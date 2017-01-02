Владислав Радимов: По квартире на гироскутере

В уходящем году Владиславу Радимову пришлось пересесть на пассажирское сиденье. Источник: ФК «Зенит»

Главного тренера «Зенита-2» знают и далекие от футбола люди – Радимов прямо говорит, что его жена Татьяна Буланова, известная певица, двукратная обладательница премии «Овация», в народе гораздо популярней. Тем более захотелось потолковать с Владиславом на неспортивные темы – о семье, музыке, испанской кухне, любимых курортах и о многом другом.

15 ТЫСЯЧ ЗА МОЮ ФОТОГРАФИЮ

– В марте широко обсуждалась новость о том, как вас задержала ГИБДД. Много чепухи тогда о себе прочитали?

– Вообще ничего не читал! Конечно, резонанс был серьезный, но я же знаю журналистов – написать можно всякого. Понимаю, что был не прав, сразу извинился. Сейчас уже с иронией вспоминаю – от моей «дисквалификации» осталось меньше года. Но у нас ведь как бывает, люди в подобной ситуации дают взятку и едут дальше. В моем случае этого не произошло, я даже рад, что отобрали права.

– Как объяснили инцидент своим футболистам?

– Сказал, что они не имеют права повторять мою ошибку. И на поблажки не должны рассчитывать: если Радимова размазали, то вас и подавно размажут. Повторяю, был виноват. Я тогда выпил, а садиться за руль выпившим недопустимо. И не имеет значения, с какой дозой алкоголя – маленькой, большой или до такой степени, что выпадаешь из-за руля. Понятно, в моем случае этого не было, но придумать ведь могут, что угодно. Там же еще и другая история была...

– Заинтриговали.

– Когда меня привезли в отделение полиции Адмиралтейского района, сотрудник потер с радостью руки: «Сейчас я на тебе 15 тысяч рублей заработаю!»

– Это как?

– Сказал, что отправит фотографию с моего задержания в желтое издание, и оно ему за это 15 тысяч заплатит. Я спросил, что так мало, а он говорит, ему еще и с начальником отделения половиной суммы придется поделиться. Представляете, это наша полиция!? Если они получали погоны и служили для того, чтобы сфотографировать задержанного и заработать 15 тысяч, что сказать… Молодцы!

– Когда-то вы говорили, что знакомый болельщик из ГИБДД обещал разрешить вам весь Невский задним ходом проехать.

– Если чемпионами станем. Уже девять лет прошло, а он обещания так и не сдержал. Может, к десятилетию победы разрешат так прокатиться, мне как раз права вернут. И сразу отберут назад. (Смеется.) Это шутка, конечно. Тот разговор был несерьезным.

Влад и Татьяна отпраздновали свадьбу в родном Санкт- Петербурге. Фото Стаса Левшина

В КИНО – ВМЕСТЕ, В ЦИРК – ПОРОЗНЬ

– Дорожной романтики за почти год без машины вкусили?

– Меня иногда товарищ подвозит. За нами как-то следили сотрудники одного информационного сайта, увидели какое-то нарушение и потом выкладывали у себя с комментариями: «Водитель Радимова нарушил правила». Тоже ведь, наверное, за деньги, а не из праздного любопытства.

– Правда, что вы летом на дачу на электричке добирались?

– Да, и прокатился с удовольствием. Даже воспоминания нахлынули, как в детстве с друзьям ходили до Новой или Старой деревни, садились на поезд и ехали в Сестрорецкий курорт купаться. Единственное отличие – поезда посовременней стали.

– Доехали спокойно?

– Вполне. Газету почитал. Народу мало было – никто не узнал.

– В такси обычно по-другому?

– Иногда водители узнают, cразу про «Зенит» разговор заводят. Но я проблемы не вижу – общаюсь с ними с удовольствием. Кстати, недавно всей семьей с удовольствием и на трамвае прокатились. После матча пошли от «Петровского» с Татьяной и Никитой через Тучков мост до Васильевского, там сели на трамвай и доехали прямо до дома. Красота!

– Споры дома , что смотреть – фильм или футбол, случаются?

– Сейчас поводов для споров меньше – телевизоров же несколько. Если случаются разногласия, какой-то интересный матч идет, обычно я ухожу смотреть в другую комнату.

– А программу для культурного отдыха кто составляет?

– Если идем в кино, то жена. Спектакли тоже она выбирает. А вот цирк она не любит, туда с ребенком только я хожу.

– Где предпочитаете отдыхать?

– Мы все время ездим под Барселону – в городок Салоу. Хорошее место – у моря, аттракционы для детей, знаем почти все. Можем взять машину напрокат, не потеряемся. Еще плюс – рядом Сарагоса, где я играл. Там наш любимый ресторан. У меня жена обычно после семи вечера не ест, но если в тот ресторан попадаем, делает исключение – объедается! Попасть туда – у нас обязательная программа. Там еще и болельщиков «Сарагосы» можно встретить, которые помнят меня по выступлениям за их команду.

Я БЫ СИЕСТУ ПЕРЕНЯЛ

– Кстати, у вас осталось что-нибудь из уклада жизни в Испании навсегда?

– Во-первых, дочка там родилась, в Сарагосе. Что еще? Язык, друзья, новая и совершенно другая школа жизни.

– Чего в испанцах вам никогда не понять?

– Думаю, надо ставить вопрос наоборот. Мне кажется, испанцы очень близки к нам по менталитету, чувству юмора, очень открытая нация. С нашим тренером по физической подготовке Даниэлем Бехарано мне очень легко общаться.

– Какие особенности у испанцев стоило бы перенять?

– Я бы сиесту перенял. Поспать минут 30–40 после обеда – замечательно. Не знаю, все ли в Испании так делают, но что это у них национальная традиция – абсолютно точно.

