Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)1 : 9Россия (U-20)
Хоккей  Канада (U-20)- : -Словакия (U-20)
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Хоккей  Дания (U-20)3 : 1Финляндия (U-20)
Хоккей  ХК Сочи- : -Спартак
Хоккей  Динамо Минск- : -Давос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Что за ерунда творится с вратарями?» Как Россия разгромила Латвию (отчет)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Что за ерунда творится с вратарями?» Как Россия разгромила Латвию (отчет)
Источник: IIHF

Сборная России, проиграв Канаде в первом матче МЧМ (3:5), теперь легко разобралась с латышами.

Для упертых фанатов хоккея, которые должны посмотреть все матчи нон-стоп, это был очень тяжелый день.

Четыре утра по Москве – битва канадцев с Россией в Торонто. Бурно обсуждаем поражение, изучаем повтор. Днем и вечером идут матчи КХЛ. Вот как пропустить супербитву «Ак Барс» – СКА? В полночь – игра России с латышами в Торонто. А потом все это перетекает в чемпионат НХЛ, который вернулся после трехдневных рождественских каникул. От Нью-Йорка и Коламбуса – через Чикаго и штат Теннесси в Аризону и солнечную Калифорнию.

Безумный марафон! И возникает вопрос – когда спать?

Я спросил у нескольких хоккейных знакомых, будете ли вы смотреть матч Россия – Латвия?

- Нет, не будем, - говорят. – Там все понятно.

Ну давайте вам объясню. Латыши не играли на молодежных чемпионатах мира с 2013 года. Они то входят, то выходят из элитного дивизиона. Три раза в истории Латвия встречалась с Россией – в группе, не в плей-офф.

2006 – 3:1.

2009 – 4:1.

2012 – 14:0.

Все в нашу пользу, разумеется. Последний раз был особенно обиден для Латвии.

У зрителей этот матч тоже не вызвал особого восторга, и стадион Air Canada Centreедва заполнился на треть.

В целом интрига была только одна. Сборная России выходила на лед второй раз за сутки с интервалом в 17 часов. Выдержат ли парни?

Теперь наш тренер Валерий Брагин определил в ворота Владислава Сухачева, что понятно. И знаете, наши ребята показали высокие скорости, хороший темп. Намека на усталость не было.

На шестой минуте отличился Юртайкин, еще в первом периоде забили Полунин и Карнаухов. Дело шло скорее к двузначному счету и тем 14:0, как пять лет назад.

Латыши решили сделать ход конем и заменили вратаря: убрали Густава Григалса, поставили Дения Романовскиса. Но это почему-то не помогло. Романовскис пропустил три гола после трех бросков – и пришлось тренеру сборной Латвии возвращать Григалса.

Сухачев в целом играл надежно, но на 24-й минуте у него отобрал сухарь Балсерс. Видимо, Владиславу стало скучно. В одном из эпизодов он вышел далеко из ворот, но промахнулся по шайбе, и она чуть не залетела у нам в сетку. Прошла рядом со штангой. А попади – был бы самый курьезный гол турнира.

Тут Валерий Брагин занервничал, начал кричать на команду. Одно дело – интенсивная тренировка в новых сочетаниях перед матчем со сборной США. Другое – валяние дурака, которое не придаст уверенности, а только расслабит команду.

Так что при счете 6:1 в игре сборной России снова появилась собранность. И мы забили еще три гола, капитан Кирилл Капризов оформил хет-трик. А в концовке латыши свалились на грубость, начались драки.

Ну победили, и ладно. Главное, что теперь команда Брагина гарантировала себе выход в плей-офф. По правилам туда попадают четыре лучшие команды из каждой группы. Латвия видимо обречена стать пятой. Хотя впереди матч со Словакией, и там есть шанс сотворить чудо.

Россия же 29 декабря в 23.30 сразится со сборной США. И эта игра уже по афише обречена стать блокбастером.

Матч

Латвия (U-20) - Россия (U-20) - 1:9 (0:3, 1:3, 0:3)

Голы:

Юртайкин (Дронов), 5:33 (0:1). Полунин (Капризов, Сидоров), 12:10 (0:2). Карнаухов (Гурьянов, Кудако), 17:39 (0:3). Капризов (Воробьёв, Полунин), 20:56 (0:4). Балчерс (Дзиеркалс), 23:42 (1:4 - бол.). Полунин (Рыков, Воробьёв), 24:21 (1:5). Беляев (Юртайкин, Алексеев), 25:04 (1:6). Капризов (Рыков, Воробьёв), 46:07 (1:7 - бол.). Тренин (Капризов, Полунин), 49:28 (1:8 - бол.). Капризов (Воробьёв, Рыков), 56:07 (1:9 - бол.).

Место и дата

28 декабря 00:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Борис Майоров: Не расслабляйтесь! Нынешняя команда Брагина - неблагополучнаяБорис Майоров: Не расслабляйтесь! Нынешняя команда Брагина - неблагополучнаяДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о фаворитах молодежного чемпионата мира-2017 и шансах сборной России на итоговый успех.Сборная России разгромила Латвию на молодежном чемпионате мираМатч чемпионата мира по хоккею среди молодежных команды между сборными России и Латвии завершился победой российских хоккеистов. Итоговый счет матча – 9:1.МЧМ. Латвия – Россия. ОнлайнВ ночь со вторника на среду по московскому времени молодежная сборная России по хоккею в своем втором матче чемпионата мира сыграет со сверстниками из Латвии.Швейцария в овертайме обыграла Чехию в матче МЧМВ матче группового этапа молодежного чемпионата мира сборная Швейцарии в овертайме обыграла команду Чехии со счетом 4:3.Валерий Каменский: Назову поражение от канадцев достойнымГлава Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский прокомментировал поражение сборной России от команды Канады (3:5) на Молодежном чемпионате мира.Цинизм по-канадски. Почему России не позволили начать матч с минуты молчанияЦинизм по-канадски. Почему России не позволили начать матч с минуты молчанияЖесткое решение организаторов чемпионата мира в ответ на желание наших игроков почтить память людей, погибших в авиакатастрофе.Борис Майоров: В матче с Канадой наши голову потеряли! Делали недопустимые ляпыБорис Майоров: В матче с Канадой наши голову потеряли! Делали недопустимые ляпыДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о старте сборной России на молодежном чемпионате мира.Владимир Плющев: Против Канады «молодежка» неудачно сыграла в меньшинствеЗаслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал поражение молодежной сборной страны в матче с Канадой (3:5).Кирилл Капризов: В игре с Канадой нам помешали неоправданные удаленияНападающий молодежной сборной России Кирилл Капризов прокомментировал поражение команды в матче с Канадой (3:5).Мэтью Барзал: Не могу сказать, что у Канады было больше преимущество в матче с РоссиейНападающий молодежной сборной Канады Мэтью Барзал прокомментировал победу своей команды в матче с Россией.Дилан Строум: То, что мы забросили 5 шайб Самсонову, говорит о силе канадской командыНападающий молодежной сборной Канады Дилан Строум прокомментировал победу своей команды над россиянами (5:3).Михаил Сергачев: Канадцы были хороши только в первом периоде, должны были выигрывать этот матчЗащитник молодежной сборной России Михаил Сергачев поделился впечатлениями от стартового матча молодежного чемпионата мира с Канадой (3:5).Денис Гурьянов: Временами канадцам везло чуть больше, чем намНападающий молодежной сборной России Денис Гурьянов прокомментировал поражение команды в матче с Канадой (3:5).Валерий Брагин: Моментами хорошо играли, бились до концаГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение команды в матче с Канадой (3:5).Валерий Брагин: Вот зачем мы помогали канадцам забивать голы?Валерий Брагин: Вот зачем мы помогали канадцам забивать голы?Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал матч против Канады (3:5).Доминик Дюшарм: Мы сыграли по-хорошему агрессивноГлавный тренер молодежной сборной Канады Доминик Дюшарм после победы над сверстниками из России в матче чемпионата мира похвалил подопечных за проделанную работу.«Зачем Рыков начал издеваться над запасными Канады?» Взгляд на матч из-за океана«Зачем Рыков начал издеваться над запасными Канады?» Взгляд на матч из-за океанаОбозреватель «Советского спорта» изучил, как на поединок Канада – Россия (5:3) отреагировали заокеанские СМИ.Россияне проиграли канадцам? Отлично! Идем по золотому графику БрагинаРоссияне проиграли канадцам? Отлично! Идем по золотому графику БрагинаШесть лет назад наша «молодежка» также начала чемпионат мира с поражения от канадцев. Но в итоге вернулась домой с медалями высшей пробы.«Удар Тайсона. Нокдаун?» Как Россия проиграла совсем не страшной Канаде«Удар Тайсона. Нокдаун?» Как Россия проиграла совсем не страшной КанадеСборная России стартовала на молодежном чемпионате мира, уступив в первом матче канадцам – 3:5.Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМСборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМХоккеисты сборной России в своем первом матче молодежного чемпионата мира проиграли сверстникам из Канады.

Латвия (U-20)
Латвия (U-20)календарьстатистика
Россия (U-20)
Россия (U-20)календарьстатистика
Молодежный ЧМ
Молодежный ЧМтаблицакалендарьстатистикатексты/новости