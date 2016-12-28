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Армянский скорпион и пиво с Конте. Пять главных событий 18-го тура АПЛ

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Армянский скорпион и пиво с Конте. Пять главных событий 18-го тура АПЛ
Источник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях 18-го тура английской премьер-лиги.

АРМЯНСКИЙ СКОРПИОН

Главным героем Boxing Day стал, безусловно, Генрих Мхитарян. Армянский полузащитник «Манчестер Юнайтед» забил, безусловно, один из самых красивых голов сезона, поразив ворота «Сандерленда» ударом пяткой в падении через себя – так называемым «ударом скорпиона».

- Это, конечно, самый красивый гол в моей карьере. Первым делом я посмотрел на помощника арбитра, увидел, что офсайда нет, и понял – можно праздновать. В той ситуации мяч оказался у меня за спиной и единственное, что я мог сделать – это попытаться переправить его в ворота пяткой. И у меня получилось, - сказал Мхитарян.

Он, конечно, немного лукавит. Офсайд в этом моменте был, причем вполне очевидный. Другое дело, что до конца матча оставалось пять минут, счет был 2:0 в пользу «МЮ», и на исход встречи этот гол никак не повлиял.

Но тут же разгорелся другой скандал. Выяснилось, что Мхитарян, прекрасно проведший сезон-2015\16 в «Боруссии» из Дортмунда, а летом перебравшийся в Англию, не попал в десятку лучших спортсменов Армении согласно голосованию журналистов. Победителем опроса стал олимпийский чемпион Рио борец Артур Алексанян. Помимо него, в десятку вошли еще двое борцов, двое гимнастов и пятеро тяжелоатлетов.

История вышла далеко за пределы Армении. Об этом написало даже английское издание The Guardian, удивившись выбору своих коллег.

30 ТЫСЯЧ ВАРДИ

В прошлом туре нападающий «Лестера» Джейми Варди был удален с поля за прыжок в ноги форварду «Сток Сити» Маме Диуфу и заработал трехматчевую дисквалификацию. Руководство «лис» сочло красную карточку несправедливой, а наказание слишком суровым, и подало апелляцию. Но она была отклонена.

Тогда «Лестер» решил поддержать своего бомбардира нестандартным способом: изготовил 30 тысяч масок с портретом Варди и разложил их на трибунах перед матчем с «Эвертоном». Самое забавное, что наблюдавший за матчем Варди тоже в какой-то момент нацепил на лицо маску со своим изображением. Смотрелось, конечно, все это забавно.

 

Вот только «Лестеру» это не помогло. Команда провела один из худших матчей в сезоне, уступила 0:2 и находится всего в трех очках от зоны вылета.

КОНТЕ И ПИВО

«Челси» одержал 12-ю победу подряд в премьер-лиге, разгромив дома «Борнмут» - 3:0. До рекорда «Арсенала» - 14 выигрышей кряду – «синим» осталось всего два матча.

Казалось бы, расправиться с неубедительно выступающими в этом сезоне в гостях «вишенками» - то еще достижение, ничего особенного. Но «Челси» играл без Нголо Канте и Диего Косты, отбывавших дисквалификацию. А эта парочка наряду с вратарем Тибо Куртуа – единственные в команде, кто до этого неизменно выходил в стартовом составе во всех турах. В общем те, о ком принято говорить «незаменимые». Однако «синие» спокойно справились и без Канте с Костой.

А главный тренер лондонцев Антонио Конте раскрывается в Англии с новой стороны. У итальянца сложился образ человека сурового и не очень приветливого, и он решил сломать стереотипы. По окончании пресс-конференции после матча с «Борнмутом» он пригласил журналистов выпить пива в паб «Старый плуг» в Кобхэме, где находится база «Челси».

Журналист ВВС Джон Саутхолл, рассказавший эту историю, охарактеризовал Конте следующим образом – «отличный мужик». «Мы прекрасно провели время. Конте был очень открыт и любезен с нами и рассказал, как «Челси» живет и работает, чего он хочет достичь и все в этом духе», - рассказал он.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БОЛЬШОГО СЭМА

Спустя 67 дней после скандального и бесславного расставания со сборной Англии Сэм Эллардайс вновь вернулся на тренерский мостик, выведя «Кристал Пэлас» на матч с «Уотфордом». 62-летний специалист возглавил лондонцев вместо уволенного за плохие результаты Алана Пардью.

А ведь еще год назад казалось, что сотрудничество тренера и «орлов» будет долгим и плодотворным. «Пэлас» прекрасно провел первую половину сезона-2015/16, а весной, пусть результаты в премьер-лиге и заметно ухудшились, лондонцы добрались до финала Кубка Англии, где были в шести минутах от победы над «Манчестер Юнайтед». Летом Пардью прозрачно и совсем не тонко намекал, что он – прекрасная кандидатура на пост главного тренера сборной Англии.

Но первую половину сезона «Пэлас» провалили. Более того, в середине ноября появилась любопытная статистика, согласно которой «орлы» - абсолютно худшая команда года во всех четырех профессиональных дивизионах. Показательные цифры – лондонцы пропускали в 22 из 23 последних матчей в премьер-лиге.

Эллардайс уверен, что ему удастся выправить ситуацию. «Вижу, что в команде хватает талантливых футболистов. Нужно только добавить в нашу игру чуть больше гибкости, и все будет в порядке», - сказал он после матча с «Уотфордом».

УЖИН В ЛОГОВЕ ВРАГА

Ну и напоследок немного околофутбола. Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и многие его футболисты перед матчем с «Халлом» устроили праздничный рождественский ужин в ресторане «Tapeo and Wine». Все хорошо, имеют полное право. Вот только совладельцем этого ресторана является полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, а управляет этим заведением его отец. А ведь манчестерское дерби – одно из самых острых в английском футболе, это вам не мирный Ливерпуль.

Помимо Гвардиолы, на вечеринке присутствовали капитан «Сити» Венсан КомпаниСерхио АгуэроДавид СильваБакари СаньяНиколас Отаменди и Нолито. Заглянул ли в ресторан Мата, неизвестно.

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