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Самые красивые шайбы КХЛ первой части сезона 2016/17 (видео)

Андрей Ефимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Самые красивые шайбы КХЛ первой части сезона 2016/17 (видео)
Источник: «Советский спорт»

На время короткого перерыва в КХЛ «Советский спорт» вспоминает самые красивые шайбы с августа по декабрь.

1. Евгений Дадонов (СКА)

Передача нападающего СКА Вадима Шипачева оставила не при делах всю пятерку магнитогорского «Металлурга». Не подвел и партнер по команде Евгений Дадонов, убежавший «один в ноль» с Василием Кошечкиным, не оставив ни единого шанса вратарю «Магнитки».


2. Игорь Ожиганов (ЦСКА)

Защитник московских армейцев оставил не у дел четверых игроков и вратаря московского «Динамо» Александра Заливина, сравняв счет в матче.


3. Вадим Шипачев (СКА)

Фантастическую голевую атаку провели хоккеисты СКА в матче с «Ак Барсом». Евгений Дадонов перехватил шайбу и выбежал «один в ноль» с голкипером казанцев Эмилем Гариповым. Но вместо броска по воротам последовал скрытый пас на Никиту Гусева. Форвард питерцев, оценив ситуацию, нашел передачей Вадима Шипачева, расстрелявшего уже пустые ворота соперника.


4. Джефф Таффе («Слован»)

Американский форвард «Слована» Джефф Таффе в падении дотянулся до шайбы после передачи партнера, опередив в борьбе защитника магнитогорского «Металлурга» Криса Ли. Не поднимаясь со льда, нападающий братиславской команды успел бросить и пробить голкипера «Магнитки» Василия Кошечкина.


5. Кирилл Рассказов («Торпедо»)

Нападающий «Торпедо» Кирилл Рассказов в борьбе с чешским защитником «Сибири» Адамом Полашеком сравнял счет в матче броском с неудобной руки.


6. Павел Дацюк (СКА)

Украшением матча СКА – «Ак Барс» стала шайба главного форварда питерских армейцев Павла Дацюка. Едва уловимым движением Павел оставил не при делах троих игроков «Ак Барса» и точным броском поразил «девятку» ворот Эмиля Гарипова.


7. Павел Чернов («Северсталь»)

Нападающий «Северстали» Павел Чернов принял самое невероятное из всех возможных решений – бросился в самую гущу игроков «Лады». Череповчанин оттер корпусом от шайбы форварда тольяттинцев Андрея Иванова. Затем пробросил ее между ног защитника Кристапса Сотниекса. А находящийся слева от него другой игрок обороны Дмитрий Костромитин так и проехал вместе с Черновым до ворот в роли зрителя, ошарашенно наблюдая за безобразием, творящимся в обороне «Лады».


8. Миро Аалтонен («Витязь»)

Голевая комбинация в исполнении легионеров подмосковного «Витязя». Швед Марио Кемпе, пройдя по флангу, не глядя, сделал передачу на Миро Аалтонена. Подработав шайбу коньком, после паузы финн вонзил ее в «девятку» ворот голкипера «Амура» Александра Печурского.


9. Ансель ГалимовДинамо» Мск)

Нападающий питерского СКА Александр Барабанов ошибся в зоне при передаче и выложил шайбу на клюшку Анселю Галимову. Форвард «Динамо» воспользовался «подарком» и, убежав «один в ноль», красиво переиграл вратаря армейцев Игоря Шестеркина.


10. Илья Ковальчук (СКА)

Во встрече со СКА четыре хоккеиста «Салавата Юлаева» выглядели скромными наблюдателями на фоне нападающего питерцев Ильи Ковальчука. А голкипер уфимцев Никлас Сведберг и вовсе стал невольным соавтором шайбы.


БОНУС. Константин Окулов («Сибирь»)

Нападающий «Сибири» Константин Окулов, автор единственного гола в гостевой встрече регулярного чемпионата КХЛ с новокузнецким «Металлургом», отличился на редкость оригинальным способом. Это стоит увидеть.


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