Чемпионы, которых мы потеряли

Високосные годы считают тяжелыми на потери – их будто бы больше, чем в годы обычные. По злой иронии судьбы они совпадают с годами летних Олимпиад.



ЯНВАРЬ

14 января – Леонид Жаботинский, тяжелая атлетика

Харьковский хлопец славил родную Успенку и родной тракторный завод (там начинал тягать железо) на двух Олимпиадах подряд. В легенды вошла дуэль на помосте Токио-64, где советские штангисты Жаботинский и Власов били рекорды, как лентяй баклуши. Леонид с мировым результатом в толчке (217,5 кг) «испек» золотой блин. А вообще всепланетные рекорды улучшал 19 (!) раз. Шварценнеггер признался Жаботинскому, что «болел за него с детства». Силача не стало в Запорожье после операции на кишечнике на 78-м году жизни.

ФЕВРАЛЬ

10 февраля – Анатолий Ильин, футбол

Коренной москвич вошел в историю отечественного и мирового футбола несколькими эпизодами. Отыгравший 13 лет в «Спартаке», Ильин – автор решающего гола в ворота сборной Югославии в финале футбольного турнира на Играх-56 в Мельбурне. Он считается одним из творцов советского чуда в Австралии. Анатолий забил и исторический мяч в ворота венгров на Кубке Европы-60. Тот гол оказался премьерным на турнирах, которые позже стали называться чемпионатами Европы. Со 106 мячами вошел в Клуб Григория Федотова.

МАРТ

24 марта – Йохан Кройф, футбол

Хендрика Йоханнеса Кройфа, рожденного в Амстердаме, в России многие звали Круиффом. Йохан не просто стал самым знаменитым голландским футболистом на планете. Трехкратный обладатель «Золотого мяча» трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов с «Аяксом», приложив ногу к сотворению «тотального футбола» в клубе и в национальной сборной, ставшей вице-чемпионами мира в 1974-м. А руководимая им «Барселона» выиграла все возможные титулы на рубеже 80-х и 90-х годов. В столице Каталонии, иссушенный раком легких, на руках у семьи Кройф и отошел в мир иной, не дожив месяц до своего 69-летия.

АПРЕЛЬ

3 апреля – Чезаре Мальдини, футбол

Появиться на свет в итальянском Триесте и не гонять мяч, кажется, невозможно, и Чезаре связал с футболом всю жизнь. Лучший центральный защитник сборной Италии (а многие считают, что и всей Европы), капитаном которой он был, и «Милана» в 60-х, за который сыграл почти 350 матчей, Мальдини принес родному клуб Кубок европейских чемпионов в 1963-м. Тренировал итальянские сборные всех уровней. И даже сборную Парагвая – южноамериканцев вывел в 1/8 ЧМ-2002…Его сердце перестало биться в любимом Милане на 85-м году жизни…

МАЙ

21 мая – Шандор Тарич, водное поло

На его 100-летие в Сан-Франциско Таричу подарили авто с номером Gold36 и бутылочку любимого токайского. А в 22 года на Олимпиаде в Берлине на глазах фюрера центральный нападающий сборной Венгрии забросил мяч в ворота команды Германии – и венгры стали олимпийскими чемпионами (а сборная этой страны – третьей в общекомандном зачете!). 102-летний Шандор оставался последним из ныне живущих довоенным чемпионом летних Олимпийских игр…

ИЮНЬ

3 июня – Мохаммед Али, бокс

18-летний Кассиус Марселлус Клей из штата Кентукки первый бой на профессиональном ринге провел в октябре 1960-го, за месяц до того став олимпийским чемпионом! А 16 из последующих 20 лет на ринге его знали как Мохаммеда Али. Он отказался идти в армию, устроил вошедшее в историю многолетнее противостояние с Джо Фрейзером, где верх остался за Али, пошел на бой в гостях у заирского диктатора Мобуту, где побил чемпиона мира Джорджа Формана. Болезнь Паркинсона не помешала ему зажечь огонь в чаше олимпийского стадиона Атланты на открытии Игр-96. А угас Али от септического шока в 74 года, успев до того увидеть победы на ринге своей дочери Лейлы.

