Артемий Панарин: Мне очень далеко до Овечкина. Свои голы я забиваю от испуга
Корреспондент «Советского спорта» в Чикаго взял очень необычное интервью у форварда «Блэкхокс» Артемия Панарина.
«ХАРЛАМОВ ТРОФИ»-2016
Каким получился 2016 год для Артемия Панарина?
Очень хорошим. Он так выстрелил в «Чикаго», что получил «Колдер Трофи» как лучший новичок лиги. Панарина обожают болельщики в Городе ветров, ласково называя его Хлебушком. А чудо-тройка с Патриком Кейном и Артемом Анисимовым – пожалуй, лучшая в лиге. По результативности наверняка.
А еще Панарин отжег на чемпионате мира – уже в другом звене, с Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым. Причем все трио в полном составе заняло три верхних места в списке лучших бомбардиров турнира.
Наконец, Артемий Панарин стал обладателем «Харламов Трофи»-2016, как лучший хоккеист сезона. Акцию с 2002 года проводит «Советский спорт». И за любимого Хлебушка проголосовало большинство.
А теперь мы сидим в раздевалке «Чикаго». Только что Тема забил отличный гол в стиле Овечкина. Как об этом не спросить?
«МОИ ГОЛЫ – ОТ ИСПУГА»
- Мощный бросок из левого круга вбрасывания. Как у вас получается забивать голы-красавцы с этой точки?
- Испуг. Просто бросаю, а они залетают.
- Как сил хватает, чтобы так убойно щелкать?
- Опять же, испуг.
- Как вы отнесетесь к тому, если мы переименуем эту точку с «офис Овечкина» на «офис Панарина»?
- Во сне только можно переименовать. Сколько Саша оттуда забил – мне надо еще лет 25 играть, чтобы повторить такое! И то шансы невелики.
- А если перевести вас на правый фланг? Щелкайте оттуда!
- Что ж, это идея. Только нужно тренироваться. Искать свободную точку, где еще никого не было.
- Скоро Новый год. Где планируете встречать?
- Я уезжаю за город. Уже там сняли дом. Часа три, может, туда добираться. Посидим у каминчика.
- Поедете в сторону Сент-Луиса?
- Да, туда.
- А с Владимиром Тарасенко, своим другом по молодежной сборной, есть желание встретиться?
- Он ведь семейный парень. Уже ребенок родился. Постараюсь его не отвлекать, конечно. Но если у Вовы будет время, то обязательно.
«А МОЖНО ЕЩЕ ХОЛОДЦА?»
- Есть ли у вас особенные традиции на Новый год? То, что вы делаете каждый раз.
- Ну вы сами знаете эти традиции, - смеется Панарин.
- Но в этом году не получится хорошо посидеть за столом.
- Да, календарь плотный, игры идут часто. Видите, надо будет нарушить традицию.
- А есть самое любимое блюдо, которое обязано быть в Новый год?
- Ну опять же, вы должны знать. Прозрачная штучка.
- Да, кто же не любит холодец!
- Во-во, почти. Еще можно зафигачить оливье.
- Серьезный тест. Выберите из трех блюд: жареная картошка с грибами, холодец или жареный поросенок. Ваше решение?
- Что-то одно? Картошка с лисичками. А если разрешите, я еще и холодца себе положу.
- Где для вас лучше встречать Новый год – на снегу или под пальмами?
- В сугробах, разумеется. Я мечтаю, чтобы сейчас был снег. Вот поедем в этот дом. Надеюсь, там немного похолоднее, чем в Чикаго. Вроде бы недавно стояли морозы, а сейчас потепление идет. И я очень недоволен. Хотел ведь по снегу добираться, как положено. Костер разжечь.
Вот было тут «-20» в США. Знаете, как я ходил и радовался? Очень люблю настоящую зиму.
- Многие теплолюбивые американцы думают: «Да так ведь можно умереть!»
- Можно, конечно. Но если двигаться, то все будет нормально. Какие проблемы, если на тебе теплая куртка, теплые ботинки и теплые штаны?
«ХОТЕЛ БЫ УВИДЕТЬ
ПУТИНА В ЧИКАГО»
- Кого из знаменитостей вы хотели бы увидеть у себя за новогодним столом?
- Владимира Владимировича, - смеется Панарин.
- Кстати, да. Почему бы президенту России не нанести визит в Чикаго?
- Но ведь он должен говорить речь из телевизора.
- Ах да, это важно. Жаль, что вы не можете поехать в этот день в Кремль… А были когда-нибудь в роли Деда Мороза?
- Я не был. Только, может, глубоко после двенадцати. Тогда я кем хочешь становлюсь, - улыбается Артемий.
- Знаете, чем отличается американский Новый год от русского?
- Тем, что для нас это главный праздник, а в США его особо не отмечают.
- У американцев – Санта-Клаус без никого, у нас – Дед Мороз со Снегурочкой.
- Даже бабушки нет у Санта-Клауса? Подождите, у него ведь олени есть. Куда вы дели оленей?
- Санта-Клаус на них только на Рождество приезжает.
- Да, согласен.
- А есть у вас любимая новогодняя история? Такая добрая, как сказка.
- Однажды мы убегали от милиции на автомобилях… Нет, об этом вообще не надо рассказывать! Да что ж я могу вам вспомнить? Обо всех моих историях нельзя писать! Надеюсь, добрая сказка еще впереди. Когда закончится хоккей, и я стану взрослым. Правда, там дети пойдут. Уже не до веселья.
- Но давайте верить в лучшее?
- Точно!
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ «ХАРЛАМОВ ТРОФИ»-2016
I II III Очки
Панарин 15 13 15 86
Малкин 13 12 7 70
Мозякин 13 5 9 58
Овечкин 8 10 4 48
Кучеров 7 3 8 35
Бобровский 4 2 2 18
Тарасенко 0 5 7 17
Сорокин 1 4 3 14
Кузнецов 1 5 0 13
Шипачев 1 2 1 8
Радулов 1 1 3 8
Зайцев1 1 1 6
Орлов 0 1 1 3
Телегин 0 1 0 2
Дацюк0 0 2 2
Зарипов 0 0 1 1
Кошечкин 0 0 1 1