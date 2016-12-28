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Возвращение Роузи. Гид по новогоднему турниру UFC 207

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ронда Роузи
Ронда РоузиИсточник: Associated Press

 31 декабря рано утром по московскому времени UFC проведет свой последний турнир в уходящем 2016 году.

«Советский спорт» рассказывает все о новогоднем шоу, в котором состоится долгожданное возвращение Ронды Роузи. Она сразится против действующей чемпионки Аманды Нуньес.

Расписание турнира

UFC 207 пройдет в ночь с пятницы на субботу. Шоу будет состоять всего из десяти поединков и будет поделено на три части.

Ранние предварительные поединки начнутся в 03:00 по московскому времени и будут состоять из двух боев: Брэндон Татч (11-4) — Ник Прас (8-0) и Алекс Оливейра (15-3-1) — Тим Минс (26-7-1).

Предворительные бои можно будет увидеть с 04:00 мск. Запланирован четыре боя: Майк Пайл (27-12-1) — Алекс Гарсия (13-3), Антонио Карлос Джуниор (7-2) — Марвин Веттори (11-2), Донг Хюн Ким (21-3-1) — Тарес Саффидин (16-5) и Джони Хендрикс (17-5) — Нейл Мэгни (18-6).

Главные бои. Поединки начнутся примерно в 07:30 мск. И завершатся в 09:30. Состоится четыре поединка: Луис Смолка (11-2) — Рэй Борг (9-2), Ти Джей Диллашоу (14-3) — Джон Линекер (29-7), титульный бой в легчайшем весе Доминик Круз (22-1) — Коди Гарбрандт (10-0) и титульный бой в женском легчайшем весе Аманда Нуньес (13-4) — Ронда Роузи (12-1).

Где смотреть UFC 207

Весь турнир жителям России удастся посмотреть лишь в двух случаях: купить подписку на канал UFC Fight Pass, или же, поискать в интернете какую-либо нелегальную трансляцию.

Главные бои UFC 207 можно будет увидеть в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Трансляция начнется в субботу в 6 утра.

Интересные факты

Обычно перед турнирами UFC проходит открытая тренировка и пресс-конференция бойцов. Но на этот раз такого не будет. Скорее всего, это связано с Рондой Роузи — хедлайнером турнира, которая отказалась общаться с прессой из-за критики в ее адрес после поражения от Холли Холм.

Роузи вернется в октагон спустя 13 месяцев. Ронда является рекордсменкой своего дивизиона UFC по досрочным победам. У нее их шесть. Далее расположилась нынешняя чемпионка Аманда Нуньес (пять).

Девушки, кстати, делят первое место по количеству побед нокаутом — по три.

Несмотря на то, что чемпионкой является Нуньес, а Роузи не дралась в течение долгого времени, именно претендентка является фаворитом по мнению букмекеров. На победу Роузи коэффициент равен 1,6, в то время как на победу Аманды — 2,2.

В рамках турнира должен был состояться реванш двух бывших чемпионов в тяжелом весе между Кейном Веласкесом и Фабрисио Вердумом. Однако, Веласкеса не допустили до боя врачи. Вердум надеялся, что ему найдут за кратчайшие сроки соперника, даже мечтал о бое с чемпионом Стипе Миочичем. Но руководство UFC не пошло ему навстречу и вовсе отменило его бой. Теперь мы увидим Вердума в следующем году. Впрочем, как и Веласкеса, если он поправится.

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