ИЮЛЬ

10 июля – Анатолий Исаев, футбол

Рожденный в Замоскворечье пацан начинал гонять мяч в заводской команде «Салют», а на пике карьеры был ведущим форвардом сборной СССР. Это его удар подправил в ворота тезка Ильин в олимпийском финале с югославами, а вообще за сборную Союза Исаев провел 16 матчей и забил 6 мячей. Тренировал и родной «Спартак», и национальную олимпийскую сборную, и даже команды Ирака и Индонезии! До 84-го дня рождения Анатолию Исаеву недостало 4 дней…

АВГУСТ

16 августа – Жоао Авеланж, футбол

Жан-Мари Фостен Годфруа де Авеланж седьмым президентом ФИФА стал в 58 лет. И проработал главным боссом мирового футбола 24 года! Кто теперь вспомнит, что в нацистском Берлине-36 Жоао плыл в олимпийском бассейне, а в нейтральном Хельсинки-52 защищал честь ватерпольной сборной Бразилии?! За четверть века правления Авеланжа футбол стал глобальным, но при нем же, как считают критики, игру номер один пронизала коррупция в верхних эшелонах управления. Его госпитализировал и с пневмонией в родном Рио накануне старта Игр, а умер он в их разгар – на 101-м году жизни…

СЕНТЯБРЬ

7 сентября – Норберт Шимански, тяжелая атлетика

Этот американец с польскими корнями и наградами за сражение в Арденнах стал первым штангистом в истории, завоевавшим 4 олимпийские награды. Начал с серебра в Лондоне, продолжил золотом Хельсинки, где побил нашего Новака, а в Риме и Токио поднимался на третью ступень пьедестала, соперничая с нашими же чемпионами Власовым и Жаботинским. Самый сильный американец середины ХХ века ушел к предкам в пригороде Детройта – города, где он родился за 92 года до этого печального дня сентября.

ОКТЯБРЬ

6 октября, Марина Саная, фигурное катание

Появившаяся на свет в Москве в рождественский день 57 лет назад в семье знаменитого динамовского вратаря Вальтера Саная, Марина не стала выдающейся фигуристкой – серебро союзного чемпионата да два Кубка СССР в ее багаже. Но о ней очень тепло отзывался «великий и ужасный» Станислав Жук, а на Олимпиаде-72 в Саппоро она вместе с Ириной Родниной ассистировала знаменосцу сборной Вячеславу Веденину. Международную известность Саная приобрела, когда стала одним из самых уважаемых в мире российских арбитров, отработав на многих чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх, она была рефери и техническим контролером ISU…

НОЯБРЬ

14 ноября – Владимир Белов, гандбол

Родиться, прожить и раньше срока уйти из жизни в одном московском районе Кунцево – судьба вице-чемпиона московской Олимпиады по гандболу. Два года спустя на чемпионат мира в Западной Германии Белов повезет национальную команду в качестве капитана – и сборная СССР станет лучшей среди 16 сильнейших коллективов планеты. Тот триумф стал первым в истории отечественного гандбола, а Владимира Белова признают лучшим игроком турнира. Его смерть оказалась скоропостижной, ему было всего 58 лет…

ДЕКАБРЬ

16 декабря – Фаина Мельник, легкая атлетика

Девушка из Хмельницкой области в большой спорт пришла поздно – в 25 лет. Но за год с небольшим тренер Ким Буханцев не только поставил ей технику, но и довел ее до совершенства, что позволило Мельник выиграть золото чемпионата Европы! А после того, как спортсменка из второй сборной СССР показала лучший результат в матчевой встрече с США, Фаину отправили на Игры-72. Где она с олимпийским рекордом и победила. Мельник подняла рекорд мира с 64 до 70 метров, став дискоболкой № 1 всех времен – по версии IAAF. Тренера двух олимпийских чемпионок не стало в Москве, когда ей шел 72-й год.