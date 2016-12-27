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Поэтому он и не тренирует «Спартак». Курбан Бердыев как антигерой недели

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Курбан Бердыев
Курбан БердыевИсточник: «Советский спорт»

«Советский спорт» по традиции выбирает главного отрицательного персонажа российского спорта за неделю.

Пока защитник «Зенита» и сборной России Иван Новосельцев со своей очаровательной супругой экс-баскетболисткой Катериной проводит незабываемый отпуск в Европе, в родной России вокруг его персоны разгорается настоящий скандал.

Стоило Евгению Дзичковскому потянуть за ниточку, как наружу вывалилась вся подноготная российского футбола.

Самый странный трансфер лета

Все мы помним, как Новосельцев переходил из «Ростова» в «Зенит» в конце этого лета. Чтобы увести у вице-чемпиона, которому впервые в истории предстоит стартовать в Лиге чемпионов, одного из лучших футболистов, нужны огромные деньги. Понятное дело, что речь должна идти не об одном миллионе евро.

Позже появилась информация о том, что сумма компенсации за защитника сборной России составила 10 миллионов евро. На этой цифре настаивали журналисты. Ее подтверждали и специалисты авторитетного ресурса Transfermarkt. Его зачастую используют в качестве мерила ценности игрока в денежных знаках, в том числе и во время переговоров о покупке игрока. На том и порешили – 10 миллионов.

Единственным, кто хоть как-то сопротивлялся этой сумме, был генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов. Он настаивал на том, что в контракте футболиста были прописаны гораздо более скромные отступные, чем те, о которых писали в СМИ. Насколько более скромные? Функционер уточнять не стал.

Так бы все и закончилось, если бы не Иван Саввиди. Некогда финансировавший похождения «Ростова» в Премьер-лиге бизнесмен вдруг решил рассказать, что за беспредел заставил его отказаться от сотрудничества с клубом. В частности, он поведал, что трансфер Новосельцева в «Зенит» принес команде 8 миллионов рублей. Не евро! Сделка была оформлена в наших, российских, деревянных.

Чтобы все понимали, о чем идет речь: сегодня 8 миллионов рублей – это порядка 126 тысяч евро. Но с августа курс европейской валюты заметно упал. Тогда за те же деньги можно было приобрести всего 109 тысяч евро. Это в 91 раз меньше, чем 10 миллионов, в которые оценивают трансфер футболиста специалисты и СМИ.

Так делается футбольный бизнес по-русски. Почему сумма трансфера так важна? По трем причинам. Во-первых, упущенная прибыль «Ростова», не так давно жаловавшегося на бедственное финансовое положение, составила порядка 9,9 миллионов евро – сумма более чем приличная для любой российской команды. Во-вторых, казна Российской Федерации недополучила огромное количество налогов, что так важно в условиях царящего на дворе финансового кризиса. В третьих, как отметил Евгений Дзичковский в своем материале, вместе 100 тысяч евро за воспитание такого футболиста, его родной клуб, академия и первый тренер получили жалкие 70-90 тысяч рублей.

Кто тут самый рыжий?

Хоть футболист и тратит примерно такую сумму за один день своего медового месяца в Париже, его вина в этой ситуации минимальна. Иван может себе это позволить. Он подписал с «Ростовом» контракт на предложенных условиях, отлично играл, получил выгодное предложение из «Зенита», согласился на переход и поставил свою подпись под новым контрактом.

К «Зениту» тоже вопросов нет никаких, если, правда, не выяснятся какие-то новые подробности. Клуб выяснил, что у качественного футболиста с российским паспортом в контракте прописана сумма отступных чуть более 100 тысяч евро, и воспользовался этим.

Больше всего вопросов к «Ростову». Как можно было, покупая отличного игрока на перспективу, прописать в контракте сумму отступных в размере 8 миллионов рублей? Знаете, как в таких случаях поступают в Бразилии? Каждый более или менее перспективный молодой игрок подписывает контракт, в котором сумма отступных составляет несколько десятков миллионов долларов. Это делается для того, чтобы европейские клубы не имели возможности за бесценок покупать талантливых игроков. Эта практика не является секретом ни для кого в футбольном мире. Так почему бы не следовать примеру?

Почему с игроком не был подписан новый контракт, когда он начал выходить в основном составе и даже попал в заявку сборной России? В «Ростове» не могли не знать о сумме отступных в соглашении футболиста с клубом. Также в «Ростове» не могли не понимать, в какую примерно сумму оценивается молодой защитник сборной России в условиях лимита на легионеров.

Иван Новосельцев
Иван НовосельцевИсточник: ФК «Зенит»

Почему Бердыев не тренирует «Спартак»?

Теперь разберемся, при чем здесь Курбан Бердыев. В клуб тренер пришел 18 декабря 2014 года и тут же начал строительство новой команды. «Ростов» тут же пополнился такими футболистами, как Артем Дзюба, Сердар Азмун, Владимир Гранат, Иван Новосельцев. Еще через полгода пришли Кристиан Нобоа, Сезар Навас, Павел Могилевец и многие другие. Сомнений не оставалось – трансферную политику ведет Курбан Бердыев.

По окончании сезона 2015/16, в котором «Ростов» занял второе место, едва не став чемпионом России, Бердыев покинул тренерскую позицию, тем не менее оставшись в команде. Он был назначен на должность вице-президента – пошел на повышение. 31 августа Новосельцев перешел в «Зенит» за 8 миллионов рублей.

Кто заключал контракт с футболистом на странных условиях? Кто бездействовал, пока игрок рос в цене и привлекал к себе внимание других команд? Кто допустил трансфер футболиста в стан соперника за смехотворную компенсацию? Кстати, вы не задумывались, сколько мог бы заплатить более или менее богатый клуб за информацию, что у игрока сборной России в контракте прописаны отступные в размере 8 миллионов рублей?

Курбан Бердыев может быть сколь угодно великим тренером, но такие истории способны испортить имидж любого футбольного человека. Вам еще интересно, почему Бердыев не тренирует «Спартак»?

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