Билл отрепетировал финал. «Ак Барс» снова обыграл СКА

Как и в питерском матче, «Ак Барс» одолел СКА по буллитам. Команда из Казани наряду с «Автомобилистом» одержала победила базовый клуб сборной как в гостях, так и дома.

– До встречи в финале! – как-то обратился Олег Знарок, возглавлявший московское «Динамо», к наставнику «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову после рядового матча в регулярном чемпионате.

Знарок, конечно, не забыл поражения его ХК МВД от казанцев в финале Кубка Гагарина-2010. Когда «милиционеры», уступая в серии 0-2, повели 3-2, но четвертую победу одержать не смогли.

В конце августа в Санкт-Петербурге состоялась первая из двух серий репетиции финала. Хозяев подвел чемпиона мира Евгений Кетов, удаленный до конца игры за грубый прием против Альберта Яруллина. Пяти минут большинства гостям хватило, чтобы четырежды уязвить ворота Игоря Шестёркина. Особенно свирепствовал кандидат в сборную России Владимир Ткачев. А когда во втором периоде счет вырос до 5:1, Павел Дацюк и Ко устремились в погоню. Капитан СКА сделал дубль и добился права на овертайм. Однако в буллитной лотерее счастливый билетик вытащили «барсы».

Пятый спасительный гол Волшебника поразил даже немало повидавших на хоккейном веку Знарка и Билялетдинова – столь изящно, играючи Дацюк на ровном месте разобрался с опытным финским защитником Атте Охтамаа и вратарем Эмилем Гариповым.

Трудно поверить, но «Ак Барс» впервые вышел на лед после декабрьской паузы. Стоит ли удивляться аншлагу на «Татнефть-Арене». Болельщики заполнили каждый свободный пятачок трибун.

Питерцы же после Кубка Первого канала успели провести два напряженных матча в Тольятти и Нижнекамске. Засветив вратаря Микко Коскинена, пропустившего из-за травмы два месяца. Финн засушил игру с «Нефтехимиком» (его первый сухарь) и в третий раз подряд вышел на лед.

Неожиданно вышел в первом звене и 37-летний новичок «Ак Барса» Денис Хлыстов, отчисленный из «Югры» и подхваченный Биллом на роль дядьки-наставника в его «детском саду». На 19-й секунде ветеран в чужой зоне схватил рукой клюшку Вячеслава Войнова и отправился в штрафной бокс.

Формально гости численное преимущество не реализовали, но шайба влетела в ворота Гарипова спустя четыре секунды после выхода Хлыстова с лавки нарушителей. В момент броска у защитника гостей Патрика Херсли сломалась клюшка, шайба приползла на пятачок, где ее с двух попыток отправил в сетку вездесущий Евгений Дадонов.

«Барсы» не сразу пришли в себя после такого казуса. Их контратака на 12-й минуте привела к ответному голу. С бросками в упор Охтамаа и Дмитрия Обухова Коскинен справился, но Федор Малыхин вколотил шайбу в сетку.

А вскоре пенять на гримасу Фортуны пришлось гостям. Когда рикошет от колена казанца Михаила Глухова стал причиной второго гола.

Хоккейный бог дал, хоккейный бог взял. Гарипов, выйдя из ворот, сделал пас на клюшку Никиты Гусева, и Вадим Шипачев еще до перерыва сравнял счет. А в начале второго периода русский Кросби слета переправил шайбу в сетку после мягкого наброса-парашюта Антона Белова.

В дальнейшем бал правили вратари. Наиболее жирный момент сквитать счет упустил победитель Кубка «Карьяла» и участник Кубка Первого канала Ткачев, в одиночестве убежавший к владениям гостей, когда хозяева держали оборону в меньшинстве. Но Коскинен на его удочку не попался. А ведь наверняка молодому центрфорварду хотелось отличиться на глазах главного тренера сборной. Ведь на московском турнире «барс», забив и своим и чужим, немного разочаровал.

Третий период заставил было вспомнить финал Кубка Гагарина-2015, когда «барсы» активничали, а забивали и побеждали армейцы. Как вдруг Артем Зуб и Дадонов решили разыграть комбинацию в своей зоне, шайбой овладел Иржи Секач и переиграл оторопевшего от неожиданности финского голкипера-гренадера.

– Хотим овертайм «три на три»! – заревели трибуны. В Казани этот формат в диковинку.

И пусть «машинист» ярославского экспресса Алексей Кудашов считает, что у нас это сомнительное зрелище. Потому как соперники осторожничают, думая о надежности тылов.

Удаление Белова добавило огня. Гости благодаря Коскинену, не позволившему капитану хозяев Александру Свитову поразить ворота, выстояли.

Как и питерском матче, победителя выявили буллиты, которых в плей-офф не будет.