– Испаноязычные южноамериканцы другие?

– Я не замечал отличий. По тому же юмору южноамериканцы нам гораздо ближе, чем, например, немцы или голландцы.

– Допустим, человек собрался в Испанию впервые. Что он должен посмотреть обязательно?

– Барселону. Погода, море, архитектура, исторические достопримечательности, возможность добраться туда и на самолете, и по воде – по совокупности достоинств Барселона один из лучших городов мира. Еще обязательно надо отведать испанскую еду – мясо, рыба, все потрясает вкусом и своеобразием. Причем разные регионы страны славятся своим, каким-то особенным блюдом.

ЗА СТОЛОМ С ЛАВРОВЫМ

– С помощью Татьяны много нового в музыке для себя открыли?

– Нет, с тех пор как мы женаты, а это уже 11 лет, ничего глобально в моем понимании музыки не переломилось. (Смеется.) Времени на это не хватает. А все, что лежит на поверхности, я и так вижу. Таня все эти годы пытается сводить меня на оперу. Но я продолжаю сопротивляться. Где я и где опера?

– А петь пробовали?

– Да. В караоке однажды. После этого жена сказала, что мне микрофон в руки больше брать не надо.

– Кто из людей мира искусства в личном общении поразил больше всего?

– Кирилл Юрьевич Лавров. Он ведь был страстным поклонником «Зенита». Как-то дата нашего матча совпала с его днем рождения, он пригласил и нас с Татьяной. Мы приехали после игры, заходим в большой кабинет, а там сплошь директора театров, в том числе и московских.

– Логично.

– Кирилл Юрьевич нас представил, тут же отвел за другой стол и давай расспрашивать о матче. Могу только догадываться, какие у него в гостях люди сидели, но мне так неловко стало! Рядом сидят главные режиссеры театров, того же МХАТА, а Лавров их бросил и со мной о матче беседует. Таня уже стала в бок толкать – мол, заканчивай, неудобно. Кирилл Юрьевич заметил и выпалил: «Да подождут эти старики, мне про футбол поговорить интересней».

– За последние три с половиной года с «Зенитом-2» вы обьехали почти всю страну. Какие города зацепили особенно?

– Мне очень Калининград нравится. Чистый, приятный, ухоженный город. Владивосток понравился. Вообще, когда куда-то летим, всегда заранее смотрю в интернете достопримечательности, которые стоит посмотреть. Но что с нашим графиком успеешь? Прилетишь, например, в Хабаровск, через четыре часа уже игра, еще через четыре после нее улетать обратно.

Хватает, кстати, у нас и городов, в глубинке особенно, которые запомнились с другой стороны. В некоторых, например, нет дорог.

– Разве такое возможно?

– На бумаге-то они есть, а на деле – сплошные рытвины. Так уж устроено в нашей стране: в некоторых регионах бросается в глаза, что многое делается для удобства людей, а в других, куда ни глянь, все шаляй-валяй.

С ТРОСТОЧКОЙ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ

– Говорят, что Санкт-Петербург похож и на Венецию, и на Париж, и на Амстердам. Вам какое сравнение ближе?

– В Венеции не был, но с ней сравнения, допускаю, наиболее справедливы. Хотя масштабы городов разные. А вообще сравнения – вещь условная, каждый город красив по-своему. Мне тот же Париж очень понравился. С женой его обошли вдоль и поперек, наверное, во всех замках побывали. Знаете, чем еще столица Франции запомнилась? Чистотой!

– Еще какая-нибудь столица впечатлила?

– Вена. Был там всего пару дней – на выходных. Вена тоже привлекает чистотой и ухоженностью. И своеобразный шарм у города есть – в воскресенье многие выходят на улицу в шляпах и с тросточками. Запомнилось.

Впрочем, считаю себя абсолютно счастливым человеком, потому что в своем прекрасном городе родился, играл здесь за «Зенит», здесь же закончил карьеру, а теперь живу и работаю тренером. Хотя если объективно, то понимаю, что зимой город совсем не так смотрится, как летом.

– Сложнее увидеть его уникальность?

– Чтобы Питер воспринимать зимой, надо здесь родиться. Я люблю его во все времена года. А летом… Конечно, я предвзят, потому что здесь родился. Но, по моему мнению, летом Питер – несравним и неповторим. Хотя в непогоду иногда проскакивает мысль – может, Петру Первому триста с лишним лет назад стоило получше подумать и построить город где-нибудь в районе Сочи. (Смеется.)

– Тогда белых ночей бы не было.

– Все равно в том климате жилось бы приятней.

– С дочкой от первого брака общаетесь?

– Да, постоянно. Ей 19, живет в Москве, учится в университете. Приходила, когда играли с «Динамо», познакомила со своим молодым человеком. Я ей в шутку говорю: «Спасибо, что пока без внука пришла».

– Вашими футбольными делами интересуется?

– За результатами «Зенита-2» следит, успехам папы, уверен, радуется. Но сказать, что футбол смотрит и в нем разбирается, будет преувеличением. Да и вообще со спортом не связана. В университете на физкультуре у нее не лучшие результаты, на что преподаватели ей постоянно говорят: «Как же папа не научил тебя бегать»?!

– Самая полезная покупка за последнее время?

– Сын уговорил купить гироскутер. Такая штука – встаешь на нее двумя ногами и едешь.

– А в чем же выгода?

– Так если я смотрю телевизор и прошу ребенка мне диск из другой комнаты принести, он встает на гироскутер и с восторгом едет. И ему хорошо, и мне отвлекаться не надо. (Смеется.) А без этой штуки еще не известно, принес бы диск без уговоров.