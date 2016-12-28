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Юта, Ари, маленький Тэтчер и 12 тысяч бутылок

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юта, Ари, маленький Тэтчер и 12 тысяч бутылок

Накануне старта «Дакара» – главного ралли-рейда планеты – «Советский спорт» вспоминает самые известные курьезы и цифры прошлых гонок


Марк Тэтчер

На 6 дней потерялся сын знаменитой «Железной леди» Маргарет Тэтчер Марк Тэтчер, который принял участие в «Дакаре»-1982. Штурманом у сына премьер-министра Великобритании выступил француз Шарлотт Верне. 9 января франко-британский экипаж отстал от общей колонны автомобилей, остановившись для ремонта неисправной системы рулевого управления. Спустя три дня пару Тэтчер/Верне объявили пропавшими без вести и начали крупномасштабную поисково-спасательную операцию. Еще через трое суток военный самолет Lockheed L100 обнаружил их белый «Пежо 504» на расстоянии всего 50 км от трассы. Марк и Шарлотт попросту потерялись в песках африканской пустыни, но благополучно дождались помощи. Ни пилот, ни штурман не пострадали.

13 раз выигрывали ралли «Дакар» грузовики команды «КАМАЗ-мастер». Еще больше побед (15) в своем классе у мотоциклов КТМ. Самый титулованный пилот - Владимир Чагин (7 побед). Больше всего выигранных этапов у Стефана Петеранселя – 68. А самая успешная семья состоит из аргентинских братьев Маркоса и Алехандро Патронелли: из 8 состоявшихся ралли на квадроциклах они выиграли 5.

Более 13 тысяч участников легендарного марафона сумели финишировать в «Дакаре» на протяжении всей его долгой истории. Число внушительное, однако количество стартовавших гораздо больше. По статистике, общее количество финишировавших – менее 50 процентов от всех участников ралли-рейда!

2370 км такова протяженность самого длинного этапа марафона, который подготовили участникам организаторы самого первого «Дакара» - в 1979 году. Именно это расстояние в один присест от старта до финиша пришлось преодолеть гонщикам по территории Алжира. Для сравнения, самый длинный этап предстоящего «Дакара» – между Сальтой и Чилесито в Аргентине – составляет «всего» 977 км.

40  экипажей потерялись одним махом во время песчаной бури по ходу ралли-рейда «Париж – Дакар» в 1983 году. Чтобы найти всех с помощью вертолетов понадобилось 4 дня.


Ари Ватанен

Угон автомобиля – именно эта неприятность помешала финну Ари Ватанену выиграть «Дакар» в 1988 году. Ватанен уверенно лидировал в общем зачете, когда его «Пежо» «благополучно» умыкнули прямо с сервисной площадки в перерыве между этапами. Впрочем, упущенное Ари наверстал сполна, трижды впоследствии выиграв знаменитый марафон.

1,5 тонны еды и примерно 12 тысяч бутылок воды емкостью 0,5 литра ежедневно употребляют участники «Дакара» по ходу марафона.

210 транспортных средств используют организаторы в дни проведения марафона. 40 автомобилей, 11 вертолетов, 12 самолетов, 55 грузовиков и 5 автобусов занимаются сопровождением ралли, обеспечивая поисково-спасательные операции, медицинскую помощь (в случае необходимости), перевозку журналистов и персонала, да и много чего еще.


Ютта Кляйншмидт 

Всего 1 женщина становилась чемпионкой «Дакара» - легендарная немка Ютта Кляйншмидт в 2001 году на своем внедорожнике Mitsubishi финишировала первой в общем зачете.

688 экипажей стартовало в ралли «Дакар» в 2005 году – это был самый массовый заезд в истории марафона. Для сравнения, самый немассовый прошел в 1994-м – тогда набралось всего 154 экипажа.


Нассер аль-Аттия

Катарец Нассер аль-Аттия дважды выигрывал «Дакар» в зачете внедорожников – в 2011 и 2015 годах. А в перерыве между этими победами он же успел завоевать бронзу Олимпийских игр в Лондоне (2012) – помимо автоспорта Аль-Аттия всерьез занимается скитом (стендовая стрельба). К слову, 45-летний спортсмен принял участие в пяти Олимпиадах подряд, начиная с Атланты-1996. Был он и в Рио-2016, но остался далеко за чертой призеров.

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