Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)1 : 9Россия (U-20)
Хоккей  Канада (U-20)5 : 0Словакия (U-20)
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Хоккей  Дания (U-20)3 : 2Финляндия (U-20)
Хоккей  ХК Сочи- : -Спартак
Хоккей  Динамо Минск- : -Давос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Событие дня. Овечкин догнал по голам великого Стэна Микиту. Как это было (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Событие дня. Овечкин догнал по голам великого Стэна Микиту. Как это было (видео)
Источник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о матче «Вашингтона» и Александре Овечкине, догнавшего по голам великого форварда «Чикаго».

Вся лига вернулась к работе после трехдневного перерыва на Рождество. И первый матч после экватора не слишком удался «Вашингтону». Один из аутсайдеров «Нью-Йорк Айлендерс» трижды вел в счете и победу не упустил.

На девятой минуте отличился силовик Кал Клаттербак, причем передачу ему отдавал Николай Кулемин. «Вашингтон» имел кучу моментов, но забить не мог. Однажды Евгений Кузнецов вообще попал в перекладину. В конце концов, Джастин Уильямс сыграл на добивании после дальнего броска Овечкина.

Во втором периоде на пятачке хорошо с шайбой разобрался Эндрю Лэдд. А потом Уильямс вернул долг Овечкину – теперь он бросил издалека, и Александр Великий удачно разобрался с соперниками на пятачке.

Но в этот вечер «Айлендерс» было трудно остановить. Лэдд откровенно проваливал сезон, но теперь сделал дубль. Потом еще забил Ли, поставив «Барклайс Центр» в Бруклине на уши. «Вашингтон» забросил третью шайбу усилиями Бураковски, но матч не вытянул.

Дивизион Метрополитан очень крут, и теперь там «Вашингтон» (44) отстает уже на пять очков от ведущей тройки – «Коламбуса» (52), «Питтсбурга» (51), «Рейнджерс» (49). Рядом идет «Филадельфия» (44), и ситуация весьма тревожная. Пока «Кэпиталз» рассчитывают на wild-card, но могут лишиться и этого, не попав в плей-офф вообще. Так что надо прибавлять.

Отдельно – о шайбе Овечкина, которая стала для него 541-й в карьере. Александр Великий вышел на 30-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, сравнявшись со Стэном Микитой. Фанаты «Чикаго» прекрасно помнят этого форварда из Словакии, который с 1959 по 1981 годы играл за «Блэкхокс», спустя два года вошел в Зал славы, набрал 1467 очков в НХЛ и четырежды брал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир лиги. Также у Микиты были два «Харт Трофи», приз самому ценному хоккеисту. Обладатель Кубка Стэнли-1961. Легенда из легенд!

А следующий на очереди у Овечкина – грандиозный форвард «Монреаля» Морис Ришар (544), чьим именем назван приз лучшего снайпера лиги. Также Овечкин (992 очка за карьеру) совсем близко подобрался к юбилейной тысяче. А если Ови достанет Ришара и наберет 1000 очков в одном матче, это будет вообще грандиозная история!

По нашим прикидкам это может случиться седьмого января – в матче против «Оттавы», в православное Рождество. Давай, Ови, поднажми!

Матч

Айлендерс - Вашингтон - 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)

Голы:

Клаттербак (Кулёмин, Строум), 8:02 (1:0). Уильямс (Овечкин, Орлов), 13:24 (1:1). Лэдд (Хики, Куин), 34:03 (2:1). Овечкин (Уильямс, Кузнецов), 41:17 (2:2). Лэдд (Хики, Куин), 44:41 (3:2). Ли 45:24 (4:2). Бураковски (Нисканен, Бигл), 53:05 (4:3).

Место и дата

28 декабря 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Марков из-за травмы пропустит три матча НХЛЗащитник «Монреаля» Андрей Марков пропустит три матча своей команды в регулярном чемпионате НХЛ из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.Овечкин вышел на 30-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:4).Евгений Малкин: Как отмечу Новый год? Съем оливье и полечу в Майами!Евгений Малкин: Как отмечу Новый год? Съем оливье и полечу в Майами!Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге пообщался с форвардом Евгением Малкиным, который набрал 800 очков в НХЛ.НХЛ. «Айлендерс» обыграл «Вашингтон», «Нью-Джерси» уступил «Питтсбургу» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Арзиона» уступила «Далласу», «Колорадо» проиграл «Калгари».Завершились еще два матча регулярного чемпионата НХЛ. Победы в них одержали «Даллас» и «Калгари».Разгром Латвии, 800-е очко Малкина и Гиггза ждут в «Суонси». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.Гол Анисимова не помог «Чикаго» избежать поражения в матче с «Виннипегом»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Виннипегом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Виннипега».«Миннесота» в овертайме обыграла «Нэшвилл»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвиллом» и «Миннесотой» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Миннесоты».«Баффало» обыграл «Детройт», Куликов набрал очко за результативную передачуМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Баффало» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Баффало».«Рейнджерс» дома обыграл «Оттаву»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерс» и «Оттавой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Рейнджерс».«Коламбус» Бобровского дома обыграл «Бостон»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Бостоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Коламбуса».Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Питтсбургом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Питтсбурга».Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Айлендерс»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Вашингтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Айлендерс».Малкин набрал 800-е очко в НХЛФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в ворота «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Благодаря этому голу российский форвард набрал юбилейное очко.Денис Глушаков: Овечкин спросил: «Почему вы не бьете издалека, у вас сил нет?»Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как забивать дальние удары.Ягр признан первой звездой игровой недели в НХЛ44-летний нападающий «Флориды» Яромир Ягр признан лучшим игроком прошедшей игровой недели в НХЛ.Старт МЧМ и «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Главные события неделиСтарт МЧМ и «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Главные события недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.Переход Адриано в «Спартак», невероятная победа «Кливленда» и 50 млн евро Турана. Главные новости утраПереход Адриано в «Спартак», невероятная победа «Кливленда» и 50 млн евро Турана. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.Дмитрий Орлов встретил Рождество с Сергеем Бобровским и Алексеем МарченкоРоссийский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов встретил Рождество вместо с соотечественниками голкипером «Коламбуса» Сергеем Бобровским и хоккеистом «Детройта» Алексеем Марченко.Александр Овечкин: Мы с Кросби лучшие друзьяФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как относится к форварду «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Айлендерс
Айлендерскалендарьстатистика
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости