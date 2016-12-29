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Юлия Ефимова: У американцев есть запрет сверху на работу со мной (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юлия Ефимова
Юлия ЕфимоваИсточник: «Советский спорт»

В наших глазах Юлия Ефимова – главная героиня уходящего 2016 года в спорте. Ее две серебряные медали Олимпиады в Рио дороже золота.

На днях Юлия Ефимова заглянула в редакцию «Советского спорта». Немного задержалась в пути, потому что была занята важным женским делом – маникюром.

- Почему вы выбрали такой цвет?
- Розовое золото. Давно хотела себе такой, под новогоднее настроение. Серебряный уже был. Маникюр очень важен для девушки! Без него некомфортно себя чувствую. В салоне это занимает два с половиной часа. А перед финалами Олимпиады сама делаю себе маникюр. Так убиваю время и успокаиваюсь.

- Что вы сейчас вспоминаете о Рио?
- Все плохое ушло. В памяти остались карнавал, медали, новые знакомства. Но когда с друзьями собираюсь, и они спрашивают о той истории на Играх, так не хочу отвечать! А иногда накатывает до слез: «Ну за что так со мной? Почему?»

«С РУССКИМИ РАБОТАТЬ НЕ ХОТЯТ»

- Всероссийская федерация плавания признала вас спортсменкой года.
- С удовольствием прилетела бы в Санкт-Петербург на церемонию. Но в этот день поехала в Ярославль, где проходил турнир «Золотое кольцо», над которым я взяла шефство. Видеть глаза детей, два часа раздавать им автографы – это гораздо важнее! А лучшей спортсменкой меня уже признавали раза четыре.

Больше порадовалась, что моего папу назвали тренером года. Но знаете, я не думаю о разных премиях. Интересует только время на соревнованиях и медали, которые беру. Улучшить свой результат – вот это радость! Остальное только милый бонус.

- Вы недавно зарегистрировали свою команду, получили документ в Министерстве юстиции. Что это значит?
- Это возможность официально стать профессиональным плавательным клубом. Кажется, в России такого еще не было.

- Слышал, вы приглашали американского тренера в «Команду Ефимовой». 
- Американцы отказываются работать с моей командой. И контракты выгодные предлагаем, и самим тренерам это интересно с профессиональной точки зрения. Но есть запрет сверху.

С одним специалистом полтора месяца вели переговоры. Все согласовали – даже на какие сборы приедет его жена с ребенком. А потом он резко сорвался. Мы обратились к Дэвиду Сало, который работал со мной в Лос-Анджелесе. Кого еще он может посоветовать? На это Сало ответил: «Ребята, лучше в Америке никого не ищите. Никто не поедет».

- Я слышал, есть централизованный запрет со стороны американской федерации плавания. Против России ввели санкции.
- Не хотелось говорить прямо в лоб. Но все это есть. И сейчас думаю, что делать. С какими-то тренерами в Америке я работала, знаю их интересные методики. Не хочу приходить к незнакомцу. Лучше останусь с папой. Он знает, как работать с дочкой. Видел, как занимаются с пловцами в Лос-Анджелесе, многому научился.

И папа не бросит меня в трудный момент, как случилось с Сало. Всегда будет со мной до конца. 

«БУДЕМ МЕНЯТЬ БАЗЫ»

- Вы определились с базой для «Команды Ефимовой»? В каком городе, стране?
- Первый сбор проведем в Австралии. Заодно посмотрим местных тренеров. А вообще, видимо, мы будем менять базы, проводя сборы в разных местах.

- Ваш агент Андрей Митьков сказал, что бюджет команды – в районе $1,2 млн. Это сумма в год?
- Да, примерно столько. Понимаю, что много. Но мы рассчитывали на американского тренера, которому нужно платить больше, чем он получал в Лос-Анджелесе. Теперь вариант отпал, и бюджет может сократиться. Еще зависит от того, сколько людей будет плавать в команде. У спортсменов нет таких денег, поэтому ищем спонсоров. Тут был бы хорош даже бартер, например, с авиакомпанией – за билеты.

- Эта сумма – зарплата одного хоккеиста или футболиста. Но как понимаю, спонсоры в плавание идут неохотно.
- Очень тяжело идут. Сначала я думала, проблема будет в том, что в России каждый спортсмен очень привязан к своему тренеру. Все боятся что-то менять, переезжать в другую страну. До истерии доходит, будто ребенка от родителей отбирают. До крика: «Я тебя никому не отдам!» А в Америке менять тренера – обычное дело. Никто не обижается.

Но оказалось, многие спортсмены готовы к переменам, хотят развиваться. А со спонсорами – да, трудно. Они вроде бы хотят, но боятся идти в плавание. Это что-то новое, вдруг не сработает? Но я уверена, что у нас все получится.

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