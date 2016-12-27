Сергей Ташуев: Не сложится с «Анжи» – поеду налаживать связи в Париж

«Анжи» распространил официальное заявление, в котором говорится, что клуб намерен продать ведущих игроков из-за финансовых проблем. Судя по всему, сменится и главный тренер.

– В связи с рядом объективных причин, в том числе финансового характера, «Анжи» вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба, – говорится в заявлении махачкалинского клуба. – В этой связи мы вынуждены осуществить ряд трансферных операций, которые подразумевают продажу ведущих игроков «Анжи» в другие клубы. Не только «Анжи», но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности, и мы убедительно просим с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства клуба и дальше развивать «Анжи».

Сергей Ташуев был главным кандидатом на смену нынешнему тренеру Павлу Врбе.

– С руководством «Анжи» разговаривал на прошлой неделе. Был в курсе всей ситуации. Мне не привыкать, поэтому был готов помочь. Даже интересно было поработать с молодыми футболистами, сохранить команду, поставить игру, – говорит Ташуев. – 24 декабря должны были объявить о моем назначении главным тренером «Анжи». Потом что-то изменилось.

– Узнавали, почему назначение не состоялось?

– Общался только с гендиректором клуба (Сергеем Кораблевым – Прим. ред.). Он объяснил, как обстоят дела, мы пришли к согласию.

– Потом перестал выходить на связь?

– Не могу комментировать.

– Не боялись идти в неизвестность? Смены курса у клубов зачастую начинаются после того, как владелец или спонсор теряет интерес к футболу.

– Не боялся. Ситуация неординарная. Но я прекрасно знаю «Анжи», Сулеймана Абусаидовича (Керимова, владельца клуба – Прим. ред.). У меня хорошие отношения с болельщиками. Был уверен, что вместе сможем поднять клуб, у нас был план.

– То есть Керимов не бросает «Анжи»?

– Думаю, нет. Это же его детище.

– Ранее в СМИ сообщалось, что вы можете возглавить французский «Нант».

– Да, мне позвонил знакомый французский менеджер, спросил, готов ли я возглавить «Нант». Ответил, что, конечно, готов. Выбирали между мной и португальцем Консейсау. Был, правда, нюанс. После предыдущего тренера остался весь его штаб – это пять-шесть французов, поэтому требовалось знание языка для должной коммуникации. Мне языки даются, поэтому обязался, что выучу французский, по крайней мере, его футбольную составляющую за три месяца. Но выбрали в итоге Консейсау.

– Три месяца?

– Уже знаю английский. А когда находишься среди носителей языка, знаешь грамматику романно-германской филологии – выучить язык не проблема. С «Нантом» не сложилось, но все равно очень хочу попробовать себя в Европе. Поэтому если не сложится здесь, в январе поеду на три-четыре дня в Париж общаться с менеджерами, функционерами. Налаживать связи. Надо выходить на новый уровень. К нам приезжают, кто попало – ни языка не знают, ничего. А мы что, двоечники что ли? Не надо ничего бояться.