Новый миллиард и новый срок - почему нет повода паниковать за арену в Петербурге
«Советский спорт в Санкт-Петербурге» объясняет, почему за
стадион на Крестовском острове в Новый год точно переживать не стоит.
Что должно было произойти 26 декабря?
Собственно, подписание акта, разрешающего эксплуатировать здания и сооружения. Он означает полное окончание строительных работ. Эту дату не раз анонсировали руководители и кураторы проекта.
Что произошло на самом деле?
– Строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня, – четко обозначила пресс-секретарь «Метростроя» Екатерина Гигиняк.
Позже она уточнила: завершены работы, которые входили в контракт, подписанный в августе.
– Это
не означает окончательную сдачу стадиона в эксплуатацию, это некий этап, –
сказала пресс-секретарь «Р-Спорту».
В итоге акт не подписали, а вечером «Метрострой» и Комитет по строительству объявили о заключении дополнительного контракта на 952,086 миллиона рублей и продлении сдачи работ по стадиону до 31 марта 2017-го.
Связаны эти работы с поставкой и монтажом системы безопасности в зоне контроля доступа: например, речь о турникетах или помещениях, куда могут войти только работники стадиона. Чтобы избежать проникновения посторонних, нужно установить на дверь специальный цифровой замок. Это оборудование понадобилось недавно из-за новых требований безопасности.
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Если завершение работ по контракту не означает окончательную сдачу в эксплуатацию, как акт может быть подписан?
Акт необходим, чтобы оформить стадион на бумаге, присвоить ему юридический статус, адрес. Еще нужно проверить все системы в условиях, приближенных к реальным.
Аналогично с новой квартирой: проверка электричества, воды, газа происходит в условиях уже сданного жилья. Когда идет
строительство, нет возможности проверить это как следует. А на стадионе ситуация гораздо
сложнее. Там более ста инженерных систем различного назначения, сложных
технических приспособлений.
Аналогично с новой квартирой: проверка электричества, воды, газа происходит в условиях уже сданного жилья. Когда идет строительство, нет возможности проверить это как следует. А на стадионе ситуация гораздо сложнее. Там более ста инженерных систем различного назначения, сложных технических приспособлений.
Акт теперь не подпишут до 31 марта?
Перенос даты окончания работ никак не относится к подписанию акта. Важно понимать: заказчик сдает объект, а не работы. Сдача работ и сдача объекта – абсолютно разные процессы с разными исполнителями. Продолжение работ после ввода объекта в эксплуатацию – нормальная практика. Представитель ФИФА Колин Смит говорил, что на инфраструктуру всегда выделяется дополнительное время.
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Тогда почему подписание не состоялось 26 декабря?
«Метрострой» не сдал заключение о соответствии стадиона проекту. К полуночи 27 декабря в Ростехнадзор документа от генподрядчика не поступило. А его еще должны изучить и подписать инспекторы.
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декабря губернатор Петербурга Георгий Полтавченко еще раз подтвердил завершение
строительства арены, а также заявил: акт подпишут со дня на день. 28 числа вице-премьер
РФ Виталий Мутко сказал, что процесс сдачи идет, сейчас на стадионе работают
службы Ростехнадзора.
Когда же ждать подписание акта?
27 декабря губернатор Петербурга Георгий Полтавченко еще раз подтвердил завершение строительства арены, а также заявил: акт подпишут со дня на день. 28 числа вице-премьер РФ Виталий Мутко сказал, что процесс сдачи идет, сейчас на стадионе работают службы Ростехнадзора.