Георгий Джикия: «Спартак» лидер, потому что хорош в обороне

Георгий Джикия против будущего одноклубника по «Спартаку» Лоренсо Мельгарехо Источник: РИА «Новости»

23-летний защитник Георгий Джикия, который только-только подписал контракт со «Спартаком», дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, что его больше всего впечатлило в спартаковском музее, объяснил, почему Вадим Евсеев – его любимый защитник, и признался, что если забьет гол «Амкару», праздновать его не станет.

«ИМПОНИРУЕТ ВАДИМ ЕВСЕЕВ»

- Гаджи Гаджиев в интервью «Советскому спорту» говорил, что Джикию ему отпускать не хочется. Но вот пришлось. Вы попрощались с ним?

- Позвонил Гаджи Муслимовичу, поблагодарил первым делом за проделанную работу. Но мы не прощались. И к команде я еще обязательно приеду.

- А с Массимо Каррерой общались?

- Пока нет.

- После подписания контракта вы побывали в музее «Спартака». Что там запомнилось больше всего?

- Кнопки – те, что на стене в конце зала. Нажимаешь – и высвечивается информация о трофеях.

- Там еще есть задел для кнопок на будущее.

- Именно!

- «Спартак» и правда так хорош в этом сезоне, что является главным претендентом на чемпионство?

- Главные претенденты – «Спартак» и «Амкар».

- Вот как вы – и нынешний, и прошлый клуб не обидели. Вам кто-то из игроков «Спартака» за всю историю клуба импонирует?

- Вадим Евсеев. Почему он? Защитник потому что. И потому, что лично с ним знаком. Очень хороший человек. А вообще в «Спартаке» было и есть много игроков, которые заслуживают уважения.

- Вы же работали с Вадимом Евсеевым в «Амкаре», где он помогает Гаджи Гаджиеву. Какой главный совет он вам дал?

- Пусть это останется нашим с ним секретом.



Джикия с генеральным директором «Спартака» Сергеем Родионовым. Фото: ФК «Спартак»

«ПУСТЬ ГЛУШАКОВ ТЕПЕРЬ ТАКИЕ ПОЧАЩЕ ЗАБИВАЕТ»

- Если вспоминать недавний матч с «Амкаром», когда Глушаков забил сумасшедший гол… Какие чувства тогда испытали?

- Тогда – отрицательные, конечно. А вот сейчас пускай Денис такие забивает. И почаще!

- Вы и сами можете пробить неплохо, судя по матчам с ЦСКА в этом сезоне, «Локомотивом» в прошлом…

- Буду стараться продолжать в том же духе и в «Спартаке». Но я же защитник, так что игра в обороне – в первую очередь.

- Многие отмечают, что «Спартак» прибавил в игре в обороне с приходом Карреры. Вы это заметили?

- Да. Поэтому и «Спартак» на первом месте.

- А как же атака?

- Мое мнение, что все, в первую очередь, благодаря обороне.

- С кем из игроков «Спартака» ближе знакомы?

- В сборной познакомился со всеми спартаковцами. Ближе узнаем друг друга уже на сборах. А так, лучше всех, понятно, Саню Селихова знаю, с которым мы вместе в «Амкаре» играли.

- Да, «Амкар» вообще стал главным поставщиком «Спартака».

- Это только радует. И стоит поблагодарить «Спартак», что смотрят и обращают внимание на игроков в России, что очень важно.

- Когда вы забивали в ворота «Локо» за «Амкар», гол отмечали. Хоть это и бывшая команда…

- Я в том «Локомотиве» не играл, поэтому и праздновал. Играл за «Локомотив» в Перово (там выступает «молодежка» «Локомотива» – Прим. ред.), а не в Черкизово.

- А если забьете в ворота «Амкара»?

- Праздновать гол не буду.



Джикия в клубном музее на «Открытие Арене». Фото: ФК «Спартак»

«БОРОДУ СБРИЛ. ЗА НОЧЬ ОПЯТЬ ВЫРОСЛА…»

- Правда, что вы в Грузии часть этого отпуска провели?

- Да, был там 10 дней.

- Впервые в жизни?

- Осознанно – да. До этого был там, когда мне было месяца два. Вот спустя 22 года спустя вернулся.

- В Тбилиси на улице Джикии – говорят, есть там такая – побывали?

- Да, проезжал. Обычная улица, не очень большая.

- В Грузии вас спрашивали, почему выбрали сборную России? Там ведь настойчиво звали за местную сборную играть.

- Было много разговоров, но… Не хочется об этом сейчас.

- Хорошо. Вы рассказывали про происхождение фамилии. Джики – горные барсы. В «Спартаке» станете еще более цепким и хищным?

- Хм, буду делать то, что умею, а каким стану – покажет только время. Буду стараться стать лучше.

- Про имидж еще надо узнать. Вы ведь бороду собирались сбрить, но так с ней и не расстались. Идет?

- Сбрил, но за ночь выросла. Насадок на бритву больше нет. Жду зарплату, - улыбается Георгий.