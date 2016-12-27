Георгий Джикия: «Спартак» лидер, потому что хорош в обороне
23-летний защитник Георгий Джикия, который только-только подписал контракт со «Спартаком», дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, что его больше всего впечатлило в спартаковском музее, объяснил, почему Вадим Евсеев – его любимый защитник, и признался, что если забьет гол «Амкару», праздновать его не станет.
«ИМПОНИРУЕТ ВАДИМ ЕВСЕЕВ»
- Гаджи
Гаджиев в интервью «Советскому спорту»
говорил, что Джикию ему отпускать не
хочется. Но вот пришлось. Вы попрощались
с ним?
- Позвонил Гаджи Муслимовичу, поблагодарил первым делом за проделанную работу. Но мы не прощались. И к команде я еще обязательно приеду.
- А с Массимо
Каррерой общались?
- Пока нет.
- После подписания контракта
вы побывали в музее «Спартака». Что там
запомнилось больше всего?
- Кнопки – те, что на стене в конце зала. Нажимаешь – и высвечивается информация о трофеях.
- Там еще
есть задел для кнопок на будущее.
- Именно!
- «Спартак»
и правда так хорош в этом сезоне, что
является главным претендентом на
чемпионство?
- Главные претенденты – «Спартак» и «Амкар».
- Вот как вы – и нынешний, и
прошлый клуб не обидели. Вам кто-то из
игроков «Спартака» за всю историю клуба
импонирует?
- Вадим Евсеев. Почему он? Защитник потому что. И потому, что лично с ним знаком. Очень хороший человек. А вообще в «Спартаке» было и есть много игроков, которые заслуживают уважения.
- Вы же
работали с Вадимом Евсеевым в «Амкаре»,
где он помогает Гаджи Гаджиеву. Какой
главный совет он вам дал?
- Пусть это останется нашим с ним секретом.
Джикия с генеральным директором «Спартака» Сергеем Родионовым. Фото: ФК «Спартак»
«ПУСТЬ ГЛУШАКОВ ТЕПЕРЬ ТАКИЕ ПОЧАЩЕ ЗАБИВАЕТ»
- Если вспоминать недавний
матч с «Амкаром», когда Глушаков забил
сумасшедший гол… Какие чувства тогда
испытали?
- Тогда – отрицательные, конечно. А вот сейчас пускай Денис такие забивает. И почаще!
- Вы и сами
можете пробить неплохо, судя по матчам
с ЦСКА в этом сезоне, «Локомотивом» в
прошлом…
- Буду стараться продолжать в том же духе и в «Спартаке». Но я же защитник, так что игра в обороне – в первую очередь.
- Многие
отмечают, что «Спартак» прибавил в игре
в обороне с приходом Карреры. Вы это
заметили?
- Да. Поэтому и «Спартак» на первом месте.
- А как же
атака?
- Мое мнение, что все, в первую очередь, благодаря обороне.
- С кем из
игроков «Спартака» ближе знакомы?
- В сборной познакомился со всеми спартаковцами. Ближе узнаем друг друга уже на сборах. А так, лучше всех, понятно, Саню Селихова знаю, с которым мы вместе в «Амкаре» играли.
- Да, «Амкар»
вообще стал главным поставщиком
«Спартака».
- Это только радует. И стоит поблагодарить «Спартак», что смотрят и обращают внимание на игроков в России, что очень важно.
- Когда вы
забивали в ворота «Локо» за «Амкар»,
гол отмечали. Хоть это и бывшая команда…
- Я в том «Локомотиве» не играл, поэтому и праздновал. Играл за «Локомотив» в Перово (там выступает «молодежка» «Локомотива» – Прим. ред.), а не в Черкизово.
- А если
забьете в ворота «Амкара»?
- Праздновать гол не буду.
Джикия в клубном музее на «Открытие Арене». Фото: ФК «Спартак»
«БОРОДУ СБРИЛ. ЗА НОЧЬ ОПЯТЬ ВЫРОСЛА…»
- Правда, что
вы в Грузии часть этого отпуска провели?
- Да, был там 10 дней.
- Впервые в
жизни?
- Осознанно – да. До этого был там, когда мне было месяца два. Вот спустя 22 года спустя вернулся.
- В Тбилиси
на улице Джикии – говорят, есть там
такая – побывали?
- Да, проезжал. Обычная улица, не очень большая.
- В Грузии вас спрашивали,
почему выбрали сборную России? Там ведь
настойчиво звали за местную сборную
играть.
- Было много разговоров, но… Не хочется об этом сейчас.
- Хорошо. Вы
рассказывали про происхождение фамилии.
Джики – горные барсы. В «Спартаке»
станете еще более цепким и хищным?
- Хм, буду делать то, что умею, а каким стану – покажет только время. Буду стараться стать лучше.
- Про имидж
еще надо узнать. Вы ведь бороду собирались
сбрить, но так с ней и не расстались.
Идет?
- Сбрил, но за ночь выросла. Насадок на бритву больше нет. Жду зарплату, - улыбается Георгий.