Борис Майоров: Не расслабляйтесь! Нынешняя команда Брагина - неблагополучная

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о фаворитах молодежного чемпионата мира-2017 и шансах сборной России на итоговый успех.

Уже через 17 часов после битвы с Канадой россияне вышли на матч с латышами. И не смотря на столь жесткое расписание разгромили своих менее именитых соперников – 9:1. Хоккей – не скелетон. Всерьез противостоять на льду сборной России латвийская команда пока не готова.

- Я не сомневался, что слишком короткая пауза между нашими первыми матчами на результат поединка с латышами никак не повлияет, - говорит Борис Майоров. - Ничего страшного в этом не было. Наша команда и раньше в подобные условия попадала. Полностью, восстановиться за несколько часов, конечно, невозможно. Тем более, что первый матч у россиян был не рядовой. Поединки с канадцами всегда отнимают много эмоций у нашей команды. Так уж издревле повелось. Но давайте помнить о том, что на молодежном чемпионате мира все команды попадают в похожую ситуацию. У кого-то отдых на несколько часов больше, но сыграть за сутки два матча – это почти норма. Хоккей – это не футбол.

Тем более, и организаторов турнира надо понять – на вечерние поединки они ставят сборную Канады – чтоб собрать на арене как можно больше зрителей. Остальные вынуждены подстраиваться. Чемпионат в самом начале. Сил у игроков еще полно. Вот если бы мы пять-шесть матчей сыграли в таком режиме – другое дело. А сейчас наша команда в отличной форме. Недаром же тренеры долго готовили игроков в Новогорске.

- Действующие чемпионы мира финны уступили в своем первом матче - 1:2, чехам. Кто сейчас главный фаворит турнира?

- Я и до поражения финнов считал, что главный фаворит на этом турнире – сборная Канада. За рубежом эта команда может допустить и провал. Как это случилось на прошлом молодежном чемпионате мира, где канадцы вылетели в четвертьфинале. Но у себя дома они будут выкладываться на двести процентов. Да, шведы и американцы тоже начали турнир бравурно. Но, допустим, про шведов я скажу, что в их матче с датчанами крупный счет 6:1 не отражает характер игры. В этом поединке сборная Дании выглядела совсем неплохо. Наши в поединке с латышами выглядели мощнее.

- Тем не менее, многие специалисты отводят сейчас сборной России лишь пятое место по силе состава.

- И в этом утверждении есть большая доля истины. Скажем прямо, 1997 год рождения у нас неблагополучный. Команда этого года ничего никогда не выигрывала. Так что объективно мы действительно далеко не лидеры на нынешнем чемпионате мира.

Тем не менее надеемся, что наши как всегда постепенно раскачаются. Да, мы и в 2011-м первый матч канадцам проиграли, а потом стали чемпионами. Но тогда у Брагина была очень сильная команда. Я навскидку могу несколько фамилий назвать – Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов, Артемий Панарин… Это была реальная сила, огромный потенциал. А в нынешнем составе трудно кого-то выделить. Одного Капризова мало.

Очень важно, что россияне уверенно победили во втором матче. На таком турнире раскачиваться особо некогда. И тем более после крупной победы нельзя расслабляться! Не забывайте, что у нас очень солидная группа. Выйти из нее в плей-офф будет непросто.

…Свой следующий матч россияне проведут в четверг, в 23.30 по московскому времени. Соперником нашей команды станет сборная США, которая, до этого успела обыграть латышей со счетом 6:1. Американцы завоевывали золотые медали на МЧМ-2013.