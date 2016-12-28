Евгений Малкин: Как отмечу Новый год? Съем оливье и полечу в Майами!

Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге пообщался с форвардом Евгением Малкиным, который набрал 800 очков в НХЛ.

Евгений Малкин, забив гол и отдав передачу в матче с «Нью-Джерси» (5:2), стал девятым россиянином в истории НХЛ, кому удалось набрать 800 очков в регулярных чемпионатах лиги.Если точнее, у Джино сейчас 801 балл.

Впереди только Сергей Гончар (811), Илья Ковальчук (816), Вячеслав Козлов (853), Павел Дацюк (918), Александр Овечкин (992), Алексей Ковалев (1029), Александр Могильный (1032) и Сергей Федоров (1179).

А говорили мы Женей даже не о хоккее, а о праздниках. Полную версию интервью с Малкиным вы сможете прочитать в новогоднем номере «Советского спорта».

- Евгений, какие у вас новости по Олимпиаде?

- К сожалению, ничего нового. Затишье перед бурей. Только в Новом году мы узнаем, поедут ли энхаэловцы в Корею. Сейчас все уже на каникулах, отдыхают. Не до переговоров. Но нам обещали, что решение примут в конце января.

- У вас праздничное настроение? Победить всех до конца года – и в отпуск?

- Рождество мы уже отгуляли. Потом сыграем еще дома с «Каролиной» и «Монреалем» - это будет 31 декабря. А вот потом у нас окно в семь дней.

- Его сделал профсоюз для каждого клуба, потому что в этом сезоне был Кубок мира.

- Да, будет время отдохнуть, залечить микротравмы. У всех они есть. Но сезон длинный, а все команды в нашем дивизионе Метрополитан идут вровень. Только расслабишься – и сразу окажешься вне плей-офф. Это может произойти очень быстро.

- Уходящий 2016 год должен быть для вас счастливым.

- Почему должен? Он и был счастливым. В моей жизни происходили самые важные события. Я встретил свою девушку, которая подарила мне сына. Очень за это благодарен. Считаю, что у нас дружная отличная семья. Надеюсь, будем продолжать в том же духе, - улыбается Малкин. – А как забыть то, что мы выиграли Кубок Стэнли?

Да, не все гладко складывалось. Были травмы, мы уступили в полуфинале Кубка мира. Но ты ведь не можешь всегда побеждать. Надо идти дальше с хорошим настроем. У меня надежный тыл и поддержка. Остается только играть в хоккей.

- А ведь год назад мало кто верил, что вы возьмете Кубок Стэнли.

- Да, но теперь многие ждут от нас второго Кубка Стэнли подряд. Наша задача не меняется. Из года в год от нас ждут хорошей игры. Команда сохранилась, мы практически никого не потеряли. Почему бы нам снова не стать чемпионами? Сейчас у «Питтсбурга» не вижу слабых мест. Нужно стараться и доказывать.

- Как вы проведете эту неделю после Нового года?

- Родители чуть попозже прилетят в Америку. После матча против «Монреаля» мы посидим дома с друзьями. Устроим семейный ужин. Как всегда оливье, мандарины, чуть-чуть шампанского. А на следующий день полетим отдыхать в Майами.

- Неделя на берегу океана – это шикарно!

- Важно с головой к этому подойти. И понимать, что ты не можешь прогулять все семь дней, расслабиться на всю катушку. Уже плей-офф не за горами. Каждая игра будет важна. Даже на курорте надо тренироваться. Главное – не переборщить с отдыхом!

- А как обычно у вас проходит отпуск? Лежите на пляже, играете в карты?

- Плаваю, но не знаю, какой будет температура воды в Майами. Еще есть теплый бассейн. Сауна, бани, массажи – это святое. С утра обязательно – тренажерный зал, покрутить велосипед, сделать упражнения на ноги.

- Рыбалка?

- Да, но для этого нужна компания. Если получится, то к нам прилетит Сергей Гончар с друзьями. Но ведь у меня сын. Он уже пытается ходить. Надеюсь, что погуляем с ним по песочку. Важнее развлечений у меня быть не может. Стараюсь больше времени уделять Никите.

- Может, книжку почитать?

- Да придумаем, чем заняться! Сезон очень тяжелый, нужно отвлечься. После тренировок можно поваляться на пляже. Какой хоккеист от этого откажется? Или поехать на шопинг, в зоопарк. Надо уже ребенку показывать мир…