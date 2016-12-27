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Самедов. Точка невозврата. Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Самедов
Александр СамедовИсточник: «Советский спорт»

«Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о затянувшемся трансфере полузащитника сборной России. 

Если оглянуться чуть назад, трансфер Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак» анонсировался даже не в межсезонье. Он объявлялся всеми тремя сторонами – двумя клубами и игроком, фактически еще до окончания осеннего этапа. И почти как состоявшийся. Отсюда резонансный вывод Самедова Семиным из состава, отсыл клубного руководства к опции самовыкупа, гневные прощальные баннеры от фанатов красно-зеленых.

Но вот уже декабрь, а вместе с ним и год заканчивается, «Спартак» – чемпион по активности на трансферном рынке, представляющий по паре новичков в неделю. Однако в отношении перехода Самедова – тишина. А тишину, как мы знаем, любят деньги. И это сразу порождает слухи, которые, в свою очередь, далеко не всегда являются только слухами.

В данном случае цифры проверены и практически подтверждены с двух сторон. Одна готова дать два, вторая хочет пять. Миллионов. Думаю, евро. Это – если без посредников. А их роль в этом деле заметна. Один, например, тот что из лагеря продавцов, уже уволен с достаточно высокой клубной должности якобы именно за то, что обещался уладить трансфер за сумму, предлагавшуюся покупателями, которая теперь с негодованием отвергнута реальными продавцами.

История, в общем, привычная – вспомните хотя бы, как Кокорин ушел было в «Анжи», а потом, не проведя за новый клуб ни единого матча, благополучно вернулся в «Динамо». И ни один из самых рьяных фанатов бело-голубых за это его не проклял – вплоть до нового ухода, уже в «Зенит». Да и вообще – как делать бизнес в футболе, если ориентироваться на позицию болельщиков?

«Спартак» и тут первый. Самедов и еще 8 самых ожидаемых трансферов зимы

Но тут особый случай, нетипичный не только для нашего футбола. Болеть за «Локомотив» стало модным лет 15-20 назад. В пору первых российских чемпионатов президент клуба Валерий Филатов и главный – нет, тогда еще это называлось «старший» – тренер Юрий Семин ходили по черкизовским школам и вербовали в свои ряды мальчишек, которые пока не определились со своими клубными пристрастиями. «Да, мы пока «пятое колесо» в телеге московских клубов, – говорили они, – но с вашей, парни, поддержкой в ближайшем будущем надеемся...» И им поверили, пришли. И многие остались. А там возник и результат. Такое очень редко – но ведь бывает!

Поэтому отцов-рисователей антисамедовских баннеров Юрий Палыч, скорее всего, знает в лицо и по рукопожатию. Это от их имени он Самедова назад ни при каких раскладах не примет, – сам сказал. И никакое начальство здесь ему не указ – «считайте, что человек сам себя на трансфер выставил, я о нем ничего слышать больше не хочу, мне хватает головной боли от одного упоминания фамилии агента Миранчука; вон он на сегодня – мой игрок, а кто там Самедова с пути истинного сбил и почему у них не срастается, мне неинтересно, я прошлым не живу».

А не срастаться, между прочим, может и потому, что покупатель блефует: готов заплатить и пять, но хочет сбить. Только на тех ли нарвался?

Наверное, клубы в итоге придут к компромиссу. Только не вышло бы, как год назад, когда между теми же высокими договаривающимися сторонами и гурьбой посредников завис добротный футболист Мельгарехо, торговля за которого съела по времени почти все межсезонье. Только на сей раз речь идет об уже игроке другой, не парагвайской сборной.

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