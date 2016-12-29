Артемий Панарин: Мне очень далеко до Овечкина. Свои голы я забиваю от испуга

Артемий Панарин Источник: Reuters

Корреспондент «Советского спорта» в Чикаго взял очень необычное интервью у форварда «Блэкхокс» Артемия Панарина.

«ХАРЛАМОВ ТРОФИ»-2016

Каким получился 2016 год для Артемия Панарина?

Очень хорошим. Он так выстрелил в «Чикаго», что получил «Колдер Трофи» как лучший новичок лиги. Панарина обожают болельщики в Городе ветров, ласково называя его Хлебушком. А чудо-тройка с Патриком Кейном и Артемом Анисимовым – пожалуй, лучшая в лиге. По результативности наверняка.

А еще Панарин отжег на чемпионате мира – уже в другом звене, с Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым. Причем все трио в полном составе заняло три верхних места в списке лучших бомбардиров турнира.

Наконец, Артемий Панарин стал обладателем «Харламов Трофи»-2016, как лучший хоккеист сезона. Акцию с 2002 года проводит «Советский спорт». И за любимого Хлебушка проголосовало большинство.

А теперь мы сидим в раздевалке «Чикаго». Только что Тема забил отличный гол в стиле Овечкина. Как об этом не спросить?

«МОИ ГОЛЫ – ОТ ИСПУГА»

- Мощный бросок из левого круга вбрасывания. Как у вас получается забивать голы-красавцы с этой точки?

- Испуг. Просто бросаю, а они залетают.

- Как сил хватает, чтобы так убойно щелкать?

- Опять же, испуг.

- Как вы отнесетесь к тому, если мы переименуем эту точку с «офис Овечкина» на «офис Панарина»?

- Во сне только можно переименовать. Сколько Саша оттуда забил – мне надо еще лет 25 играть, чтобы повторить такое! И то шансы невелики.

- А если перевести вас на правый фланг? Щелкайте оттуда!

- Что ж, это идея. Только нужно тренироваться. Искать свободную точку, где еще никого не было.

- Скоро Новый год. Где планируете встречать?

- Я уезжаю за город. Уже там сняли дом. Часа три, может, туда добираться. Посидим у каминчика.

- Поедете в сторону Сент-Луиса?

- Да, туда.

- А с Владимиром Тарасенко, своим другом по молодежной сборной, есть желание встретиться?

- Он ведь семейный парень. Уже ребенок родился. Постараюсь его не отвлекать, конечно. Но если у Вовы будет время, то обязательно.

«А МОЖНО ЕЩЕ ХОЛОДЦА?»

- Есть ли у вас особенные традиции на Новый год? То, что вы делаете каждый раз.

- Ну вы сами знаете эти традиции, - смеется Панарин.

- Но в этом году не получится хорошо посидеть за столом.

- Да, календарь плотный, игры идут часто. Видите, надо будет нарушить традицию.

- А есть самое любимое блюдо, которое обязано быть в Новый год?

- Ну опять же, вы должны знать. Прозрачная штучка.

- Да, кто же не любит холодец!

- Во-во, почти. Еще можно зафигачить оливье.

- Серьезный тест. Выберите из трех блюд: жареная картошка с грибами, холодец или жареный поросенок. Ваше решение?

- Что-то одно? Картошка с лисичками. А если разрешите, я еще и холодца себе положу.

- Где для вас лучше встречать Новый год – на снегу или под пальмами?

- В сугробах, разумеется. Я мечтаю, чтобы сейчас был снег. Вот поедем в этот дом. Надеюсь, там немного похолоднее, чем в Чикаго. Вроде бы недавно стояли морозы, а сейчас потепление идет. И я очень недоволен. Хотел ведь по снегу добираться, как положено. Костер разжечь.

Вот было тут «-20» в США. Знаете, как я ходил и радовался? Очень люблю настоящую зиму.

- Многие теплолюбивые американцы думают: «Да так ведь можно умереть!»

- Можно, конечно. Но если двигаться, то все будет нормально. Какие проблемы, если на тебе теплая куртка, теплые ботинки и теплые штаны?

«ХОТЕЛ БЫ УВИДЕТЬ

ПУТИНА В ЧИКАГО»

- Кого из знаменитостей вы хотели бы увидеть у себя за новогодним столом?

- Владимира Владимировича, - смеется Панарин.

- Кстати, да. Почему бы президенту России не нанести визит в Чикаго?

- Но ведь он должен говорить речь из телевизора.

- Ах да, это важно. Жаль, что вы не можете поехать в этот день в Кремль… А были когда-нибудь в роли Деда Мороза?

- Я не был. Только, может, глубоко после двенадцати. Тогда я кем хочешь становлюсь, - улыбается Артемий.

- Знаете, чем отличается американский Новый год от русского?

- Тем, что для нас это главный праздник, а в США его особо не отмечают.

- У американцев – Санта-Клаус без никого, у нас – Дед Мороз со Снегурочкой.

- Даже бабушки нет у Санта-Клауса? Подождите, у него ведь олени есть. Куда вы дели оленей?

- Санта-Клаус на них только на Рождество приезжает.

- Да, согласен.

- А есть у вас любимая новогодняя история? Такая добрая, как сказка.

- Однажды мы убегали от милиции на автомобилях… Нет, об этом вообще не надо рассказывать! Да что ж я могу вам вспомнить? Обо всех моих историях нельзя писать! Надеюсь, добрая сказка еще впереди. Когда закончится хоккей, и я стану взрослым. Правда, там дети пойдут. Уже не до веселья.

- Но давайте верить в лучшее?

- Точно!

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ «ХАРЛАМОВ ТРОФИ»-2016

I II III Очки

Панарин 15 13 15 86

Малкин 13 12 7 70

Мозякин 13 5 9 58

Овечкин 8 10 4 48

Кучеров 7 3 8 35

Бобровский 4 2 2 18

Тарасенко 0 5 7 17

Сорокин 1 4 3 14

Кузнецов 1 5 0 13

Шипачев 1 2 1 8

Радулов 1 1 3 8

Зайцев1 1 1 6

Орлов 0 1 1 3

Телегин 0 1 0 2

Дацюк0 0 2 2

Зарипов 0 0 1 1

Кошечкин 0 0 1 1