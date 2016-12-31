Год Криштиану и «Реала». Итоги года от «ССФ»

Еженедельник «Советский спорт Футбол» подводит итоги 2016 года.

ЯНВАРЬ

В Шанхае бразилец Халк зарабатывает почти в два раза больше, чем в Питере. Источник: Reuters

Китайские клубы все громче заявляют о себе на мировом трансферном рынке. Одной из первых явно перегретых сделок стал переход бразильского опорного полузащитника Рамиреса из «Челси» в «Цзянсу Суньин» за 28 миллионов евро. Но это еще цветочки – летом последуют более весомые трансферы. «Зенит», к примеру, в июне продаст нападающего Халка в «Шанхай СИПГ» за 55,8 миллиона евро.

ФЕВРАЛЬ

В уходящем году Байе Ниасс провел за «Эвертон» всего пять матчей в премьер-лиге. Источник: Getty Images

Московский «Локомотив» провернул рекордную в клубной истории сделку на трансферном рынке. «На флажке» зимней переходной кампании железнодорожники продали сенегальского форварда Байе Ниасса в «Эвертон» за 17,9 миллиона евро. Наряду с завоеванием Кубка России в сезоне-2014/15 это, пожалуй, главное достижение красно-зеленых в период правления Ольги Смородской, которая в августе 2016-го покинет клуб.

МАРТ

Память Кройфа почтили не только в Голландии и Испании, но и во всем мире. Источник: Russian Look/Imago

24 марта в Барселоне на 69-м году жизни скончался великий голландский игрок и тренер Йохан Кройф. Он умер от рака легких. Легенда мирового футбола запомнится всем как большой романтик и законодатель мод – как на поле, так и за его пределами. С его именем неразрывно связано такое понятие, как тотальный футбол. Наравне с Пеле, Марадоной и Беккенбауэром он был одним из самых ярких футболистов в истории.

АПРЕЛЬ

«Лестер», вне всяких сомнений, стал одним из открытий года в мировом футболе. В середине апреля команда Клаудио Раньери сенсационно обеспечила себе место в Лиге чемпионов-2016/17, а две недели спустя досрочно завоевала чемпионский титул в Англии, первый в истории клуба. «Никто не верил, что мы можем сделать это, но мы сделали! Не могу не гордиться нашей командой», – заявил после завоевания чемпионства капитан «Лестера» Уэс Морган.

МАЙ

21 мая. «Рубин» – ЦСКА – 0:1. Чемпионское «построение» армейцев на «Казань Арене». Источник: «Советский спорт»

ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого в шестой раз в истории стал чемпионом России. Лавры победителя армейцы добыли в Казани в матче с «Рубином» благодаря голу Алана Дзагоева и блистательной игре в ключевые моменты встречи вратаря Игоря Акинфеева. Увы, праздник получился «со слезами на глазах»: автор чемпионского гола ЦСКА, как выяснилось, получил на «Казань Арене» серьезную травму стопы, которая не позволила ему принять участие в Евро-2016.

ИЮНЬ

На посту главного тренера сборной Леонид Слуцкий лавров не снискал. Источник: Reuters

Сборная России, опять же под водительством Леонида Слуцкого, с треском провалилась на чемпионате Европы во Франции, не сумев выйти из относительно негрозной группы. Наша команда на последних минутах матча спаслась от поражения от Англии (1:1), затем по делу уступила словакам (1:2), а под занавес турнира безвольно пала в противостоянии с Уэльсом (0:3), пропустив два мяча уже к 20-й минуте. Постыдный результат на Евро-2016 привел к отставке Слуцкого и взятию нового курса – на омоложение сборной.

ИЮЛЬ

Только что нападающий Эдер (№9) забил золотой гол португальцев в финале Евро-2016. Источник: Reuters

Сенсационной победой сборной Португалии завершился чемпионат Европы, который разыгрывался с 10 июня по 10 июля на футбольных полях Франции. В финале, состоявшемся в Париже на «Стад де Франс», команда Фернанду Сантуша в дополнительное время взяла верх над хозяевами турнира – 1:0. «Золотой» гол на 109-й минуте забил форвард португальцев Эдер, а их лидер и капитан Криштиану Роналду уже на 25-й был заменен из-за травмы.

АВГУСТ

Радость победы на Олимпиаде в Рио Неймар разделил с пятилетним сыном Дави Лукой. Источник: Associated Press

Бразильцы впервые в истории покорили футбольный Олимп. В финале турнира, прошедшем в Рио на легендарной «Маракане», хозяева в упорной борьбе одолели сборную Германии в серии послематчевых пенальти (основное и дополнительное время закончилось вничью – 1:1). Гол-шедевр со штрафного и исторический точный удар с 11-метровой отметки у бразильской команды на счету нападающего «Барселоны» Неймара. Тем самым пентакампеоны в какой-то степени реабилитировались в глазах торсиды за позорное поражение от немцев в полуфинале домашнего ЧМ-2014 – 1:7.

СЕНТЯБРЬ

«Так победим!» – у кромки поля новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Источник: «Советский спорт»

53-летний Станислав Черчесов одержал первую победу у руля сборной России. В товарищеском матче на стадионе «Локомотив» была повержена неуступчивая Гана – 1:0, благодаря голу Федора Смолова. Перед новым главным тренером, подписавшим контракт с РФС до августа 2018 года, поставлена задача обновить команду с целью достойно выступить на домашних Кубке конфедераций и чемпионате мира.

ОКТЯБРЬ

29 октября. «Открытие Арена». «Спартак» – ЦСКА – 3:1. Спартаковец Зе Луиш (в центре) в этот вечер был неудержим. Источник: «Советский спорт»

«Спартак» на «Открытие Арене» нанес чувствительное поражение ЦСКА – 3:1, подтвердив свои чемпионские амбиции. Героем дерби стал нападающий красно-белых из Кабо-Верде Зе Луиш, дважды поразивший ворота Акинфеева. Но главное даже не в самой победе и не в том, что отрыв спартаковцев от армейцев в чемпионате на тот момент составил уже семь очков, а в том, что «народная» команда впервые за долгое время начала стабильно показывать зрелую, зрелищную игру.

НОЯБРЬ

В матче с «Баварией» ростовчане стояли на защите своих ворот стеной. Источник: Reuters

«Ростов» записал в летопись российского футбола историческую победу над «Баварией» – 3:2. Она была добыта дома в морозную погоду в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и, по сути, открыла путь ростовчанам в 1/16 Лиги Европы. Основное же, что этот успех стал новым свидетельством того, что Курбану Бердыеву в короткий срок удалось создать на берегах Дона крепкую команду, конкурентоспособную не только в своей стране, но и на международной арене.

ДЕКАБРЬ

Криштиану Роналду увенчал 2016‑й волевой победой с «Реалом» в клубном чемпионате мира. Источник: Reuters

Мадридский «Реал» и Криштиану Роналду убедительно подтвердили, что им не было равных в уходящем году. В финале клубного чемпионата мира в Йокогаме команда Зинедина Зидана выиграла у японской «Касимы Антлерс» – 4:2, причем два решающих мяча у победителей забил именно португалец, который ранее на той же неделе завоевал четвертый «Золотой мяч» лучшего футболиста планеты. Стоит также напомнить, что в мае «Реал» первенствовал в Лиге чемпионов, одолев в кульминационной игре земляков из «Атлетико».