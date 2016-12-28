Стройка века и мизерная доля остарина. 5 главных скандалов недели

Ни недели без громкого скандала – вот новый девиз российского спорта. Среда – традиционный день в «Советском спорте», когда мы вспоминаем самые громкие происшествия за последние семь дней.

Удар по биатлону

22 декабря Международный союз биатлонистов наконец-то принял решение на основании доклада доктора Ричарда Макларена и списка из 31 российского биатлониста, якобы пойманного на допинге.

Решение оказалось не таким жестким, как можно было ожидать. Двое российских биатлонистов были временно отстранены от соревнований, пока не будет доказана их вина в употреблении запрещенных препаратов. Остальные 29 спортсменов из пресловутого списка остаются под подозрением – расследование по их делам продолжается. Однако применять какие-либо санкции по отношению к ним оснований нет.

Также Россия лишилась двух крупных турниров: юниорского чемпионата мира по биатлону в Острове и этапа Кубка мира, который должен был пройти в Тюмени. Инициатива, правда, исходила со стороны Союза биатлонистов России. Отечественные спортивные чиновники решили продемонстрирова ть готовность сотрудничать и не стали в такое неспокойное время ставить под удар российский этап Кубка мира.

Трансфер Новосельцева

Когда Иван Саввиди в начале октября заявил, что трансфер Ивана Новосельцева из «Ростова» в «Зенит» принес вице-чемпионам России лишь 8 миллионов рублей, никто в это не поверил. По самым скромным расчетам эта сделка оценивалась в 8-10 миллионов евро. Многие посчитали, что либо бизнесмен, либо журналист, просто ошиблись в валюте.

В декабре информацию об этом трансфере поднял Евгений Дзичковский. Потянув за ниточку, обозреватель «Советского спорта» распутал клубок, выяснив, что за Новосельцева «Зенит» действительно заплатил лишь 8 миллионов рублей, которые были прописаны в виде отступных в контракте футболиста.

Это выяснилось, благодаря команде, в которой Новосельцев впервые состоялся, как профессиональный футболист, и его первому детскому тренеру Виктору Захарову. Московское «Торпедо» и футбольная школа «Крыльев советов» должны были получить от «Зенита» 98 и 76 тысяч рублей соответственно.

На счет «Торпедо» деньги упали. Школа же не получила ничего. В свое время «Крылья Советов» занимались юридическим переоформлением и потеряли возможность получать деньги за трансферы своих воспитанников.

Но дело не в этом, а в том, какая мизерная сумма полагалась бы за трансфер игрока сборной России тем, кто его воспитал. Не хочется, конечно, думать, что за этим стоит какой-то злой умысел.

«Зенит Арена»

Новый поворот получила ситуация со «стройкой века» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге . Подрядчик заявил, что стадион, который в народе называют «Зенит Ареной», уже достроен и в ближайшие дни будет сдан в эксплуатацию. То же самое утверждает и губернатор Санкт-Петербурга Сергей Полтавченко.

В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня. — Екатерина Гигиняк (@giginyak) 26 декабря 2016 г.

Однако в тот же день, 26 декабря, на сайте государственных закупок появился контракт на достройку будущего стадиона сине-бело-голубо го клуба. Работы оцениваются в 950 миллионов рублей и продлятся до 31 марта. Эти деньги будут «позаимствованы» из бюджета на социальное строительство – школы, детские сады и другие социально полезные объекты.

Кстати, как стало известно накануне вечером, город все же согласился принять стадион таким, какой он есть.

Допинг Поветкина

Когда стало известно, что в организме российского боксера Александра Поветкина были найдены следы запрещенного препарата, остарина, спортсмена тут же принялись смешивать с грязью. Будто мало было лишения титульного боя, к которому он идет последние два года.

Позже выяснилось, что положительный результат дала лишь одна проба спортсмена – взятая 6 декабря. В случае с остальными анализами, тесты показали отрицательный результат, как до 6 декабря, так и после этой даты. В той злополучной пробе доля остарина составила 0,00000000001 грамма – мизерное количество.

Учитывая, что сроки выведения остарина из организма никому на планете не известно, предполагать, что спортсмен принимал препарат, надеясь избавиться от его следов перед допинг-тестом, было бы глупо. Тем более, что тесты на то и называются внеплановыми, чтобы никто не знал, когда допинг-офицеры приедут за твоей кровью.

Теперь остается выяснить, как же остарин попал в организм Поветкина. Особенно интересно было бы посмотреть на результаты вскрытой пробы В от 6 декабря.

Страх и ненависть в Черкизове

В субботу в крытом манеже «Локомотива» на стадионе в московском Черкизове прошел мини-футбольный турнир на призы «Советского спорта». Наша команда сумела пробиться в четвертьфинал, где пала под натиском «Локомотива». Но скандал не в этом.

Руководил командой лично легендарный российский тренер Юрий Семин. Более того, Юрий Павлович на турнире впервые за долгое время выступил в роли играющего тренера. В одном из матчей группового этапа Семин вышел на поле под 8 номером. Продемонстрирова в великолепное видение игры и незаурядные диспетчерские качества, он даже сумел отличиться, пробив по воротам из-за пределов штрафной площади.

Видимо, найденный старый «петушок» (шапка-талисман) продолжает приносить Семину удачу. Учитывая, что на игру тренер выходил с непокрытой головой, можно подумать, что талисман действует и на расстоянии. Особенно «петушок» станет актуальным в наступающем году, который по китайскому календарю будет годом «огненного петуха».

Турнир также запомнился большим количеством травм. После матча с «Локомотивом» лазарет команды «Советского спорта» пополнили сразу два игрока. Первым поле вынужден был покинуть капитан команды Павел Чуринов, в итоге отделавшийся легким ушибом. Ближе к концу не смог продолжить игру редактор Сергей Ващенко. У опорного полузащитника диагностирован разрыв связок. По предварительным оценкам, срок восстановления может составить до 8 недель. К тренировкам в облегченном режиме футболист сможет приступить не раньше, чем через месяц.

Не обошлось и без судейских скандалов. Особенно отличилась команда радио «Спорт FM». В одной игре ее ворота был назначен пенальти. В другой – игрока радийщиков наказали удалением с поля. Не осталась в стороне и команда «Советского спорта», один из голов в ворота которой был забит рукой.