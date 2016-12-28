«Что за ерунда творится с вратарями?» Как Россия разгромила Латвию (отчет)
Сборная России, проиграв Канаде в первом
матче МЧМ (3:5), теперь легко разобралась с латышами.
Для упертых фанатов хоккея, которые должны посмотреть все матчи нон-стоп, это был очень тяжелый день.
Четыре утра по Москве – битва канадцев с Россией в Торонто. Бурно
обсуждаем поражение, изучаем повтор. Днем и вечером идут матчи КХЛ. Вот как
пропустить супербитву «Ак Барс» – СКА? В полночь – игра России с латышами в
Торонто. А потом все это перетекает в чемпионат НХЛ, который вернулся после
трехдневных рождественских каникул. От Нью-Йорка и Коламбуса – через Чикаго и
штат Теннесси в Аризону и солнечную Калифорнию.
Безумный марафон! И возникает вопрос – когда спать?
Я спросил у нескольких хоккейных знакомых, будете ли вы смотреть
матч Россия – Латвия?
- Нет, не будем, - говорят. – Там все понятно.
Ну давайте вам объясню. Латыши не играли на молодежных чемпионатах
мира с 2013 года. Они то входят, то выходят из элитного дивизиона. Три раза в
истории Латвия встречалась с Россией – в группе, не в плей-офф.
2006 – 3:1.
2009 – 4:1.
2012 – 14:0.
Все в нашу пользу, разумеется. Последний раз был особенно обиден
для Латвии.
У зрителей этот матч тоже не вызвал особого восторга, и стадион Air Canada Centreедва заполнился на треть.
В целом интрига была только одна. Сборная России выходила на лед
второй раз за сутки с интервалом в 17 часов. Выдержат ли парни?
Теперь наш тренер Валерий Брагин определил в ворота Владислава
Сухачева, что понятно. И знаете, наши ребята показали высокие скорости, хороший
темп. Намека на усталость не было.
На шестой минуте отличился Юртайкин, еще в первом периоде забили
Полунин и Карнаухов. Дело шло скорее к двузначному счету и тем 14:0, как пять
лет назад.
Латыши решили сделать ход конем и заменили вратаря: убрали Густава
Григалса, поставили Дения Романовскиса. Но это почему-то не помогло.
Романовскис пропустил три гола после трех бросков – и пришлось тренеру сборной
Латвии возвращать Григалса.
Сухачев в целом играл надежно, но на 24-й минуте у него отобрал
сухарь Балсерс. Видимо, Владиславу стало скучно. В одном из эпизодов он вышел
далеко из ворот, но промахнулся по шайбе, и она чуть не залетела у нам в сетку.
Прошла рядом со штангой. А попади – был бы самый курьезный гол турнира.
Тут Валерий Брагин занервничал, начал кричать на команду. Одно
дело – интенсивная тренировка в новых сочетаниях перед матчем со сборной США.
Другое – валяние дурака, которое не придаст уверенности, а только расслабит
команду.
Так что при счете 6:1 в игре сборной России снова появилась
собранность. И мы забили еще три гола, капитан Кирилл Капризов оформил
хет-трик. А в концовке латыши свалились на грубость, начались драки.
Ну победили, и ладно. Главное, что теперь команда Брагина
гарантировала себе выход в плей-офф. По правилам туда попадают четыре лучшие
команды из каждой группы. Латвия видимо обречена стать пятой. Хотя впереди матч
со Словакией, и там есть шанс сотворить чудо.
Россия же 29 декабря в 23.30 сразится со сборной США. И эта игра уже по афише обречена стать блокбастером.
Матч
Латвия (U-20) - Россия (U-20) - 1:9 (0:3, 1:3, 0:3)
Голы:
Юртайкин (Дронов), 5:33 (0:1). Полунин (Капризов, Сидоров), 12:10 (0:2). Карнаухов (Гурьянов, Кудако), 17:39 (0:3). Капризов (Воробьёв, Полунин), 20:56 (0:4). Балчерс (Дзиеркалс), 23:42 (1:4 - бол.). Полунин (Рыков, Воробьёв), 24:21 (1:5). Беляев (Юртайкин, Алексеев), 25:04 (1:6). Капризов (Рыков, Воробьёв), 46:07 (1:7 - бол.). Тренин (Капризов, Полунин), 49:28 (1:8 - бол.). Капризов (Воробьёв, Рыков), 56:07 (1:9 - бол.).
Место и дата
28 декабря 00:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция