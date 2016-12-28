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Вне закона логики. Почему Марсьяль решил покинуть «Манчестер Юнайтед»?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вне закона логики. Почему Марсьяль решил покинуть «Манчестер Юнайтед»?
Источник: Reuters

Сегодня агент нападающего «красных дьяволов» Антони Марсьяля Филипп Ламболи подтвердил информацию о возможном переходе своего клиента в «Севилью». «Советский спорт» рассказывает историю игрока, который будучи футболистом основы, решил покинуть клуб.

«Манчестер Юнайтед» приобрел перспективного француза в сентябре прошлого года у «Монако» за 50 млн евро. Да, именно такую сумму «красные дьяволы» выложили за «нового Тьерри Анри», которому на тот момент было 20 лет.

Как известно, в сезоне 2014/2015 команду тренировал Луи ван Гал, вряд ли подозревавший о своей скорой отставке. Впрочем, об этом не думал никто.

Голландский специалист, по сообщениям прессы, покупал этого нападающего под свою систему игры. Дебют состоялся в матче с «Ливерпулем», да еще как! Этот гол «въелся» в память болельщиков навсегда.

В конце сезона ван Гал был уволен, а на его место пришел португалец Жозе Моуринью, который славится своим непростым характером. 

Тогда казалось, что дни француза в «Юнайтед» сочтены. Моуринью обязательно притащит кого-то из «Челси» и нападающий отправится в другую команду, но не тут то было.

Новый тренер команды заявил, что нападающий будет играть в основе и он рассчитывает на него. Есть только одно «но». Наставник отметил, что у Марсьяля проблемы в личной жизни, поэтому пока футболист будет упорно тренироваться и приходить в себя. 

Жозе слово сдержал. В нынешнем сезоне форвард выходил на поле в 16-ти матчах (11  в АПЛ, один – в Кубке лиги и 4 – в Лиге Европы).  

Вот, например, Лига Европы, по словам Моуринью, очень важный турнир для «Юнайтед», поскольку победа в нем гарантирует путевку в Лигу чемпионов. Так вот, на групповом этапе Лиги Европы Марсьяль сыграл в четырех матчах из шести. Другие два матча он пропустил потому, что Моуринью решил предоставить ему отдых. К этому можно добавить 11 матчей в Премьер-лиге.

Чем после этого недоволен Марсьяль? 

Француз уже давно подвергается критике со стороны болельщиков и экспертов. Вот, например, что сказал Имон Данфи, бывший игрок сборной Ирландии: 

«Взгляните на Антони Марсьяля! На самом деле, этот парень никакой не футболист. Он забил пару голов, и то, в тех матчах, где «Юнайтед» был явно выше классом своего соперника. Деньги, заплаченные за него «Монако», француз не оправдывает».

Во всей этой истории очень жаль Маркуса Рэшфорда, воспитанника «Юнайтед», который в прошлом сезоне забил немало важный мячей. Например, в игре с лондонским «Арсеналом», или единственный гол в дерби с «Манчестер Сити». Сейчас молодой нападающий сидит на скамейке запасных и ждет своего шанса. С трудом кажется, что тот же Рэшфорд сыграл бы хуже Марсьяля в этом сезоне. Но англичанин не проходит в старт.

А если мы вспомним опытного Эшли Янга, на которого, по слухам прессы, претендуют аж четыре клуба из чемпионата Англии? Он ведь тоже сидит на лавке, а Марсьяль играет. И добавим к вышеперечисленному Мемфиса Депая, за которого также выложили не маленькую сумму.

А теперь еще один факт: по сообщениям английской прессы, в услугах француза также заинтересован «Вест Хэм». Там вообще очень интересная история. Сообщается, что Моуринью очень хочет видеть в своей команде звезду лондонского клуба Димитрия Пайе. Окей, хорошо. Хочет – его дело. Но тут сообщают, что «Вест Хэм» требует за своего лидера Марсьяля и Рэшфорда.

Конечно, в «Манчестере» на это никто не пойдет. Но вопрос о том, почему Марсьяль собрался покидать «Юнайтед», остается открытым. Агент ведь говорит, что клиент его готов рассмотреть предложение «Севильи».

Тот, кто счастлив, не станет думать о смене клубной прописки. Может быть, Моуринью готовит супертрансфер? Или Марсьяль понимает, что он вряд ли вернется на позицию центрфорварда, потому что там будет играть Златан Ибрагимович

В этой истории очень много вопросов. Можно подойти ко всему с разных позиций, но вот понять, почему Марсьяль решил уйти из команды, очень тяжело. По крайней мере, логики здесь нет никакой.

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