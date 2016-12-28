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Новый миллиард и новый срок - почему нет повода паниковать за арену в Петербурге

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Новый миллиард и новый срок - почему нет повода паниковать за арену в Петербурге
Источник: Стадион «Питер-Арена»

«Советский спорт в Санкт-Петербурге» объясняет, почему за стадион на Крестовском острове в Новый год точно переживать не стоит.

Что должно было произойти 26 декабря? 

Собственно, подписание акта, разрешающего эксплуатировать здания и сооружения. Он означает полное окончание строительных работ. Эту дату не раз анонсировали руководители и кураторы проекта.

Что произошло на самом деле?

– Строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня, – четко обозначила пресс-секретарь «Метростроя» Екатерина Гигиняк.

Позже она уточнила: завершены работы, которые входили в контракт, подписанный в августе.

– Это не означает окончательную сдачу стадиона в эксплуатацию, это некий этап, – сказала пресс-секретарь «Р-Спорту».

В итоге акт не подписали, а вечером «Метрострой» и Комитет по строительству объявили о заключении дополнительного контракта на 952,086 миллиона рублей и продлении сдачи работ по стадиону до 31 марта 2017-го.

Связаны эти работы с поставкой и монтажом системы безопасности в зоне контроля доступа: например, речь о турникетах или помещениях, куда могут войти только работники стадиона. Чтобы избежать проникновения посторонних, нужно установить на дверь специальный цифровой замок. Это оборудование понадобилось недавно из-за новых требований безопасности.  

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Если завершение работ по контракту не означает окончательную сдачу в эксплуатацию, как акт может быть подписан?

Акт необходим, чтобы оформить стадион на бумаге, присвоить ему юридический статус, адрес. Еще нужно проверить все системы в условиях, приближенных к реальным. 

Аналогично с новой квартирой: проверка электричества, воды, газа происходит в условиях уже сданного жилья. Когда идет строительство, нет возможности проверить это как следует. А на стадионе ситуация гораздо сложнее. Там более ста инженерных систем различного назначения, сложных технических приспособлений.

Акт теперь не подпишут до 31 марта?

Перенос даты окончания работ никак не относится к подписанию акта. Важно понимать: заказчик сдает объект, а не работы. Сдача работ и сдача объекта – абсолютно разные процессы с разными исполнителями. Продолжение работ после ввода объекта в эксплуатацию – нормальная практика. Представитель ФИФА Колин Смит говорил, что на инфраструктуру всегда выделяется дополнительное время.

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Тогда почему подписание не состоялось 26 декабря?

«Метрострой» не сдал заключение о соответствии стадиона проекту. К полуночи 27 декабря в Ростехнадзор документа от генподрядчика не поступило. А его еще должны изучить и подписать инспекторы.

Когда же ждать подписание акта?

27 декабря губернатор Петербурга Георгий Полтавченко еще раз подтвердил завершение строительства арены, а также заявил: акт подпишут со дня на день. 28 числа вице-премьер РФ Виталий Мутко сказал, что процесс сдачи идет, сейчас на стадионе работают службы Ростехнадзора.

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