Владислав Радимов: По квартире на гироскутере
Главного тренера «Зенита-2» знают и далекие от футбола люди – Радимов прямо говорит, что его жена Татьяна Буланова, известная певица, двукратная обладательница премии «Овация», в народе гораздо популярней. Тем более захотелось потолковать с Владиславом на неспортивные темы – о семье, музыке, испанской кухне, любимых курортах и о многом другом.
15 ТЫСЯЧ ЗА МОЮ ФОТОГРАФИЮ
–
В марте
широко обсуждалась новость о том,
как вас задержала ГИБДД. Много чепухи
тогда о себе прочитали?
– Вообще ничего не читал! Конечно, резонанс был серьезный, но я же знаю журналистов – написать можно всякого. Понимаю, что был не прав, сразу извинился. Сейчас уже с иронией вспоминаю – от моей «дисквалификации» осталось меньше года. Но у нас ведь как бывает, люди в подобной ситуации дают взятку и едут дальше. В моем случае этого не произошло, я даже рад, что отобрали права.
– Как
объяснили инцидент своим футболистам?
– Сказал, что они не имеют права повторять мою ошибку. И на поблажки не должны рассчитывать: если Радимова размазали, то вас и подавно размажут. Повторяю, был виноват. Я тогда выпил, а садиться за руль выпившим недопустимо. И не имеет значения, с какой дозой алкоголя – маленькой, большой или до такой степени, что выпадаешь из-за руля. Понятно, в моем случае этого не было, но придумать ведь могут, что угодно. Там же еще и другая история была...
–
Заинтриговали.
– Когда меня привезли в отделение полиции Адмиралтейского района, сотрудник потер с радостью руки: «Сейчас я на тебе 15 тысяч рублей заработаю!»
– Это
как?
– Сказал, что отправит фотографию с моего задержания в желтое издание, и оно ему за это 15 тысяч заплатит. Я спросил, что так мало, а он говорит, ему еще и с начальником отделения половиной суммы придется поделиться. Представляете, это наша полиция!? Если они получали погоны и служили для того, чтобы сфотографировать задержанного и заработать 15 тысяч, что сказать… Молодцы!
–
Когда-то
вы говорили, что знакомый болельщик
из ГИБДД обещал разрешить вам весь
Невский задним ходом проехать.
– Если чемпионами станем. Уже девять лет прошло, а он обещания так и не сдержал. Может, к десятилетию победы разрешат так прокатиться, мне как раз права вернут. И сразу отберут назад. (Смеется.) Это шутка, конечно. Тот разговор был несерьезным.
В КИНО – ВМЕСТЕ, В ЦИРК – ПОРОЗНЬ
–
Дорожной
романтики за почти год без машины
вкусили?
– Меня иногда товарищ подвозит. За нами как-то следили сотрудники одного информационного сайта, увидели какое-то нарушение и потом выкладывали у себя с комментариями: «Водитель Радимова нарушил правила». Тоже ведь, наверное, за деньги, а не из праздного любопытства.
–
Правда,
что вы летом на дачу на электричке
добирались?
– Да, и прокатился с удовольствием. Даже воспоминания нахлынули, как в детстве с друзьям ходили до Новой или Старой деревни, садились на поезд и ехали в Сестрорецкий курорт купаться. Единственное отличие – поезда посовременней стали.
–
Доехали
спокойно?
– Вполне. Газету почитал. Народу мало было – никто не узнал.
–
В такси
обычно по-другому?
– Иногда водители узнают, cразу про «Зенит» разговор заводят. Но я проблемы не вижу – общаюсь с ними с удовольствием. Кстати, недавно всей семьей с удовольствием и на трамвае прокатились. После матча пошли от «Петровского» с Татьяной и Никитой через Тучков мост до Васильевского, там сели на трамвай и доехали прямо до дома. Красота!
– Споры
дома , что смотреть – фильм или футбол,
случаются?
– Сейчас поводов для споров меньше – телевизоров же несколько. Если случаются разногласия, какой-то интересный матч идет, обычно я ухожу смотреть в другую комнату.
–
А программу
для культурного отдыха кто составляет?
– Если идем в кино, то жена. Спектакли тоже она выбирает. А вот цирк она не любит, туда с ребенком только я хожу.
– Где
предпочитаете отдыхать?
– Мы все время ездим под Барселону – в городок Салоу. Хорошее место – у моря, аттракционы для детей, знаем почти все. Можем взять машину напрокат, не потеряемся. Еще плюс – рядом Сарагоса, где я играл. Там наш любимый ресторан. У меня жена обычно после семи вечера не ест, но если в тот ресторан попадаем, делает исключение – объедается! Попасть туда – у нас обязательная программа. Там еще и болельщиков «Сарагосы» можно встретить, которые помнят меня по выступлениям за их команду.
Я БЫ СИЕСТУ ПЕРЕНЯЛ
–
Кстати,
у вас осталось что-нибудь из уклада
жизни в Испании навсегда?
– Во-первых, дочка там родилась, в Сарагосе. Что еще? Язык, друзья, новая и совершенно другая школа жизни.
– Чего
в испанцах вам никогда не понять?
– Думаю, надо ставить вопрос наоборот. Мне кажется, испанцы очень близки к нам по менталитету, чувству юмора, очень открытая нация. С нашим тренером по физической подготовке Даниэлем Бехарано мне очень легко общаться.
– Какие
особенности у испанцев стоило
бы перенять?
– Я бы сиесту перенял. Поспать минут 30–40 после обеда – замечательно. Не знаю, все ли в Испании так делают, но что это у них национальная традиция – абсолютно точно.
–
Испаноязычные
южноамериканцы другие?
