Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  ХК Сочи- : -Спартак
Биатлон  Масс-старт
Хоккей  Динамо Минск- : -Давос
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Биатлон  Гонка преследования
Футбол  Саутгемптон- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Это даже не похороны – это катастрофа! Льяич стал ближе к переходу в «Спартак»

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Это даже не похороны – это катастрофа! Льяич стал ближе к переходу в «Спартак»
Источник: Global League

Ссора с главным тренером «Торино» Синишей Михайловичем повысила шансы сербского форварда на трансфер.

Трансферы «Спартака» – главная тема футбольной России после того, как чемпионат страны ушел в традиционную зимнюю спячку. А сербский инсайд Адем Льяич – одна из главных трансферных целей красно-белого клуба, если, конечно, верить итальянским журналистам.

Бальде перейдет в ЦСКА, а Цаллагов в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ

Еще пару недель назад появилась информация о том, что наставник «Спартака» Массимо Каррера проявляет интерес к атакующему фланговому полузащитнику клуба «Торино» и сборной Сербии Адему Льяичу, способному сыграть и роль быстрого и юркого нападающего. Именно такой игрок и нужен красно-белым.

С тех пор слух начал обрастать подробностями: сумма трансфера, возможная зарплата игрока, отказы со стороны итальянского клуба... Новости шли по проторенной дорожке. Интерес подогревался, но ничего конкретного не происходило.


«Льяич – это катастрофа!»

Однако 18 декабря случилось то, максимально приблизило Льяича к переходу в российский клуб – он провалил игру Серии А против «Наполи». «Торино» проиграл со счетом 3:5, а Адем оказался одним из худших на поле. Он играл настолько плохо, что наставник «быков» Синиша Михайлович не смог сдержаться на пресс-конференции:

«Льяич – это катастрофа. Как и в матче с «Ювентусом» на прошлой неделе. Мне абсолютно не понравилась его игра. Если он будет играть в том же ключе, мне лучше вовсе не видеть его. Надеюсь, что он проснется, иначе мы будем использовать на его позиции других игроков», – заявил взбешенный Михайлович.

Четыре дня спустя, 22 декабря, Льяич все же вышел в основном составе на домашний матч «Торино» против «Дженоа», который «быки» выиграли со счетом 1:0. Адем отдал результативную передачу.

Однако в Италии поползли слухи о том, что между тренером и игроком возник конфликт, который подтолкнул футболиста к решению уйти в другой клуб, а руководство «Торино» – избавиться от игрока.

Цена вопроса

Рыночная цена футболиста по мнению экспертов составляет порядка 10 миллионов евро. Но «Торино» просто так отдавать игрока с контрактом до 2020 года не собирается. Приемлемой суммой может стать 15 миллионов евро, на которые «Спартак» вполне способен раскошелиться.

Зачем игроку переходить в «Спартак»? Стимулом может стать повышение в зарплате. На данный момент ежегодный заработок серба составляет 1,5-1,9 миллиона евро. Красно-белые, если верить информации в прессе, готовы платить своему новому нападающему вплоть до 4,5 миллионов евро, как якобы обещают бразильцу Луизу Адриано из «Милана».

Совсем другой вопрос – нужен ли Льяич «Спартаку»? Помимо его игровых качеств, в которых никто не сомневается, есть и такие черты его характера, которые должны заставить Карреру десять раз подумать прежде чем подписывать с Адемом контракт.

Драка с тренером

Покупая этого игрока, необходимо понимать, что ты приобретаешь бомбу замедленного действия. Если с ней не умеешь правильно обращаться, – она взорвется у тебя в руках в самый неподходящий момент.

Так случилось в 2013 году, когда Льяич выступал в составе «Фиорентины». Тренером флорентийцев тогда был многоопытный Делио Росси. В какой-то момент наставник принял решение заменить амбициозного сербского полузащитника, у которого не шла игра. Льяич покинул поле, но за спиной тренера начал саркастически ему аплодировать. Когда Росси повернулся к игроку лицом, Адем издевательски показал ему большой палец. Это было последней каплей. Росси накинулся на своего подопечного с кулаками.


Все закончилось тем, что оба покинули клуб. Росси отправился в отставку сразу после случившегося. Льяич перешел в «Рому» по окончании сезона. Несмотря на то, что футболист оценивался в 12 миллионов евро, «Фиорнетина» согласилась продать его одному из конкурентов за место в еврокубках по бросовой цене – 11 миллионов евро.

Но и в «Роме» Льяич не прижился. После не самой удачной аренды в миланский «Интер» футболист за 8,5 миллионов евро летом 2016 года перешел в «Торино». За месяц до этого у руля «быков» встал хорошо знакомый ему по работе в сборной Сербии и той же «Фиорентине» Синиша Михайлович.

Гимн раздора

Есть еще одна история, главным героем которой стал Адем Льяич. Она вполне может настроить болельщиков «Спартака» против молодого серба. Она же может быть причиной и резких выражений Михайловича в адрес своего подопечного.

