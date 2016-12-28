Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)1 : 9Россия (U-20)
Хоккей  Канада (U-20)5 : 0Словакия (U-20)
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Хоккей  Дания (U-20)3 : 2Финляндия (U-20)
Хоккей  ХК Сочи- : -Спартак
Хоккей  Динамо Минск- : -Давос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Русский вопрос. Новый вектор «Спартака». Колонка Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Русский вопрос. Новый вектор «Спартака». Колонка Цыбанева
Источник: «Советский спорт»

Летом в «Спартаке» появились Андрей Ещенко и Роман Зобнин. Зимой – Александр Селихов и Георгий Джикия, плюс где-то на пересадке застрял Александр Самедов.

А на контрасте факт: пять предыдущих лет «Спартак» если и занимался приглашением российских игроков, то изредка и этак мимоходом. Менял, как перчатки, иностранцев-временщиков. Мыкался со своими воспитанниками, то рассыпая их по арендам, то возвращая – словом, затрудняясь определить их качественную пригодность.

А в контексте интересующей нас темы с 2011-го по 2015-й с должной мерой деловитости был привлечен один-единственный – Денис Глушаков. Прицельно для основного состава, куда и был решительно вживлен.

Неудачных попыток тоже было раз, два и обчелся. Владимир Гранат. Роман Широков. Ну, еще «иностранец» Динияр Билялетдинов.

Не поднятая целина. И вот теперь «Спартак» принялся энергично ее осваивать.

Неужели кто-то в спартаковском штабе – Сергей Родионов, например, – не поленился проштудировать историческую матчасть и извлек из нее актуальное руководство к действию?

Самедов. Точка невозврата. Колонка Сергея Микулика

Так или иначе, но «Спартак» ныне двинулся курсом, весьма похожим на опыт «Зенита» в середине нулевого десятилетия. Анюков, Файзулин, Зырянов, Погребняк, Широков – в каждом из них обнаружился ресурс для прибавки футбольного качества. И все вместе они, в подкрепление фирменного драйва родного питерского контингента, сделались цементирующей основой чемпионского изделия.

Заметьте: в дальнейшем у «Зенита» уже не получалось столь кучных попаданий в яблочко. И порой сытых «сидельцев» – от Бухарова до Юсупова – в клубе насчитывалось больше, чем тех, кто по-новому себя раскрыл именно в Питере. К слову, я сильно подозреваю: коли б Смольников и Шатов не нашли в «Зените», что называется, свою игру – команда и до единственного своего чемпионства в пору правления Виллаш-Боаша не факт что дотянулась бы. Потому что, при всей мощи Халка, немногие тактические находки португальского тренера транслировали именно Смольников и Шатов.

Если посмотреть на сегодняшний «Зенит» – Кокорин и Жирков вряд ли соответствуют искомому алгоритму. Наигрались уже люди в прошлых футбольных жизнях. Дзюба – может, и соответствует. Новосельцев – неизвестно пока.

Ну да возвращаюсь к «Спартаку». Понятно, что к Ещенко и возможному Самедову есть вопросы насчет качественной прибавки. Но, коли сравнить с Кокориным – Жирковым, оба они уж точно еще не наигрались. Просто сравните характерные для каждого из них выражения лиц. А Селихов, Зобнин, Джикия – самое то, что доктор прописал. И больше того. Если из молодых крепко завяжется оборонительный узелок – из Селихова, Кутепова и Джикии, то «Спартак», по примеру ЦСКА почти 15-летней давности, может решить проблему тыловой надежности на годы вперед. 

Бальде перейдет в ЦСКА, а Цаллагов в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Шалимов: Возвращаем из аренды КомличенкоГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что клуб возвращает нападающего Николая Комличенко из аренды.Александр Бубнов: Не попадающих в состав игроков «Зенита» с российскими паспортами клубы чуть попроще оторвут с руками и ногамиФутбольный эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение по поводу того, что делать «Зениту» с футболистами, которые не попадают в состав.Виталий Мутко: Обеспокоенности относительно дальнейшего развития карьеры Самедова нетПрезидент РФС Виталий Мутко не считает, что дальнейшая карьера полузащитника Александра Самедова находится под угрозой из-за затянувшегося перехода футболиста из «Локомотива» в «Спартак».Бальде перейдет в ЦСКА, а Цаллагов в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛБальде перейдет в ЦСКА, а Цаллагов в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Яковлев может перейти в «Крылья Советов»Футболист махачкалинского «Анжи» Павел Яковлев может продолжить карьеру в самарских «Крыльях Советов».«Амкар» интересуется вратарем и защитником «Тамбова»Два футболиста клуба «Тамбова» - вратарь Олег Смирнов и правый защитник Алексей Рыбин - получили предложения от «Амкара». В Перми хотят их видеть на январском сборе команды, сообщил «Спортфакту» спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.«Зенит» проявляет интерес к ТайсонуКак сообщает турецкое издание Fotospor, полузащитник «Шахтера» Тайсон может продолжить карьеру в «Зените».Галлиани обсудит с агентом Луиса Адриано переход игрока из «Милана» в «Спартак»Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани сегодня проведет встречу с агентом бразильского форварда Луиса Адриано.«Зенит» интересуется СамарисомГреческий полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис может продолжить карьеру в питерском «Зените», сообщает Zero Zero.Никита Глушков стал игроком «Урала»Состав «Урала» пополнил 22-летний полузащитник Никита Глушков.Наиль Измайлов: Победа «Спартака» в чемпионате экономически была бы выгодна российскому футболуВице-президент «Спартака» Наиль Измайлов высказался об эффекте возможного чемпионства красно-белых.Наиль Измайлов: В нынешнем сезоне цель «Спартака» – место не ниже третьего, в следующем – золотоВице-президент «Спартака» Наиль Измайлов высказался о лидерстве красно-белых в премьер-лиге.Виктор Гусев: Акинфеев провел год достойно и мужественно во всех отношенияхКомментатор «Первого канала» Виктор Гусев считает вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим футболистом года.ВИДЕО ДНЯ: Легионеры ЦСКА показали, как нужно праздновать Новый годФутболисты ЦСКА серб Зоран Тошич и швед Понтус Вернблум в преддверии праздников показали, как нужно отмечать Новый год.Иван Саввиди: Ничего не слышал о том, что мы готовы финансировать «Ростов»Глава «Группы Агроком» Иван Саввиди опроверг заявление заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова о том, что сотрудничество компании с «Ростовом» может быть возобновлено.Шишкин хочет покинуть «Локомотив»Защитник Роман Шишкин хочет покинуть «Локомотив», сообщает «Спорт день за днем».Мирча Луческу: Россия и Украина для меня – одна и та же странаГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, как адаптировался в России после Украины.Экс-форвард «Спартака» Кавенаги объявил о завершении карьерыБывший нападающий «Спартака» Фернандо Кавенаги принял решение завершить спортивную карьеру, сообщает Cariverplate.Бальде может перейти в ЦСКАЦСКА может усилиться экс-форвардом краснодарской «Кубани» Ибрагимом Бальде, сообщают «Известия».Игорь Шалимов: Если игрок не пожмет мне руку, отменю это совсемИгорь Шалимов: Если игрок не пожмет мне руку, отменю это совсемВ преддверии Нового года главный тренер «Краснодара» рассказал «Советскому спорту» о перспективах Федора Смолова.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Александр Самедов
Александр Самедоввсе новости
Георгий Джикия
Георгий Джикиявсе новости
Александр Селихов
Александр Селиховвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости