Это даже не похороны – это катастрофа! Льяич стал ближе к переходу в «Спартак»

Ссора с главным тренером «Торино» Синишей Михайловичем повысила шансы сербского форварда на трансфер.

Трансферы «Спартака» – главная тема футбольной России после того, как чемпионат страны ушел в традиционную зимнюю спячку. А сербский инсайд Адем Льяич – одна из главных трансферных целей красно-белого клуба, если, конечно, верить итальянским журналистам.

Еще пару недель назад появилась информация о том, что наставник «Спартака» Массимо Каррера проявляет интерес к атакующему фланговому полузащитнику клуба «Торино» и сборной Сербии Адему Льяичу, способному сыграть и роль быстрого и юркого нападающего. Именно такой игрок и нужен красно-белым.

С тех пор слух начал обрастать подробностями: сумма трансфера, возможная зарплата игрока, отказы со стороны итальянского клуба... Новости шли по проторенной дорожке. Интерес подогревался, но ничего конкретного не происходило.





«Льяич – это катастрофа!»

Однако 18 декабря случилось то, максимально приблизило Льяича к переходу в российский клуб – он провалил игру Серии А против «Наполи». «Торино» проиграл со счетом 3:5, а Адем оказался одним из худших на поле. Он играл настолько плохо, что наставник «быков» Синиша Михайлович не смог сдержаться на пресс-конференци и:

«Льяич – это катастрофа. Как и в матче с «Ювентусом» на прошлой неделе. Мне абсолютно не понравилась его игра. Если он будет играть в том же ключе, мне лучше вовсе не видеть его. Надеюсь, что он проснется, иначе мы будем использовать на его позиции других игроков», – заявил взбешенный Михайлович.

Четыре дня спустя, 22 декабря, Льяич все же вышел в основном составе на домашний матч «Торино» против «Дженоа», который «быки» выиграли со счетом 1:0. Адем отдал результативную передачу.

Однако в Италии поползли слухи о том, что между тренером и игроком возник конфликт, который подтолкнул футболиста к решению уйти в другой клуб, а руководство «Торино» – избавиться от игрока.

Цена вопроса

Рыночная цена футболиста по мнению экспертов составляет порядка 10 миллионов евро. Но «Торино» просто так отдавать игрока с контрактом до 2020 года не собирается. Приемлемой суммой может стать 15 миллионов евро, на которые «Спартак» вполне способен раскошелиться.

Зачем игроку переходить в «Спартак»? Стимулом может стать повышение в зарплате. На данный момент ежегодный заработок серба составляет 1,5-1,9 миллиона евро. Красно-белые, если верить информации в прессе, готовы платить своему новому нападающему вплоть до 4,5 миллионов евро, как якобы обещают бразильцу Луизу Адриано из «Милана».

Совсем другой вопрос – нужен ли Льяич «Спартаку»? Помимо его игровых качеств, в которых никто не сомневается, есть и такие черты его характера, которые должны заставить Карреру десять раз подумать прежде чем подписывать с Адемом контракт.

Драка с тренером

Покупая этого игрока, необходимо понимать, что ты приобретаешь бомбу замедленного действия. Если с ней не умеешь правильно обращаться, – она взорвется у тебя в руках в самый неподходящий момент.

Так случилось в 2013 году, когда Льяич выступал в составе «Фиорентины». Тренером флорентийцев тогда был многоопытный Делио Росси. В какой-то момент наставник принял решение заменить амбициозного сербского полузащитника, у которого не шла игра. Льяич покинул поле, но за спиной тренера начал саркастически ему аплодировать. Когда Росси повернулся к игроку лицом, Адем издевательски показал ему большой палец. Это было последней каплей. Росси накинулся на своего подопечного с кулаками.





Все закончилось тем, что оба покинули клуб. Росси отправился в отставку сразу после случившегося. Льяич перешел в «Рому» по окончании сезона. Несмотря на то, что футболист оценивался в 12 миллионов евро, «Фиорнетина» согласилась продать его одному из конкурентов за место в еврокубках по бросовой цене – 11 миллионов евро.

Но и в «Роме» Льяич не прижился. После не самой удачной аренды в миланский «Интер» футболист за 8,5 миллионов евро летом 2016 года перешел в «Торино». За месяц до этого у руля «быков» встал хорошо знакомый ему по работе в сборной Сербии и той же «Фиорентине» Синиша Михайлович.

Гимн раздора

Есть еще одна история, главным героем которой стал Адем Льяич. Она вполне может настроить болельщиков «Спартака» против молодого серба. Она же может быть причиной и резких выражений Михайловича в адрес своего подопечного.

Произошло это в конце мая 2012 года, когда сборная Сербии играла с Испанией в товарищеском матче. Льяич был в основном составе. Игрок обратил на себя внимание еще до стартового свистка арбитра. На видеозаписи четко видно, как футболист отказывается петь гимн своей страны. Оказывается, исполнение гимна является обязательным условием выступлений за сборную Сербии, прописанным в соглашении, под которым стоит подпись каждого игрока.





Льяича тогда в срочном порядке отчислили из национальной команды. Больше при Синише Михайловиче он майку сборной Сербии не надевал. Из «Фиорентины», кстати, футболист ушел в ближайшее трансферное окно после того, как команду возглавил его соотечественник.

Почему мы написали, что отказ от исполнения гимна Сербии может не понравиться болельщикам «Спартака»? Все просто. Российских и сербских фанатов связывают братские узы. Они даже частенько наведываются друг к другу в гости – на обычные матчи команд в национальных первенствах своей страны. Плевок в лицо Сербии в этом случае приравнивается плевку в лицо российским фанатам в том числе.





Молчание во время звучания гимна Сербии для Льяича – принципиальный вопрос. Дело в том, что он является представителем небольшой народности горанцев. Это славянский народ, который исповедует ислам. Горанцы гордятся своим происхождением и отказываются признавать власть Белграда. Кроме того, гимн Сербии пропитан христианской религией. Поэтому мусульмане, проживающие в Сербии, его не исполняют.