Произошло это в конце мая 2012 года, когда сборная Сербии играла с Испанией в товарищеском матче. Льяич был в основном составе. Игрок обратил на себя внимание еще до стартового свистка арбитра. На видеозаписи четко видно, как футболист отказывается петь гимн своей страны. Оказывается, исполнение гимна является обязательным условием выступлений за сборную Сербии, прописанным в соглашении, под которым стоит подпись каждого игрока.


Льяича тогда в срочном порядке отчислили из национальной команды. Больше при Синише Михайловиче он майку сборной Сербии не надевал. Из «Фиорентины», кстати, футболист ушел в ближайшее трансферное окно после того, как команду возглавил его соотечественник.

Почему мы написали, что отказ от исполнения гимна Сербии может не понравиться болельщикам «Спартака»? Все просто. Российских и сербских фанатов связывают братские узы. Они даже частенько наведываются друг к другу в гости – на обычные матчи команд в национальных первенствах своей страны. Плевок в лицо Сербии в этом случае приравнивается плевку в лицо российским фанатам в том числе.


Молчание во время звучания гимна Сербии для Льяича – принципиальный вопрос. Дело в том, что он является представителем небольшой народности горанцев. Это славянский народ, который исповедует ислам. Горанцы гордятся своим происхождением и отказываются признавать власть Белграда. Кроме того, гимн Сербии пропитан христианской религией. Поэтому мусульмане, проживающие в Сербии, его не исполняют.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Федор Смолов: Китайский клуб предлагал мне космические условия, ни у кого в РФПЛ нет таких зарплатНападающий «Краснодара» Федор Смолов, признанный лучшим игроком в России по итогам 2016 года, рассказал о предложениях со стороны других команд.Одил Ахмедов: Очень хочу попробовать свои силы в бундеслигеПолузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов рассказал о ситуации со своим возможным трансфером.«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи приобретения ЛинделёфаЗащитник «Бенфики» Виктор Линделёф не станет игроком «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает BBC.«Арсенал» готов приобрести Ройса в случае ухода Алексиса СанчесаПолузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Mail.Тимощук может стать помощником Семака в «Уфе»Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук может войти в тренерский штаб «Уфы», который, скорее всего, возглавит Сергей Семак, сообщает ФАН.Защитник «Краснодара» Енджейчик вернется в «Легию»Защитник «Краснодара» Артур Енджейчик перейдет в «Легию», за которую выступал ранее.«Челси» поборется с «Ювентусом» за полузащитника «Аталанты»«Челси» поборется с «Ювентусом» за полузащитника «Аталанты»Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте планирует усилить состав лондонской команды в январе 2017 года.Линделёф не станет игроком «Манчестер Юнайтед» в январеПо информации издания O Jogo, защитник «Бенфики» Виктор Линделёф останется в португальской команде как минимум до лета 2017 года.Диего Марадона: Трансфер Игуаина? Президент «Наполи» продал бы даже свою женуЛегендарный аргентинец Диего Марадона эмоционально прокомментировал сделку по продаже нападающего Гонсало Игуаина из «Наполи» в «Ювентус».Владимир Гранат: В 2016 году случилось потрясающее событие – у меня родился сынЗащитник «Ростова» Владимир Гранат рассказал, какие у него ассоциации с Новым годом.Марсьяль может сменить «Манчестер Юнайтед» на «Севилью»Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может в зимнее трансферное окно перейти в «Севилью». Об этом сообщил представитель 21-летнего француза Филипп Ламболи.Игорь Шалимов: Возвращаем из аренды КомличенкоГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что клуб возвращает нападающего Николая Комличенко из аренды.Александр Бубнов: Не попадающих в состав игроков «Зенита» с российскими паспортами клубы чуть попроще оторвут с руками и ногамиФутбольный эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение по поводу того, что делать «Зениту» с футболистами, которые не попадают в состав.Виталий Мутко: Обеспокоенности относительно дальнейшего развития карьеры Самедова нетПрезидент РФС Виталий Мутко не считает, что дальнейшая карьера полузащитника Александра Самедова находится под угрозой из-за затянувшегося перехода футболиста из «Локомотива» в «Спартак».Бальде перейдет в ЦСКА, а Цаллагов в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛБальде перейдет в ЦСКА, а Цаллагов в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Яковлев может перейти в «Крылья Советов»Футболист махачкалинского «Анжи» Павел Яковлев может продолжить карьеру в самарских «Крыльях Советов».«Амкар» интересуется вратарем и защитником «Тамбова»Два футболиста клуба «Тамбова» - вратарь Олег Смирнов и правый защитник Алексей Рыбин - получили предложения от «Амкара». В Перми хотят их видеть на январском сборе команды, сообщил «Спортфакту» спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.«Зенит» проявляет интерес к ТайсонуКак сообщает турецкое издание Fotospor, полузащитник «Шахтера» Тайсон может продолжить карьеру в «Зените».Галлиани обсудит с агентом Луиса Адриано переход игрока из «Милана» в «Спартак»Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани сегодня проведет встречу с агентом бразильского форварда Луиса Адриано.Русский вопрос. Новый вектор «Спартака». Колонка ЦыбаневаРусский вопрос. Новый вектор «Спартака». Колонка ЦыбаневаПоворот в кадровой политике повышает шансы красно-белых на чемпионство.

Торино
Торинокалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Адем Льяич
Адем Льяичвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы