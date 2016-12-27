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Цинизм по-канадски. Почему России не позволили начать матч с минуты молчания

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Цинизм по-канадски. Почему России не позволили начать матч с минуты молчания
Источник: МЧМ-2017

Жесткое решение организаторов чемпионата мира в ответ на желание наших игроков почтить память людей, погибших в авиакатастрофе.

Перед матчем Канада – Россия на молодежном чемпионате мира многие спортивные СМИ сообщили о том, что по инициативе ФХР этот поединок начнется с траурной минуты молчания.

В память о погибших 25 декабря в ужасной авиакатастрофе людях. Наш самолет Ту-154 следовал по маршруту Москва-Адлер-авиабаза Хмеймим (Сирия). И упал в Черное море через семь минут после взлета с адлеровского аэродрома.

Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди пассажиров этого рейса были артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. А также журналисты «Первого канала», телеканалов «Звезда» и НТВ.

Так вот никакой траурной минуты молчания перед матчем не было. Его организаторы России в ней отказали, сославшись на то, что у турнира жесткий регламент. И времени на подобные паузы на северо-американском ТВ нет.

Его, кстати, нет и на исполнение гимна России перед матчем. Наш гимн перед матчем не играли. В Канаде, это знаете ли, не принято. Там перед поединком играют только свой гимн – по праву хозяев турнира. А после – гимн победителей.

В итоге гимн Канады прозвучал дважды. А наш – ни разу.

Я бы не возмущался. Хотя мне, конечно, кажется кощунством, когда в ответ на просьбу почтить память людей, погибших в трагедии, которая потрясла весь мир, слышишь в ответ: «У нас нет на это даже минуты».

Но мы живем в жестоком мире. И мы привыкаем к равнодушию и жестокости. Спасибо уже и на том, что разрешили игрокам нашей сборной выйти на игру в траурных повязках. Могли ведь и это запретить.

Но ведь совсем недавно, на ЧМ-2015 в Праге, был очень громкий скандал. Торжественная церемония после финала затянулась и наши игроки, пробыв после матча на площадке минут пятнадцать, потом все же потянулись в раздевалку. И часть их канадского гимна на льду не дождалась.

Он прозвучал. Просто без наших. И какой же громкий был скандал! ФХР официально извинялось. Наши игроки каялись, что не хотели соперника оскорбить. Россия платила штраф…

И мы, российские СМИ, тоже жестко ругали наших за этот невольный демарш.

Но вот диаметрально противоположная ситуация. Не нашлось у организаторов одной-единственной минутки. На короткую паузу в память о погибших людях. И на российский гимн.

Просто потому, североамериканскому ТВ ни то, ни другое не нужно. И это оказалось вполне достаточной причиной.

И никто не возмущается. Все довольно молчат…

Россия и Канада убивают хоккей. Колонка Виталия Славина

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