разгрома от «Крыльев» я позвонил Глушакову…» Рейтинг Ловчева

МИНУС ЧЕТВЕРТЫЙ
ОТСТАВКИ

– Огромный минус – запредельное количество тренерских отставок. «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Арсенал», «Крылья»... Когда начинаю думать, кто же меняет тренеров, понимаю, что почти нет среди руководителей клубов людей, которых я бы видел на поле, которые бы разбирались в тренерах и тренерской работе. Уверен, тренеру надо дать время, это творческая работа.

Как руководители ищут тренера – вопрос. Федун же рассказывал, например, что Якина в «Спартак» позвали по рекомендации Моуриньо. Могли бы и мне позвонить – я бы тоже посоветовал.

Но постоянно менять тренеров… Так команды не создаются.

«Кутепов станет основным и в сборной». Рейтинг Ловчева

МИНУС ПЯТЫЙ
ТРАОРЕ

– Мы привыкли, что в ЦСКА селекционный отдел работает очень качественно и свою работу знает четко. Всегда вспоминаются трансферы Вагнера, Жо, Карвальо, Красича, Фернандеса, Думбии, Мусы... Но как можно было уверовать в этого человека – Траоре? Ведь очевидно же было, что «Монако» только и искал возможности, как его сплавить. И сейчас, когда ЦСКА от него отказался, тем же самым занимается.

Для меня Траоре – олицетворение провала ЦСКА. Просто разочарован. Вспоминали, что этот игрок что-то показывал в «Кубани», «Анжи». Да ничем он особенным не запомнился! И в ЦСКА тоже. Для меня было удивительно, с каким упорством, однако, тренер его продолжал ставить. Лишь в концовке стал чаще появляться свой – Чалов. Слава богу, что Траоре из ЦСКА убрали.

P.S. Мы часто говорим, что арбузы в наше время были слаще, клубника вкуснее... Может, я и высказываюсь в таком духе. Но в нашем футболе есть и плюсы – о них расскажу завтра.

«Зря нагнетают – Акинфеев все равно первый». Рейтинг Ловчева

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