– Я не замечал отличий. По тому же юмору южноамериканцы нам гораздо ближе, чем, например, немцы или голландцы.
–
Допустим,
человек собрался в Испанию впервые.
Что он должен посмотреть обязательно?
– Барселону. Погода, море, архитектура, исторические достопримечательности, возможность добраться туда и на самолете, и по воде – по совокупности достоинств Барселона один из лучших городов мира. Еще обязательно надо отведать испанскую еду – мясо, рыба, все потрясает вкусом и своеобразием. Причем разные регионы страны славятся своим, каким-то особенным блюдом.
ЗА СТОЛОМ С ЛАВРОВЫМ
–
С помощью
Татьяны много нового в музыке для
себя открыли?
– Нет, с тех пор как мы женаты, а это уже 11 лет, ничего глобально в моем понимании музыки не переломилось. (Смеется.) Времени на это не хватает. А все, что лежит на поверхности, я и так вижу. Таня все эти годы пытается сводить меня на оперу. Но я продолжаю сопротивляться. Где я и где опера?
– А петь
пробовали?
– Да. В караоке однажды. После этого жена сказала, что мне микрофон в руки больше брать не надо.
– Кто
из людей мира искусства в личном
общении поразил больше всего?
– Кирилл Юрьевич Лавров. Он ведь был страстным поклонником «Зенита». Как-то дата нашего матча совпала с его днем рождения, он пригласил и нас с Татьяной. Мы приехали после игры, заходим в большой кабинет, а там сплошь директора театров, в том числе и московских.
–
Логично.
– Кирилл Юрьевич нас представил, тут же отвел за другой стол и давай расспрашивать о матче. Могу только догадываться, какие у него в гостях люди сидели, но мне так неловко стало! Рядом сидят главные режиссеры театров, того же МХАТА, а Лавров их бросил и со мной о матче беседует. Таня уже стала в бок толкать – мол, заканчивай, неудобно. Кирилл Юрьевич заметил и выпалил: «Да подождут эти старики, мне про футбол поговорить интересней».
–
За последние
три с половиной года с «Зенитом-2»
вы обьехали почти всю страну. Какие
города зацепили особенно?
– Мне очень Калининград нравится. Чистый, приятный, ухоженный город. Владивосток понравился. Вообще, когда куда-то летим, всегда заранее смотрю в интернете достопримечательности, которые стоит посмотреть. Но что с нашим графиком успеешь? Прилетишь, например, в Хабаровск, через четыре часа уже игра, еще через четыре после нее улетать обратно.
Хватает, кстати, у нас и городов, в глубинке особенно, которые запомнились с другой стороны. В некоторых, например, нет дорог.
– Разве
такое возможно?
– На бумаге-то они есть, а на деле – сплошные рытвины. Так уж устроено в нашей стране: в некоторых регионах бросается в глаза, что многое делается для удобства людей, а в других, куда ни глянь, все шаляй-валяй.
С ТРОСТОЧКОЙ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ
–
Говорят,
что Санкт-Петербург похож и на Венецию,
и на Париж, и на Амстердам.
Вам какое сравнение ближе?
– В Венеции не был, но с ней сравнения, допускаю, наиболее справедливы. Хотя масштабы городов разные. А вообще сравнения – вещь условная, каждый город красив по-своему. Мне тот же Париж очень понравился. С женой его обошли вдоль и поперек, наверное, во всех замках побывали. Знаете, чем еще столица Франции запомнилась? Чистотой!
– Еще
какая-нибудь столица впечатлила?
– Вена. Был там всего пару дней – на выходных. Вена тоже привлекает чистотой и ухоженностью. И своеобразный шарм у города есть – в воскресенье многие выходят на улицу в шляпах и с тросточками. Запомнилось.
Впрочем, считаю себя абсолютно счастливым человеком, потому что в своем прекрасном городе родился, играл здесь за «Зенит», здесь же закончил карьеру, а теперь живу и работаю тренером. Хотя если объективно, то понимаю, что зимой город совсем не так смотрится, как летом.
–
Сложнее
увидеть его уникальность?
– Чтобы Питер воспринимать зимой, надо здесь родиться. Я люблю его во все времена года. А летом… Конечно, я предвзят, потому что здесь родился. Но, по моему мнению, летом Питер – несравним и неповторим. Хотя в непогоду иногда проскакивает мысль – может, Петру Первому триста с лишним лет назад стоило получше подумать и построить город где-нибудь в районе Сочи. (Смеется.)
– Тогда
белых ночей бы не было.
– Все равно в том климате жилось бы приятней.
–
С дочкой
от первого брака общаетесь?
– Да, постоянно. Ей 19, живет в Москве, учится в университете. Приходила, когда играли с «Динамо», познакомила со своим молодым человеком. Я ей в шутку говорю: «Спасибо, что пока без внука пришла».
– Вашими
футбольными делами интересуется?
– За результатами «Зенита-2» следит, успехам папы, уверен, радуется. Но сказать, что футбол смотрит и в нем разбирается, будет преувеличением. Да и вообще со спортом не связана. В университете на физкультуре у нее не лучшие результаты, на что преподаватели ей постоянно говорят: «Как же папа не научил тебя бегать»?!
– Самая
полезная покупка за последнее время?
– Сын уговорил купить гироскутер. Такая штука – встаешь на нее двумя ногами и едешь.
–
А в чем
же выгода?
– Так если я смотрю телевизор и прошу ребенка мне диск из другой комнаты принести, он встает на гироскутер и с восторгом едет. И ему хорошо, и мне отвлекаться не надо. (Смеется.) А без этой штуки еще не известно, принес бы диск без уговоров.