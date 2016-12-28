Армянский скорпион и пиво с Конте. Пять главных событий 18-го тура АПЛ
«Советский спорт»
рассказывает о самых интересных событиях 18-го тура английской премьер-лиги.
АРМЯНСКИЙ СКОРПИОН
Главным героем Boxing Day стал,
безусловно, Генрих Мхитарян.
Армянский полузащитник «Манчестер Юнайтед» забил, безусловно, один из самых
красивых голов сезона, поразив ворота «Сандерленда» ударом пяткой в падении
через себя – так называемым «ударом скорпиона».
- Это, конечно, самый красивый
гол в моей карьере. Первым делом я посмотрел на помощника арбитра, увидел, что
офсайда нет, и понял – можно праздновать. В той ситуации мяч оказался у меня за
спиной и единственное, что я мог сделать – это попытаться переправить его в
ворота пяткой. И у меня получилось, - сказал Мхитарян.
Он, конечно, немного лукавит.
Офсайд в этом моменте был, причем вполне очевидный. Другое дело, что до конца
матча оставалось пять минут, счет был 2:0 в пользу «МЮ», и на исход встречи
этот гол никак не повлиял.
Но тут же разгорелся другой
скандал. Выяснилось, что Мхитарян, прекрасно проведший сезон-2015\16 в
«Боруссии» из Дортмунда, а летом перебравшийся в Англию, не попал в десятку
лучших спортсменов Армении согласно голосованию журналистов. Победителем опроса
стал олимпийский чемпион Рио борец Артур
Алексанян. Помимо него, в десятку вошли еще двое борцов, двое гимнастов и
пятеро тяжелоатлетов.
История вышла далеко за пределы
Армении. Об этом написало даже английское издание The Guardian,
удивившись выбору своих коллег.
30 ТЫСЯЧ ВАРДИ
В прошлом туре нападающий
«Лестера» Джейми Варди был удален с поля за прыжок в ноги
форварду «Сток Сити» Маме
Диуфу и заработал
трехматчевую дисквалификацию. Руководство «лис» сочло красную карточку
несправедливой, а наказание слишком суровым, и подало апелляцию. Но она была
отклонена.
Тогда «Лестер» решил поддержать своего бомбардира нестандартным способом: изготовил 30 тысяч масок с портретом Варди и разложил их на трибунах перед матчем с «Эвертоном». Самое забавное, что наблюдавший за матчем Варди тоже в какой-то момент нацепил на лицо маску со своим изображением. Смотрелось, конечно, все это забавно.
I'm not making this up...— Conor McNamara (@ConorMcNamaraIE) 26 декабря 2016 г.
Jamie Vardy is wearing a Jamie Vardy mask.#GamesGone#bbcfootball pic.twitter.com/IKON9haXse
Вот только «Лестеру» это не
помогло. Команда провела один из худших матчей в сезоне, уступила 0:2 и
находится всего в трех очках от зоны вылета.
КОНТЕ И ПИВО
«Челси» одержал 12-ю победу
подряд в премьер-лиге, разгромив дома «Борнмут» - 3:0. До рекорда «Арсенала» -
14 выигрышей кряду – «синим» осталось всего два матча.
Казалось бы, расправиться с
неубедительно выступающими в этом сезоне в гостях «вишенками» - то еще
достижение, ничего особенного. Но «Челси» играл без Нголо Канте и Диего
Косты, отбывавших дисквалификацию. А эта парочка наряду с вратарем Тибо
Куртуа – единственные в команде, кто до этого неизменно выходил в стартовом
составе во всех турах. В общем те, о ком принято говорить «незаменимые». Однако
«синие» спокойно справились и без Канте с Костой.
А главный тренер лондонцев Антонио Конте раскрывается в Англии с новой стороны.
У итальянца сложился образ человека сурового и не очень приветливого, и он
решил сломать стереотипы. По окончании пресс-конференци
Журналист ВВС Джон Саутхолл,
рассказавший эту историю, охарактеризовал Конте следующим образом – «отличный
мужик». «Мы прекрасно провели время. Конте был очень открыт и любезен с нами и
рассказал, как «Челси» живет и работает, чего он хочет достичь и все в этом
духе», - рассказал он.
ВОЗВРАЩЕНИЕ БОЛЬШОГО СЭМА
Спустя 67 дней после скандального
и бесславного расставания со сборной Англии Сэм Эллардайс вновь вернулся на
тренерский мостик, выведя «Кристал Пэлас» на матч с «Уотфордом». 62-летний
специалист возглавил лондонцев вместо уволенного за плохие результаты Алана Пардью.
А ведь еще год назад казалось,
что сотрудничество тренера и «орлов» будет долгим и плодотворным. «Пэлас»
прекрасно провел первую половину сезона-2015/16, а весной, пусть результаты в
премьер-лиге и заметно ухудшились, лондонцы добрались до финала Кубка Англии,
где были в шести минутах от победы над «Манчестер Юнайтед». Летом Пардью
прозрачно и совсем не тонко намекал, что он – прекрасная кандидатура на пост
главного тренера сборной Англии.
Но первую половину сезона «Пэлас»
провалили. Более того, в середине ноября появилась любопытная статистика,
согласно которой «орлы» - абсолютно худшая команда года во всех четырех
профессиональных дивизионах. Показательные цифры – лондонцы пропускали в 22 из
23 последних матчей в премьер-лиге.
Эллардайс уверен, что ему удастся
выправить ситуацию. «Вижу, что в команде хватает талантливых футболистов. Нужно
только добавить в нашу игру чуть больше гибкости, и все будет в порядке», -
сказал он после матча с «Уотфордом».
УЖИН В ЛОГОВЕ ВРАГА
Ну и
напоследок немного околофутбола. Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и многие его футболисты перед матчем с
«Халлом» устроили праздничный рождественский ужин в ресторане «Tapeo and Wine». Все
хорошо, имеют полное право. Вот только совладельцем этого ресторана является
полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан
Мата, а управляет этим заведением его отец. А ведь манчестерское дерби –
одно из самых острых в английском футболе, это вам не мирный Ливерпуль.
Помимо Гвардиолы, на вечеринке
присутствовали капитан «Сити» Венсан
Компани, Серхио Агуэро, Давид Сильва, Бакари Санья, Николас Отаменди и Нолито.
Заглянул ли в ресторан Мата, неизвестно.