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Без денег и без голов. РФПЛ в сравнении с другими европейскими чемпионатами

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фанаты на матче "Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария"
Фанаты на матче "Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария"Источник: Global Look Press

«Советский спорт» изучил, как смотрится чемпионат России на фоне других европейских лиг.

Российский чемпионат на данный момент занимает 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА, совсем немного опережая идущую следом Португалию. Впереди РФПЛ только лиги, которые традиционно причисляют к так называемой «большой пятерке» - Англия, Испания, Германия, Италия и Франция.

Но таблица коэффициентов УЕФА – это только один из показателей, характеризующих национальный чемпионат. Безусловно, важный, но не единственно возможный. Мы решили посмотреть, как смотрится РФПЛ на фоне ведущих европейских лиг, если сравнить ее с ними по другим параметрам.

ПОКАЗАТЕЛЬ ПЕРВЫЙ. ПОСЕЩАЕМОСТЬ

Посещаемость в чемпионате России – традиционно больная тема. Особенно в последние пару лет, когда она, после небольшого скачка в начале десятилетия, медленно, но верно снижается. Кто-то уже бьет в набат – все, мол, не нужен здесь никому футбол, прав Леонид Слуцкий со своим уже ставшим знаменитым высказываением.

Но, вообще-то, все не так уж и плохо, как могло бы показаться. В нынешнем сезоне РФПЛ занимает по посещаемости 9-е место в Европе – 11 019 зрителей в среднем на матче. Это больше, чем, к примеру, в Турции, где, как принято считать, люди, в отличии от России, живут футболом. Однако там средняя посещаемость не дотягивает даже до 10 тысяч человек.

А по итогам сезона-2015/16 РФПЛ и вовсе была восьмой, опередив как раз Португалию, с который ведет отчаянную борьбу в и таблице коэффициентов УЕФА. Правда, в этом году португальцы прибавили, опередив заодно и Бельгию.

Интересно, что в этом сезоне, за исключением Португалии, посещаемость пусть не намного, но снизилась во всех странах из первой десятки списка. Так что, когда паникеры и критики опять заведут свою старую пластинку, нашим футбольным руководителям можно будет смело ответить, что ситуация в РФПЛ соответствует общеевропейскому тренду.

Средняя посещаемость в сезоне-2016/17


*- по итогам сезона-2016, так как в Швеции играют по системе «весна-осень»

Средняя посещаемость в сезоне-2015/16

** - по итогам сезона-2015

ПОКАЗАТЕЛЬ ВТОРОЙ. ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ АРЕН

Однако посещаемость – показатель порой обманчивый. У команды может быть маленький стадиончик, который, однако, всегда будет забит под завязку - с аншлагом на каждом матче. Поэтому зачастую куда показательнее процент заполняемости арен. Так вот, в этом смысле РФПЛ далеко не в первых рядах, и показатель в 43,7% совсем не радует.

Хотя у Португалии он не намного, но хуже. Там публика очень хорошо ходит на грандов («Спортинг» - 86% заполняемости стадиона, «Бенфика» - 85%, «Порту» - 69%), но вот остальные команды, такое ощущение, народу не слишком интересны. На постоянного участника еврокубков «Брагу» ходит в среднем 9162 человека (заполняемость арены 30%). Средняя посещаемость 11 клубов из 18, выступающих в высшем дивизионе – меньше 5 тысяч человек. Больше чем на 50% стадионы заполняются лишь у двух команд из этих 11.

Для сравнения, в Англии нет ни одного клуба, у которого заполняемость домашнего стадиона была бы менее 80%. В Германии картину портит «Герта» - всего 62%. Но при этом нужно понимать, что на «Олимпиаштадион» в Берлине, вмещающий более 77 тысяч человек, ходит в среднем 47 771 зритель. В общем, всем бы иметь такие 62%.

Средняя заполняемость стадионов в сезоне-2016/17 среди стран с наибольшей посещаемостью


ПОКАЗАТЕЛЬ ТРЕТИЙ. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

А вот тут нашему чемпионату похвастать нечем. В нынешнем сезоне (для стран, играющих по системе «весна-осень», считается сезон-2016) РФПЛ по средней результативности занимает только 52-е место среди всех европейских чемпионатов. Ниже – только Армения, Черногория и Албания.

Вообще, это, конечно, невероятное и удивительное падение. В прошлом сезоне в российском чемпионате забивалось в среднем 2,45 гола за игру. Вполне себе нормальный, средний показатель. В сезонах-2012/13 и 2013/14 вообще было 2,61.

Да, и обратите внимание на 9-е место итальянской серии А с ее 2,81 гола за матч. Выше, чем в Англии или Германии. Вот так вот ломаются стереотипы о катеначчо и прочей ерунде.

Средняя результативность в сезоне-2016/17

ПОКАЗАТЕЛЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. ДЕНЬГИ

Это, конечно, параметр субъективный и неоднозначный. Скорее, просто информация к размышлению. Не будем брать телевизионные контракты, тут и так все понятно, тем более что платного телевидения в России все равно де-факто нет («Матч ТВ», показывая три-четыре матча из тура, убил несколько лет пытавшийся развиваться проект «Наш футбол»). Поговорим лучше о призовых.

Они есть далеко не везде. У нас – есть. Вот уже два года подряд в марте глава РФПЛ Сергей Прядкин говорит, какую сумму призовых получит от лиги чемпион России. В сезоне-2014/15 это было 4 миллиона долларов, в сезоне-2015/16 – 6 миллионов долларов.

Для сравнения, чемпион Англии-2015/16 «Лестер» получил в качестве именно призовых (мы не берем другие выплаты) 24,8 миллиона фунтов (по нынешнему курсу около 29 миллионов евро). «Астон Вилла», ставшая последней, заработала 1,2 миллиона фунтов (1,4 миллиона евро). В этом сезоне благодаря вступившему в силу новому телеконтракту на общую сумму почти в 8 миллиардов фунтов призовые значительно увеличатся.

В Италии, команды, занявшие три первых места, дополнительно получат от лиги 27 миллионов евро. Клубы, финишировавшие на местах с 4-го по 6-е, станут богаче на 18 миллионов. Команда, замкнувшая первую десятку, заработает 9 миллионов, то есть почти в два раза больше, чем чемпион России.

В Испании с этого сезона выплаты производятся по итогам выступлений за последние три года. Уже подсчитано, что, к примеру, «Барселона» получит порядка 40 миллионов евро, а «Реал» - около 38 миллионов.

В общем, на этом поприще нам пока похвастать нечем.

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