Русский вопрос. Новый вектор «Спартака». Колонка Цыбанева

Летом в «Спартаке» появились Андрей Ещенко и Роман Зобнин. Зимой – Александр Селихов и Георгий Джикия, плюс где-то на пересадке застрял Александр Самедов.

А на контрасте факт: пять предыдущих лет «Спартак» если и занимался приглашением российских игроков, то изредка и этак мимоходом. Менял, как перчатки, иностранцев-временщиков. Мыкался со своими воспитанниками, то рассыпая их по арендам, то возвращая – словом, затрудняясь определить их качественную пригодность.

А в контексте интересующей нас темы с 2011-го по 2015-й с должной мерой деловитости был привлечен один-единственный – Денис Глушаков. Прицельно для основного состава, куда и был решительно вживлен.

Неудачных попыток тоже было раз, два и обчелся. Владимир Гранат. Роман Широков. Ну, еще «иностранец» Динияр Билялетдинов.

Не поднятая целина. И вот теперь «Спартак» принялся энергично ее осваивать.

Неужели кто-то в спартаковском штабе – Сергей Родионов, например, – не поленился проштудировать историческую матчасть и извлек из нее актуальное руководство к действию?

Самедов. Точка невозврата. Колонка Сергея Микулика

Так или иначе, но «Спартак» ныне двинулся курсом, весьма похожим на опыт «Зенита» в середине нулевого десятилетия. Анюков, Файзулин, Зырянов, Погребняк, Широков – в каждом из них обнаружился ресурс для прибавки футбольного качества. И все вместе они, в подкрепление фирменного драйва родного питерского контингента, сделались цементирующей основой чемпионского изделия.

Заметьте: в дальнейшем у «Зенита» уже не получалось столь кучных попаданий в яблочко. И порой сытых «сидельцев» – от Бухарова до Юсупова – в клубе насчитывалось больше, чем тех, кто по-новому себя раскрыл именно в Питере. К слову, я сильно подозреваю: коли б Смольников и Шатов не нашли в «Зените», что называется, свою игру – команда и до единственного своего чемпионства в пору правления Виллаш-Боаша не факт что дотянулась бы. Потому что, при всей мощи Халка, немногие тактические находки португальского тренера транслировали именно Смольников и Шатов.

Если посмотреть на сегодняшний «Зенит» – Кокорин и Жирков вряд ли соответствуют искомому алгоритму. Наигрались уже люди в прошлых футбольных жизнях. Дзюба – может, и соответствует. Новосельцев – неизвестно пока.

Ну да возвращаюсь к «Спартаку». Понятно, что к Ещенко и возможному Самедову есть вопросы насчет качественной прибавки. Но, коли сравнить с Кокориным – Жирковым, оба они уж точно еще не наигрались. Просто сравните характерные для каждого из них выражения лиц. А Селихов, Зобнин, Джикия – самое то, что доктор прописал. И больше того. Если из молодых крепко завяжется оборонительный узелок – из Селихова, Кутепова и Джикии, то «Спартак», по примеру ЦСКА почти 15-летней давности, может решить проблему тыловой надежности на годы вперед.

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