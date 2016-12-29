Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Металлург
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Хоккей  Давос- : -Автомобилист
Хоккей  Маунтфилд- : -Канада
Баскетбол  Црвена Звезда- : -ЦСКА
Хоккей  Россия (U-20)- : -США (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юлия Ефимова: Я вернулась в Россию из Америки. Семь чемоданов, 150 кг (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юлия Ефимова
Юлия ЕфимоваИсточник: «Советский спорт»

Юлия Ефимова, завоевавшая две серебряные медали на Олимпиаде в Рио, заглянула в редакцию «Советского спорта».

Первую часть интервью читайте здесь

«ПО ПУТИ В САН-ФРАНЦИСКО»

- Почему вы после Олимпиады поехали в Лос-Анджелес? Что теперь там держит?
- У меня ведь квартира была проплачена до конца декабря. Теперь я вернулась в Россию со всеми вещами. Шесть больших чемоданов и один маленький. Все весит 150 килограммов.

- С какими чувствами вы покидали Америку?
- Немного обидно. Столько лет там прожила. В Лос-Анджелесе тепло, хорошо.

С другой стороны есть эйфория от чего-то нового. Есть свой проект. Интересно, что из этого получится. Все, что ни делается  - к лучшему. У меня этот принцип работал всегда.

- А куда вы дели джип? Видел фотографию в инстаграме.
- Пока отдала подружке, она там учится и живет. У нее не было машины. Пусть покатается, а там посмотрим.

- Каким ветром вас занесло в Сан-Франциско?
- Приезжала другая подруга из России. Мы втроем собрались и сделали то, о чем мечтали очень давно – проехали на автомобиле из Лос-Анджелеса в Сан-Франсиско и обратно по знаменитой Pacific Coast Highway.

Вся дорога идет вдоль океана, часов восемь в пути. Но мы никуда не спешили, ехали два дня. Там очень красиво, много заповедников. Мы даже ночевали в лесу. Заводи, голубые лагуны. Морские котики штабелями лежат на пляже. А на другом – морские слоны спят на песке.

«К МОСКВЕ УЖЕ ПРИВЫКЛА»

- Куда вы повезете эти 150 кг?
- Надеюсь, они останутся в Москве, - смеется Ефимова.

- За время карьеры накопили на квартиру?
- Нет, еще копить и копить. Думала, я заработала, еще олимпийский автомобиль продам. Но посмотрела цены в Москве и поняла, что мне надо четыре Олимпиады выиграть, чтобы купить в центре неплохую квартиру.

- Может, лучше не в центре?
- Как раз думаем об этом. Хочется, чтобы рядом был бассейн. Но вообще я пока в Москве плохо разбираюсь. Только начинаю изучать. Раньше вообще ее не любила. Пугали расстояния, пробки. Но в последние два-три года Москва начала нравиться все больше.

- Привыкли к пробкам?
- Просто надо знать время и места, где их нет.

- А в метро вы спускаетесь?
- Ездила часто, но теперь мой агент запрещает. Мало ли что.

Хотя я люблю ездить на общественном транспорте, особенно на метро. Ненавижу стоять и ждать! Но тут еще со здоровьем возникли осложнения. И у меня появилась большая узнаваемость, это реально пугает.

- Где вас недавно узнали?
- Уже на паспортном контроле. Впервые мне там улыбались! 

«ВРАЧИ МЕНЯ УЖЕ БОЯТСЯ»

- Мы были встревожены тем, что у вас сорвалась операция по удалению гланд. Гнойная ангина беспокоит уже год.
- Да, я пропила четыре курса антибиотиков. Нашли клинику в Лос-Анджелесе, договорились на 10 тысяч долларов через страховую компанию. Операция на гландах и носоглотке. Но меньше чем за сутки мне пишут: ты должна оплатить 25 тысяч долларов или операция не состоится. «Как я это сделаю? – удивляюсь. – Таких денег нет, да и перевести их так быстро с русского счета не получилось бы». Вот все и сорвалось.

- Люди в интернете писали: почему бы гланды не удалить в России? Не такая ведь сложная операция.
- У меня уже были прецеденты с врачами в России. Не говорю, что все плохие. Но  перестраховываюсь. Да, операция кажется легкой. Но для меня спокойнее сделать ее за рубежом, у проверенных специалистов. Да и восстанавливаться пару недель лучше там, где тепло.

- Есть страх, что не тот препарат введут во время операции, и опять возникнет проблема с допингом?
- Мы отдельно оговаривали весь список лекарств. Что можно, что нельзя. Врачи уже боятся со мной иметь дело, - смеется Ефимова. – Наверное, больницы от меня скоро начнут отказываться. Слишком много проблем!

- Напомните, когда вам делали терапевтическое исключение?
- Это было на Олимпиаде в Лондоне, у меня тогда возникла аллергия.

- Почему российским спортсменам эти исключения дают со скрипом, а иностранцы получают на раз-два? У того же Райана Лохте было пять разрешенных препаратов.
- Раньше мы об этом ничего не знали. Но такая тенденция есть, да.

- Какие эмоции у вас вызвал второй доклад Макларена?
- Я уже за этим не слежу. Так все это надоело! Кажется, весь мир начал к этому более спокойно относиться. Нет бурной реакции. Вот до Олимпиады в Рио все шумели. А теперь – одно и то же. Надеюсь, это когда-нибудь кончится. Но не знаю, когда.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юлия Ефимова: У американцев есть запрет сверху на работу со мной (видео)Юлия Ефимова: У американцев есть запрет сверху на работу со мной (видео)В наших глазах Юлия Ефимова – главная героиня уходящего 2016 года в спорте. Ее две серебряные медали Олимпиады в Рио дороже золота.Ефимова может провести сборы в Крыму и Сочи в 2017 годуРоссийская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что может провести сборы в Крыму и Сочи в 2017 году.Ефимовой сделают операцию в Израиле 6 январяТрехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова перенесет операцию по удалению миндалин 6 января в Израиле, сообщил «Р-Спорт» агент спортсменки Андрей Митьков.Юлия Ефимова: Американским тренерам категорически запрещают со мной работатьЧетырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться в тренировочном процессе.Ефимова признана ВФП спортсменкой годаПризер Олимпиады-2016 Юлия Ефимова получила премию Всероссийской федерации плавания (ВФП) «Спортсменка года», которая вручалась по итогам сезона-2016.Владимир Сальников: На юбилейном Кубке Сальникова выступят все российские участники Олимпиады, кроме ЕфимовойПрезидент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал об участниках 10-го турнира Кубок Сальникова, который пройдет в Петербурге.Юлия Ефимова посетит этап «Кубка Золото кольца» в ЯрославлеЛидер сборной России по плаванию, трехкратный призёр Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова прилетит из США в Россию 16 декабря. И уже утром 18 декабря будет присутствовать на третьем этапе подшефного Всероссийского детского турнира «Кубка Золотого кольца» в Ярославле.Юлия Ефимова – Виталию Мутко: Без вас я бы не завоевала на Олимпиаде два серебраДвукратный серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Юлия Ефимова через «Советский спорт» поздравила вице-премьера правительства России Виталия Мутко с днем рождения.Ефимова проведет операцию в ИзраилеОбозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков узнал, где теперь будет лечиться четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова.Ефимова перенесет операцию в СШАЧетырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова перенесет операцию по удалению миндалин в США, сообщил агент спортсменки Андрей Митьков.Сергей Колмогоров: Ефимова приняла верное решение пропустить ЧМГлавный тренер национальной сборной России Сергей Колмогоров прокомментировал решение Юлии Ефимовой пропустить чемпионат мира по плаванию в канадском Виндзоре.Юлия Ефимова: Меня «добили» трансатлантические перелеты из Азии в Америку и обратноЧетырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала о том, почему ей приходится взять вынужденный перерыв в соревновательной практике.Юлия Ефимова: Врачи настаивают на операции. Я пропущу чемпионат мираЮлия Ефимова: Врачи настаивают на операции. Я пропущу чемпионат мираЧетырежды чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова выступила со специальным заявлением, которое сообщила «Советскому спорту».Ефимова вышла в финалы этапа Кубка мира в Гонконге в плавании на 50 и 200 м брассомРоссийская пловчиха Юлия Ефимова со вторыми результатами вышла в финалы этапа Кубка мира в Гонконге в плавании на 50 и 200 м брассом.Аткинсон установила рекорд мира на короткой воде, Ефимова – втораяДвукратный призер чемпионата мира в Казани Алия Аткинсон установила новый рекорд мира на короткой воде дистанции 50 метров брассом.Морозов завоевал два золота на Кубке мира в ТокиоРоссийский пловец Владимир Морозов завоевал две золотые медали в первый день этапа Кубка мира по плаванию в Токио.Тренерский штаб Ефимовой пополнит американский специалистАгент пловчихи Юлии Ефимовой Андрей Митьков сообщил, что тренерский штаб спортсменки пополнил известный американский специалист.Ефимова вышла в финал на дистанциях 100 м брассом и 200 м комплексом на этапе Кубка мира в СингапуреРоссийская пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая два серебра на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, вышла в финал на дистанциях 100 м брассом и 200 м комплексом на Кубке мира по плаванию в Сингапуре.Юлия Ефимова: После Олимпийских игр в Рио я готова ко всемуРоссийская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о своих впечатлениях, когда сдала положительный допинг-тест.Морозов одержал три победы на Кубке мира в Катаре, Ефимова победила в эстафетеВ Дохе (Катар) завершился первый день этапа Кубка мира по плаванию. Сегодня победы одержали российские пловцы Владимир Морозов и Юлия Ефимова.
Главные новости
Футбол
Федор Смолов: Через два-три года вижу себя в топ-клубе европейского чемпионата
MMA
Ученик Федора Емельяненко Валентин Молдавский пробился в полуфинал Гран-при Rizin
Футбол
«Интер» готов заплатить за Санчеса 150 млн евро
Бокс
Допинг-проба Алояна оказалась положительной из-за капель в нос
Футбол
ВФСО «Динамо» приняло решение купить акции одноименного футбольного клуба у банка ВТБ
Футбол
В случае ухода Венгера, «Арсенал» планирует пригласить Аллегри
MMA
Президент UFC: Фергюсон сказал, что не выйдет на бой с Хабибом, пока ему не будут платить столько же
Футбол
Президент Федерации футбола Украины: Хотим, чтобы ЧМ-2018 провели не в России
MMA
Президент UFC: Отец Хабиба не захотел боя с Жозе Алдо
Хоккей
Новый контракт Панарина рассчитан на два года и 12 миллионов долларов
все новости
Юлия Ефимова
Юлия Ефимовавсе новости