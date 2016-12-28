«Что за ерунда творится с вратарями?» Как Россия разгромила Латвию (отчет)

Сборная России, проиграв Канаде в первом матче МЧМ (3:5), теперь легко разобралась с латышами.

Для упертых фанатов хоккея, которые должны посмотреть все матчи нон-стоп, это был очень тяжелый день.

Четыре утра по Москве – битва канадцев с Россией в Торонто. Бурно обсуждаем поражение, изучаем повтор. Днем и вечером идут матчи КХЛ. Вот как пропустить супербитву «Ак Барс» – СКА? В полночь – игра России с латышами в Торонто. А потом все это перетекает в чемпионат НХЛ, который вернулся после трехдневных рождественских каникул. От Нью-Йорка и Коламбуса – через Чикаго и штат Теннесси в Аризону и солнечную Калифорнию.

Безумный марафон! И возникает вопрос – когда спать?

Я спросил у нескольких хоккейных знакомых, будете ли вы смотреть матч Россия – Латвия?

- Нет, не будем, - говорят. – Там все понятно.

Ну давайте вам объясню. Латыши не играли на молодежных чемпионатах мира с 2013 года. Они то входят, то выходят из элитного дивизиона. Три раза в истории Латвия встречалась с Россией – в группе, не в плей-офф.

2006 – 3:1.

2009 – 4:1.

2012 – 14:0.

Все в нашу пользу, разумеется. Последний раз был особенно обиден для Латвии.

У зрителей этот матч тоже не вызвал особого восторга, и стадион Air Canada Centreедва заполнился на треть.

В целом интрига была только одна. Сборная России выходила на лед второй раз за сутки с интервалом в 17 часов. Выдержат ли парни?

Теперь наш тренер Валерий Брагин определил в ворота Владислава Сухачева, что понятно. И знаете, наши ребята показали высокие скорости, хороший темп. Намека на усталость не было.

На шестой минуте отличился Юртайкин, еще в первом периоде забили Полунин и Карнаухов. Дело шло скорее к двузначному счету и тем 14:0, как пять лет назад.

Латыши решили сделать ход конем и заменили вратаря: убрали Густава Григалса, поставили Дения Романовскиса. Но это почему-то не помогло. Романовскис пропустил три гола после трех бросков – и пришлось тренеру сборной Латвии возвращать Григалса.

Сухачев в целом играл надежно, но на 24-й минуте у него отобрал сухарь Балсерс. Видимо, Владиславу стало скучно. В одном из эпизодов он вышел далеко из ворот, но промахнулся по шайбе, и она чуть не залетела у нам в сетку. Прошла рядом со штангой. А попади – был бы самый курьезный гол турнира.

Тут Валерий Брагин занервничал, начал кричать на команду. Одно дело – интенсивная тренировка в новых сочетаниях перед матчем со сборной США. Другое – валяние дурака, которое не придаст уверенности, а только расслабит команду.

Так что при счете 6:1 в игре сборной России снова появилась собранность. И мы забили еще три гола, капитан Кирилл Капризов оформил хет-трик. А в концовке латыши свалились на грубость, начались драки.

Ну победили, и ладно. Главное, что теперь команда Брагина гарантировала себе выход в плей-офф. По правилам туда попадают четыре лучшие команды из каждой группы. Латвия видимо обречена стать пятой. Хотя впереди матч со Словакией, и там есть шанс сотворить чудо.

Россия же 29 декабря в 23.30 сразится со сборной США. И эта игра уже по афише обречена стать блокбастером.