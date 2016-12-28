Событие дня. Овечкин догнал по голам великого Стэна Микиту. Как это было (видео)

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о матче «Вашингтона» и Александре Овечкине, догнавшего по голам великого форварда «Чикаго».

Вся лига вернулась к работе после трехдневного перерыва на Рождество. И первый матч после экватора не слишком удался «Вашингтону». Один из аутсайдеров «Нью-Йорк Айлендерс» трижды вел в счете и победу не упустил.

На девятой минуте отличился силовик Кал Клаттербак, причем передачу ему отдавал Николай Кулемин. «Вашингтон» имел кучу моментов, но забить не мог. Однажды Евгений Кузнецов вообще попал в перекладину. В конце концов, Джастин Уильямс сыграл на добивании после дальнего броска Овечкина.

Во втором периоде на пятачке хорошо с шайбой разобрался Эндрю Лэдд. А потом Уильямс вернул долг Овечкину – теперь он бросил издалека, и Александр Великий удачно разобрался с соперниками на пятачке.

Но в этот вечер «Айлендерс» было трудно остановить. Лэдд откровенно проваливал сезон, но теперь сделал дубль. Потом еще забил Ли, поставив «Барклайс Центр» в Бруклине на уши. «Вашингтон» забросил третью шайбу усилиями Бураковски, но матч не вытянул.

Дивизион Метрополитан очень крут, и теперь там «Вашингтон» (44) отстает уже на пять очков от ведущей тройки – «Коламбуса» (52), «Питтсбурга» (51), «Рейнджерс» (49). Рядом идет «Филадельфия» (44), и ситуация весьма тревожная. Пока «Кэпиталз» рассчитывают на wild-card, но могут лишиться и этого, не попав в плей-офф вообще. Так что надо прибавлять.

Отдельно – о шайбе Овечкина, которая стала для него 541-й в карьере. Александр Великий вышел на 30-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, сравнявшись со Стэном Микитой. Фанаты «Чикаго» прекрасно помнят этого форварда из Словакии, который с 1959 по 1981 годы играл за «Блэкхокс», спустя два года вошел в Зал славы, набрал 1467 очков в НХЛ и четырежды брал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир лиги. Также у Микиты были два «Харт Трофи», приз самому ценному хоккеисту. Обладатель Кубка Стэнли-1961. Легенда из легенд!

А следующий на очереди у Овечкина – грандиозный форвард «Монреаля» Морис Ришар (544), чьим именем назван приз лучшего снайпера лиги. Также Овечкин (992 очка за карьеру) совсем близко подобрался к юбилейной тысяче. А если Ови достанет Ришара и наберет 1000 очков в одном матче, это будет вообще грандиозная история!

По нашим прикидкам это может случиться седьмого января – в матче против «Оттавы», в православное Рождество. Давай, Ови, поднажми!