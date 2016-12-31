Дрим-тим «Матч ТВ»: Карпин, Широков, Булыкин и другие

Еще недавно считалось, что в России нет и быть не может профессионалов, способных интересно рассказывать о футболе. Унылый разговор про «поле ровное, мяч круглый» - это мы можем. А вот так, чтобы от экрана не оторваться, а потом в курилках обсуждать – это не к нам.

«Матч ТВ» решил опровергнуть такое мнение, сформировав принципиально новый экспертный корпус. Каковы результаты?

За ответом на этот вопрос корреспондент «Советского спорта» отправился на «Матч ТВ», к продюсеру футбольных каналов Сергею Акулинину.

ПИМЕНОВ «НА ТУМБОЧКЕ»

- На что в первую очередь обращаете внимание при выборе экспертов: на понимание игры, умение говорить? На внешность?

- Первый критерий простой – доступность. Это основная проблема, потому что хороший эксперт, как правило, всегда занят, он кого-то может тренировать. Но даже если у него есть свободное время, то еще обязательно должно быть желание работать на массовую аудиторию. Ну и достаточное время, конечно. Потому что работа эксперта на телевидении – это очень затратный с точки зрения уделяемого времени труд. Да и потраченное время стоит того: как только эксперт появляется на экране, на него сразу же возникает огромный спрос.

- Но все же свободных специалистов немало, а работают у вас немногие. Как отбираете?

- Приглашаем в студию, пробуем в разных ролях. Эксперты ведь тоже разные: кто-то анализирует ситуации в обзорной программе, другому можно поручить разобрать целый матч, третий лучше всего работает «на тумбочках», то есть на студийных обвязках трансляций. Там своя специфика: все происходит сразу, надо очень быстро реагировать, мгновенно давать оценки, анализировать сходу.

- По-моему, Пименов чаще всех появляется на «тумбочке». Кстати, почему?

- Понравился: у него живое мышление, интересное футбольной прошлое, он хорошо смотрится – молодой, интересный, улыбчивый.

КАРПИН С ПЛАНШЕТОМ

- Про лучшего эксперта можно не спрашивать?

- Конечно, это Валерий Карпин. Он явно выделяется – способом подачи, харизмой, абсолютной независимостью, умением говорить на любые темы. Очень импонирует, что он не боится говорить даже о проблемах того «Спартака», в котором сам работал, при этом очень самокритично. Ну, и, конечно, его тренерский опыт! Порой, правда, это имеет и обратную сторону: анализ Карпина настолько глубок, что даже мы, по 15-20 лет освещающие футбол, не всегда понимаем, что он хочет сказать. Знаете, иногда смотрим в одной комнате футбол и начинаем с коллегами обсуждать – кто-то не добежал, кто-то не додержал, кто-то пас не туда отдал – а Карпин поворачивается и говорит: «Господи! Насколько же вы все не понимаете футбол!» А мы отвечаем: «Поэтому, Валерий Георгиевич, мы вас на эфир и зовем. Чтобы вы объясняли – рассказывайте, рассказывайте, мы слушаем». Он и рассказывает. Как в эфире, так и за его пределами. И, по-моему, получает от этого удовольствие.

- Карпин единственный, кто в прямом эфире самостоятельно разрисовывает моменты. Чья была инициатива?

- Его. Впервые он познакомился с этой системой, когда работал у нас в Париже на чемпионате Европы, и сразу же проявил невероятное рвение. Бригада уже расходилась по домам, а он оставался с оператором компьютерной графики и начинал разбираться: а вот так можно? а вот этого игрока подвинуть? а расстояние между защитниками померять? Разобравшись, сказал, что теперь весь анализ моментов будет делать сам. Он вообще очень тщательно готовится к эфирам. Если мы выбираем матч для анализа, Карпин приезжает в телецентр и смотрит этот матч вместе с редактором, по ходу отмечая моменты. Сразу моментов десять, при том, что в эфире будут только один-два. Записывает их на флешку, дома отсматривает, а в день эфира приезжает уже с почти готовым материалом.

- С Карпиным тяжело договориться даже об интервью. Как удалось уговорить его работать у вас экспертом?

- Это полностью заслуга Тины Канделаки, она лично вела переговоры. Исключительно ее магия и очарование. Уговаривать она умеет.

ШИРОКОВ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ

- С Карпиным кто-нибудь может соперничать?

- Не уверен насчет «соперничать», но сейчас вот появился Роман Широков. На мой взгляд, первое время ему было трудновато, потому что он привык к другой модели поведения – как в микст-зоне, когда между ним и журналистом проскакивала искра, общение было на грани конфликта. Там нужно было и себя защитить от нападок прессы, и свое мнение донести. Может быть, поначалу Роману казалось, что на него и в студии будут нападать. Но с каждым эфиром он чувствовал себя все более и более раскованно, и, мне кажется, сейчас уже освоился. Интересно наблюдать за его прогрессом. У него совершенно особенная точка зрения на футбол, которая редко совпадает с точкой зрения других наших экспертов, но тем интереснее. Он привносит дополнительное измерение. Роман немногословен, но при этом очень простыми словами формулирует какие-то невероятные футбольные вещи. И плюс ко всему у него огромный футбольный опыт: он работал с самыми разными тренерами, играл в разных клубах. Мне кажется, с Романом мы тоже не ошиблись. Еще из штатных экспертов у нас есть Дмитрий Булыкин. Его взгляд на футбол часто очень сильно отличается от «карпинского» и «широковского». Но тем интереснее. Они все очень разные и это лишний раз доказывает, что футбол – замечательная вещь. Тут даже короткий секундный эпизод может породить несколько точек зрения и все они будут правильными.

ТОП-ЭКСПЕРТ ПРОСЧИТЫВАЕТ НА СЕМЬ ХОДОВ… НАЗАД

- Футбольный опыт – это хорошо, но при этом телевизионного опыта у них совсем нет. Как эксперты постигают тонкости эфира?

- Телевидение всех сначала пугает, особенно прямой эфир. Честно говоря, я всегда удивлялся этому, ведь они же выходили играть перед 70 тысяч зрителей, а тут всего лишь вдвоем сидят в студии… Да, прямой эфир, но никто же не мешает. Не у всякого получается этот «зажим» преодолеть. У каждого свои особенности, с каждым работаем индивидуально. Например, Карпину комфортнее работать с «ухом», чтобы слышать подсказки режиссера и редактора. Для нас это тоже удобно, потому что тогда не только ведущий реагирует на команды, но и эксперт. А реагировать приходится часто: где-то ускориться, где-то замедлиться, перейти на другую тему. У некоторых это получается, а других сбивает. Приходится учитывать.

- Бывает, что эксперт не соглашается с тем, как разрисован момент?

- Бывает. Знаете, я для себя открыл достаточно универсальный критерий определения качества футбольного эксперта. На мой взгляд, это определяется тем, за сколько времени до разбираемого эпизода эксперт просит запускать видео. Чем раньше, тем более топовый. Если он говорит, что нападающий получил мяч, пробил и попал, вряд ли его можно считать экспертом высокого класса. А если говорит, что нападающий молодец - забил, но вообще-то он и должен забивать, а вот давайте вернемся на семь пасов назад и посмотрим, с чего все началось, тогда это эксперт топ-уровня. Здесь тоже Карпин образец. Очень многие футбольные люди мне говорят, что категорически не согласны с экспертизой Карпина, но при этом им очень интересно.

ДОБРАТЬСЯ ДО ТЕМНЫХ ЧЕРТОГОВ СОЗНАНИЯ

- Какое-то обучение экспертов проводите?

- Наша задача - подмечать, в каком направлении люди развиваются и какие-то вещи вовремя корректировать. Например, иногда после эфиров приходится говорить: «То, что ты говорил, это очень классно, но все эти «диагональные подстраховки», «зоны отбива», «врывания и вырывания» далеко не всем зрителям понятны. Забудь, ты не на установке, объясни зрителям простыми словами, что хотел сказать».

- А можно с первого взгляда определить, что вот этот – точно эксперт, а этот нет?

- Очень редко. Опыт показывает, что люди, производящие в жизни одно впечатление, в эфире выглядят совершенно по-другому. Человек в личном общении может быть очень раскованным, подвижным, сметливым, обворожительным, а в эфире закрывается и не может простого предложения сформулировать. А человек-тихоня, который что-то бубнит себе под нос, вдруг в эфире начинает выдавать все что нужно - четко, по полочкам. Неожиданно проявляются какие-то вещи, которые до сих пор таились в темных чертогах сознания. Но главное – чтобы человек был способен к обучению, это очень важно.

ПОТЕРЯ ТАЛАЛАЕВА И МЕЧТА О СЛУЦКОМ

- Уход Талалаева – большая потеря?

- Талалаева мы очень трогательно проводили, подарив ему в конце прощального эфира торт с эмблемой ФК «Тамбов». С Андреем у нас самые лучшие отношения. Можно сказать, он друг нашего канала. Талалаев абсолютно универсален, может говорить и о нашем, и о европейском футболе. Так же, как и Карпин, например. С ними можно смело заводить разговор и об «Интере», и о «Наполи», и о «Вильяреале», о чем угодно.

- Новые эксперты появятся?

- Мы постоянно ищем. Вот Леонид Слуцкий освободился. Заполучить его, конечно, наша мечта, но я боюсь, что не только наша. Поэтому будем ждать.