Армянский скорпион и пиво с Конте. Пять главных событий 18-го тура АПЛ

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях 18-го тура английской премьер-лиги.

Главным героем Boxing Day стал, безусловно, Генрих Мхитарян. Армянский полузащитник «Манчестер Юнайтед» забил, безусловно, один из самых красивых голов сезона, поразив ворота «Сандерленда» ударом пяткой в падении через себя – так называемым «ударом скорпиона».

- Это, конечно, самый красивый гол в моей карьере. Первым делом я посмотрел на помощника арбитра, увидел, что офсайда нет, и понял – можно праздновать. В той ситуации мяч оказался у меня за спиной и единственное, что я мог сделать – это попытаться переправить его в ворота пяткой. И у меня получилось, - сказал Мхитарян.

Он, конечно, немного лукавит. Офсайд в этом моменте был, причем вполне очевидный. Другое дело, что до конца матча оставалось пять минут, счет был 2:0 в пользу «МЮ», и на исход встречи этот гол никак не повлиял.

Но тут же разгорелся другой скандал. Выяснилось, что Мхитарян, прекрасно проведший сезон-2015\16 в «Боруссии» из Дортмунда, а летом перебравшийся в Англию, не попал в десятку лучших спортсменов Армении согласно голосованию журналистов. Победителем опроса стал олимпийский чемпион Рио борец Артур Алексанян. Помимо него, в десятку вошли еще двое борцов, двое гимнастов и пятеро тяжелоатлетов.

История вышла далеко за пределы Армении. Об этом написало даже английское издание The Guardian, удивившись выбору своих коллег.

В прошлом туре нападающий «Лестера» Джейми Варди был удален с поля за прыжок в ноги форварду «Сток Сити» Маме Диуфу и заработал трехматчевую дисквалификацию. Руководство «лис» сочло красную карточку несправедливой, а наказание слишком суровым, и подало апелляцию. Но она была отклонена.

Тогда «Лестер» решил поддержать своего бомбардира нестандартным способом: изготовил 30 тысяч масок с портретом Варди и разложил их на трибунах перед матчем с «Эвертоном». Самое забавное, что наблюдавший за матчем Варди тоже в какой-то момент нацепил на лицо маску со своим изображением. Смотрелось, конечно, все это забавно.

I'm not making this up...



Jamie Vardy is wearing a Jamie Vardy mask.#GamesGone#bbcfootball pic.twitter.com/IKON9haXse