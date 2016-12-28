Вне закона логики. Почему Марсьяль решил покинуть «Манчестер Юнайтед»?

Сегодня агент нападающего «красных дьяволов» Антони Марсьяля Филипп Ламболи подтвердил информацию о возможном переходе своего клиента в «Севилью». «Советский спорт» рассказывает историю игрока, который будучи футболистом основы, решил покинуть клуб. «Манчестер Юнайтед» приобрел перспективного француза в сентябре прошлого года у «Монако» за 50 млн евро. Да, именно такую сумму «красные дьяволы» выложили за «нового Тьерри Анри», которому на тот момент было 20 лет. Как известно, в сезоне 2014/2015 команду тренировал Луи ван Гал, вряд ли подозревавший о своей скорой отставке. Впрочем, об этом не думал никто. Голландский специалист, по сообщениям прессы, покупал этого нападающего под свою систему игры. Дебют состоялся в матче с «Ливерпулем», да еще как! Этот гол «въелся» в память болельщиков навсегда.

В конце сезона ван Гал был уволен, а на его место пришел португалец Жозе Моуринью, который славится своим непростым характером.

Тогда казалось, что дни француза в «Юнайтед» сочтены. Моуринью обязательно притащит кого-то из «Челси» и нападающий отправится в другую команду, но не тут то было.

Новый тренер команды заявил, что нападающий будет играть в основе и он рассчитывает на него. Есть только одно «но». Наставник отметил, что у Марсьяля проблемы в личной жизни, поэтому пока футболист будет упорно тренироваться и приходить в себя.

Жозе слово сдержал. В нынешнем сезоне форвард выходил на поле в 16-ти матчах (11 – в АПЛ, один – в Кубке лиги и 4 – в Лиге Европы).

Вот, например, Лига Европы, по словам Моуринью, очень важный турнир для «Юнайтед», поскольку победа в нем гарантирует путевку в Лигу чемпионов. Так вот, на групповом этапе Лиги Европы Марсьяль сыграл в четырех матчах из шести. Другие два матча он пропустил потому, что Моуринью решил предоставить ему отдых. К этому можно добавить 11 матчей в Премьер-лиге. Чем после этого недоволен Марсьяль?

Француз уже давно подвергается критике со стороны болельщиков и экспертов. Вот, например, что сказал Имон Данфи, бывший игрок сборной Ирландии: