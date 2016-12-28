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«Хорошо, что я остался в «Торо Россо». Обзор недели в «Формуле-1»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Даниил Квят – о продлении контракта с «Ред Буллом», Тото Вольфф – о вероятном переходе Валттери Боттаса в «Мерседес». Кто что сказал в мире королевских гонок за последние 7 дней.

ОЦЕНКА

Даниил Квят
Даниил КвятИсточник: Associated Press

Даниил Квят в отпуске продолжает раздавать комментарии по поводу самого тяжелого сезона в своей карьере. На этот раз россиянин поделился с Motorsport мнением о том, что помогло ему удержаться в «Формуле-1» еще минимум на год.

– Когда я только перешел в «Торо Россо», мои результаты были далеки от идеальных. Но многие факторы позволили изменить ситуацию, – отметил Квят. – В частности, очень помог летний перерыв. Я хорошо отдохнул и решил, что буду выкладываться по полной, чтобы ни о чем не жалеть. Во второй половине чемпионата я выжал из себя все, что мог. Если до отпуска я просто приезжал на трассу и пилотировал болид, то после него работал с отдачей на 120 процентов, стремясь извлечь максимум из техники. Так что результаты начали заметно улучшаться. Хорошо, что в итоге я останусь в «Торо Россо» – в команде, где всех хорошо знаю и где отлично знают меня. Намного легче, когда понимаешь, где начнешь следующий сезон. И мне надо отработать весь этот сезон так же, как вторую половину предыдущего.

КОНТРАКТ

В «Мерседесе» официально заявили, что не будут объявлять имя второго пилота до нового года. Хотя всем понятно, что с вероятностью 99 процентов Нико Росберга заменит Валттери Боттас. Тем не менее, шеф «серебристых» Тото Вольфф (который, помимо прочего, занимается и карьерой финна в качестве его личного агента) в очередной раз высказался по этой теме.

Валттери Боттас
Валттери БоттасИсточник: Associated Press

– Мы еще не приняли решение, так как в переговорный процесс вовлечены не только Валттери и наша команда. Мы должны уважать и другие коллективы. Боттас – один из кандидатов на место в «Мерседесе», однако мы знаем, насколько он важен для «Уильямса». Это очень деликатная ситуация, которая требует осторожности. Поэтому нам необходимо время, чтобы утрясти все детали.

– Что касается возможного конфликта интересов в случае перехода Валттери в «Мерседес», то его не будет. Я не идиот, и когда приходил на работу в «Даймлер», подписал контракт, согласно которому не могу заниматься делами пилотов заводской команды. Те, кто думает, что будет иначе, просто не понимают, как устроена «Формула-1», – добавил Вольфф. Видимо, забыв, что никакие правила чемпионата мира – писаные и неписанные – не помешали в свое время Эрику Булье быть одновременно боссом «Лотуса» и личным менеджером пилота «конюшни» Романа Грожана.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Впрочем, с Грожаном Булье давно не работает. Как и в «Лотусе» (нынешний «Рено»). Сейчас француз руководит «Маклареном» и не скупится на лестные заявления в адрес команды.

Эрик Булье
Эрик БульеИсточник: Associated Press

– Мы серьезно сократили отставание от соперников по сравнению с предыдущим сезоном, – отметил Эрик. – Но для того, чтобы обогнать «Мерседес», нельзя просто копировать их решения. Надо преодолеть определенный путь, который нельзя пройти за два-три месяца. Требуются годы. Даже мотористам «Рено» не удалось выйти в лидеры, хотя они начали разрабатывать свой мотор еще шесть лет назад. Возможности силовой установки пока сильно ограничивают потенциал «Макларена». Если бы у нас был лучший двигатель, мы бы уже в этом году боролись за победы в гонках. Я знаю это, так как у нас есть все необходимые данные телеметрии и GPS для анализа. Так что вместе с «Хондой» нам есть, куда расти, – подытожил Булье. Почему при этом Фернандо Алонсо и Дженсон Баттон не смогли хотя бы попасть на подиум на таких этапах, как Монако, Венгрия и Сингапур (где мощность двигателя отходит на третий, если не на четвертый план), он отчего-то не пояснил.

ПРОГНОЗ

Делится мыслями о потенциале своей команды и пилот «Форс Индии» Серхио Перес. В сезоне-2016 «Индийская сила» заняла лучшее в своей истории 4-е место в Кубке конструкторов, и теперь рассчитывает еще больше усилить позиции.

Серхио Перес
Серхио ПересИсточник: Associated Press

– В следующем году у нас будет хорошая возможность превзойти ожидания, – отметил Перес. – Новый регламент – наш лучший шанс попытаться побороться за место в ТОП-3 по итогам сезона. С каждым годом результаты «Форс Индии» улучшаются, хотя у нас нет таких возможностей, как у больших команд. Но я вижу большой потенциал. У нас достаточный бюджет для развития болида и, если мы все сделаем правильно, то определенно будем бороться за попадание в тройку лучших.

К слову, оптимизм Переса не выглядит необоснованным. Конечно, «Мерседес» и «Ред Булл» достать не получится, но что насчет «Феррари»? Если Скудерия в очередной раз провалит подготовку к сезону и не построит хороший болид (а от них можно ждать, чего угодно), «Форс Индия» вполне сможет бросить вызов «конюшне» из Маранелло. Всех остальных они и так опередили в этом году.

ПЕРЕМЕНЫ

Из уик-эндов «Формулы-1» могут исчезнуть пятничные практики. Точнее, сами пятницы. Трехдневный формат Гран-при не устраивает многих. Новых владельцев чемпионата мира – холдинг Liberty Media – в том числе. Низкие рейтинги, слабая заполняемость трибун – все это не способствует хорошему доходу. Так почему не уместить всю программу каждого Гран-при в два дня?

– Все это выполнимо, – заявил неназванный представитель одной из команд британскому журналисту Кевину Гарсайду. – Есть возможность изменить формат уик-энда, и в Liberty Media хотят это сделать. С точки зрения самих команд такой вариант тоже удобен. Единственное – сейчас уже заключены контракты с промоутерами на старых условиях, и их необходимо учитывать. Если будут вноситься изменения, то только постепенно. Посмотрим, к чему мы в итоге придем.

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