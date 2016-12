«Не стоит преувеличивать победу «Лейкерс» в дерби»

Агент центрового клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов анализирует последние три недели регулярного чемпионата.

– Мы с вами не общались уже почти месяц. Давайте, как говорили раньше, расскажем нашими читателям, что произошло в жизни «Лейкерс» за отчетный период.

– За отчетный период, как и предполагалось, у «Лейкерс» случилась длительная проигрышная серия («Лейкерс» проиграли 13 матчей из 15-ти последних, в том числе – четыре подряд. – Прим. ред.). В общем, декабрь у команды получился крайне неудачным.

– Но в ночь на понедельник «Лейкерс» победили в дерби «Клипперс» при существенном вкладе Тимофея. Возможно, это поднимет команде настроение.

– НБА перед Рождеством устраивает несколько таких знаковых матчей. Например, встречаются финалисты прошлого сезона. Второй год подряд в главном Рождественском шоу играли «Кливленд» и «Голден Стэйт». Только сейчас матч проходил в Кливленде. Всего сейчас в канун Рождества было сыграно пять знаковых матчей. Среди них историческое противостояние «Бостон» – «Нью-Йорк» и калифорнийское дерби.

– Так что на счет победы в этом дерби «Лейкерс»?

– Не стоит эту победу переоценивать, «Клипперс» играли без двух основных игроков – Криса Пола и Блэйка Гриффина. Но для «Лейкерс» это была хорошая игра по эмоциям, по настрою. Почти все сильнейшие появились на площадке, чего не наблюдалось в последнее время. Ну и Тима очень хорошую игру выдал. Тут как-то все сошлось.

Подарок от Мозгова. Как россиянин помог «Лейкерс» в Рождество

– Общий итог по игре команды за это период, что мы с вами не общались.

– «Лейкерс» «отдали» очень важный отрезок регулярного сезона. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что команда для себя слишком хорошо начала сезон. Но спорт – вещь справедливая и результаты команды вернулись туда, где они должны были быть. Что касается Тимофея, этот отрезок он провел на своем уровне. Может быть, за исключением игры в Кливленде, где Тиму отмечали, вручили перстень. Это дополнительное психологическое давление, видимо, сказалось.

А на счет игры команды, все стабилизировалось. И теперь понятно, над чем им надо работать. Прежде всего, над игрой в защите. Основная проблема молодых игроков «Лейкерс» не только в нестабильности, но и том, что они много ошибаются в защите. И с этим надо что-то делать.

Но я думаю, что после такой неудачной серии «Лейкерс» очень трудно будет вернуться в число претендентов на плей-офф. Мы с вами в ноябре говорили, что ключевой отрезок сезона – вот этот, который команда проведет до Нового года. Так и получилось.

– Почему чемпионский перстень Тимофею вручили только полторы недели назад?

– Эти персти именные, целые произведения искусства, их делают по индивидуальному заказу. Перед первым матчем сезона команде-чемпиону перстни вручают. А вот те баскетболисты, которые покинули команду в межсезонье, получают перстни только когда приезжают в этот город со своей новой командой. Вот «Лейкерс» нанесли первый визит в Кливленд – там Тиме в торжественной обстановке перстень и вручили. А тех игроков, кто уже завершил карьеру, специально приглашают на один их матчей регулярки.

Timofey Mozgov receives his 2016 championship ring from the @cavs! pic.twitter.com/LH4aw6pAem