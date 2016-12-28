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Корейская Олимпиада пройдет без России?

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Корейская Олимпиада пройдет без России?

О том, что многие высокопоставленные чиновники практически смирились с тем, что сборная России на зимнюю Олимпиаду в 2018 году не поедет, говорят многие. Да что там, говорят – на условиях анонимности многие из пресс-секретарей, из глав федераций, из руководителей сборных уже давным-давно это подтверждают.

Может, конечно, кто-то и поедет. Например, фигуристы точно поедут. Может, керлингисты поедут какие-нибудь. Но всеми пятнадцатью зимними видами мы представлены не будет совершенно точно.

2017-й год станет годом очередной торговли. На нас будут давить – наши спортивные функционеры будут зажмуриваться в испуге, надеясь, что пронесет. Не работать на опережение, а как мантру произносить, что мы чисты, а кругом враги.

Между тем некоторые будущие «разводки» уже прорисовываются сейчас. Вот скажите, как вы думаете: для чего так активно раскручивают тему допинга в женском хоккее? Ведь в женском хоккее мы ничего из себя не представляем. Даже на домашней Олимпиаде, где наше участие было закреплено просто как участие хозяев, мы славы не снискали. И не могли снискать – уж слишком пока отстаём от грандов. Но почему никому в голову не приходит одна простая вещь: отстраняют не конкретных спортсменов, даже не сборные в целом, а федерации. А нет федерации женского хоккея, нет федерации мужского хоккея. Всё это – единый вид спорта, все это – в ведении одной федерации. И если накажут – накажут вообще российский хоккей. Это значит, что главный зимний вид спорта на Олимпиаде в Корее будет без нас. Так-то.

Кажется вам это пока что путаной теорией заговора? Ну, хорошо, если будет так… Но потом не говорите, что никто не предупреждал.

Может, стоить сейчас все усилия сосредоточить не на спорах о том, будут ли представлены на олимпиаде игроки из НХЛ, не на каких-то внутренних разборках, а на главном? Ходы-то все просчитываются легко…

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