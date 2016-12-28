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Мурат Гассиев: Любимые шашлык и пироги ждут на новогоднем столе

Юлия Жемалева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев

Мурат Гассиев, ставший в 23 года чемпионом IBF, победив Дениса Лебедева, дал предновогоднее интервью «Советскому спорту».

Гассиев - боксер, о котором накануне исторического боя с Денисом Лебедевым (исторический потому что впервые в титульном бою встречались два россиянина), все говорили, в основном, как об актере второго плана: искренне, хорошо, но крайне осторожно в оценках и прогнозах. В результате именно он вырвал у Лебедева победу в сложном и упорном бою. Зал «Мегаспорта» ахнул, когда было озвучено решение судей, ведь многие пришли сюда посмотреть на очередной триумф Лебедева. Но этого не случилось. Многие считают, что самого Дениса было не узнать в том бою. Да, он работал технично, но вот своей традиционной бойцовской агрессивности «Пришел, увидел, победил» не продемонстрировал. Зато Мурат Гассиев, казалось бы, очень четко вел Лебедева к поражению. Он изучал его как учебник, разгадывал, подбирал ключи и вот…

«ПОДОЖЕМ ОКОНЧАНИЯ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛУ ПОВЕТКИНА»

- Мурат, сейчас у всех на слуху тема с допингом Александра Поветкина. Что вы думаете по этому поводу?
- Пока рано комментировать что-либо на этот счет. Начато судебное разбирательство. И единственный правильный вариант – дождаться его итогов, а потом уже давать какие-либо оценки.

- Мы уже имели возможность с вами пообщаться по поводу ваших ожиданий от боя с Лебедевым, когда вы готовились в Америке. Вы тогда сказали, что встретиться с Денисом всегда было вашей недосягаемой мечтой, вы смотрели его бои по телевизору. Сейчас вы осознаете тот факт, что вы выиграли у Дениса и забрали у него один пояс?
- Пока еще не осознаю до конца. Вроде бы и понимаю, что это произошло, что пояс у меня и все называют меня чемпионом, но в голове еще не уложилось, что моя мечта сбылась. Возможно, мне нужно какое-то время, месяц-два, чтобы привыкнуть к тому, что я завоевал титул в бою с сильнейшим соперником в дивизионе.

- Как вы оцениваете вашу технику в этом бою и технику Дениса Лебедева?
- Я выполнял свои установки на бой и делал то, что мы нарабатывали в процессе подготовки. Работа была проведена очень серьезная. Мы с тренером изучали Дениса и готовились именно под него. Многое из того, что мы готовили, я сумел показать на ринге. Этому я, конечно, рад. Мы понимали, что он будет двигаться, работать на контратаках, что в бою и подтвердилось.

- Вам удалось реализовать все, что вы планировали - атаки, контратаки, защиту?
- Все реализовать не получилось, да и не могло получиться. Лебедев — очень сильный и жесткий боксер, в бою он подстраивался, и мне приходилось что-то менять. Но в целом я был спокоен и понимал, что мне нужно делать. В первом раунде я действовал осторожно, но затем стал чувствовать себя более раскованно и вел бой более активно.

«ТРУДНЕЕ ВСЕГО БЫЛО В ПЕРВОМ РАУНДЕ»

- В каком из раундов вам пришлось труднее всего?
- В первом. Это было не труднее всего в физическом плане, так как он проходил в не очень высоком темпе. Здесь речь о психологии, так как мне нужно было понять, что Денис может показать на ринге, прочувствовать силу его удара. После первого раунда бой пошел по нарастающей.

- Когда судьи совещались, вы были уверены, что победу отдадут вам или, наоборот, считали, что победил Лебедев?
- Сразу после двенадцатого раунда мне сказали в углу, что я выиграл. Сказали тренеры, Абель Санчес и Виталий Константинович Сланов, сказали промоутеры, Евгений Ефремович Вайнштейн и Алексей Васильев, поэтому я был спокоен и ждал, что руку поднимут именно мне.

- Считаете ли вы, что в этом бою Денис Лебедев демонстрировал в большей степени любительскую тактику?
- Перед боем Денис говорил, что они с тренером просматривали мои бои, изучали меня, и знали, что я буду идти вперед. Против такого боксера лучше работать вторым номером и на контратаках.

- Что чувствуете после победы над кумиром? Вам жалко Лебедева?
- Жалко? Нет, конечно. Денис дрался очень хорошо, и слово «жалеть» к нему не подходит. Я и раньше знал, что он очень волевой боец, но он все равно сумел меня удивить тем, как дрался после нокдауна. Удар был очень сильный, но он встал и дрался через боль. Денис мужественный боец, сейчас я уважаю его еще больше, чем до нашего боя.

«ХОЧУ ВЫИГРАТЬ ВСЕ ПОЯСА»

- Какие у вас теперь планы? С кем планируете встретиться?
- Я хотел бы объединить пояса в своем весе, поэтому моя цель — драться с другими чемпионами. Насколько это реально — покажет время. Моя команда разделяет мое стремление, поэтому надеюсь, что у нас все получится.

- Ожидаете ли вы, что Лебедев захочет вернуть себе свой титул в IBF и готовы ли вы морально к реваншу с ним?
- Я готов. На кону реванша будут стоять уже два пояса, поэтому мне этот бой, конечно же, интересен. Мы показали зрелищный поединок, болельщикам понравилось, поэтому, почему бы нам не встретиться еще раз?

- На ваш бою с Лебедев пришел футболист ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев. Вы знакомы с ним?
- Я слышал, что он был на бое, но лично с ним я не знаком, хотя, конечно, слежу за его успехами.

- Как вас встретили на родине, удалось отдохнуть?
- Встречали очень по-доброму. Было много людей. Но пока все навалилось одновременно. Что называется, проснулся знаменитым. Много разных событий - встреч, интервью, спортивных мероприятий, поэтому отдохнуть еще не получилось толком.

- Чем вас угощали? Какое ваше любимое блюдо?
- Мои любимые пироги и шашлык еще только ждут меня на новогоднем столе. Так что жду новогодней ночи.

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