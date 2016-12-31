Новогодний рейтинг. Лео, Ибра и все, все, все…

Лионель Месси Источник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает о футболистах, которые больше прочих удивили публику в 2016 году.

Лионель МЕССИ

Ну, казалось бы, чем еще может удивить 29-летний аргентинский гений? Голы, от которых рот открывается сам собой, а в голове только одна мысль – «Как он это делает?», Месси забивал. Всяческие рекорды (семь хет-триков в Лиге чемпионов, более 100 мячей в международных клубных турнирах, 500-й гол в карьере и т.д. и т.п.) бил. Даже не вполне трезвым на праздновании одного из чемпионств «Барсы» выступал.

Но удивлять Лео не разучился. Сначала после поражения в финале Кубка Америки от Чили заявил, что уходит из национальной сборной. Потом, остыв и подумав, а также наверняка вняв многочисленным просьбам трудящихся, в том числе и высокопоставленн ых, решил вернуться. И вернулся, пытаясь вытащить Аргентину на чемпионат мира-2018.

Удивлял Месси и экспериментами со своей внешностью. Все уже привыкли к его странным костюмам на церемонии вручения «Золотого мяча», но в уходящем году аргентинец решил пойти еще дальше и покрасил волосы в белый цвет. Однако на этом Месси не остановился и сделал себе серию новых татуировок, породив очередную волну насмешек об отсутствии у него всякого вкуса. Может быть, и так, но лучше считать все это просто причудами гения.

Златан ИБРАГИМОВИЧ

35-летний швед давно воздвиг себе нерукотворный памятник, став легендой при жизни. Впрочем, рукотворный тоже не за горами – федерация футбола Швеции собирается установить статую форварда в Стокгольме. Работы уже начались.

При этом сам Ибра ничуть не забронзовел. Вместо того, чтобы купаться в лучах славы где-нибудь в США или в Китае, как его именитые ровесники, Златан отправился покорять английскую премьер-лигу.

«Я говорил ему, что Англия – не место для отдыха. Когда богатый парень с феноменальной карьерой хочет отдохнуть, он не рвется сюда. В Англию приезжают, чтобы играть в самой сложной лиге мира. Англия – для того, кто хочет совершенствовать ся и показывать, на что он способен», - говорил недавно об Ибрагимовиче главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

В общем, то, что нужно шведу. За первые полгода в Англии он наколотил 16 голов, удивив не только скептиков, но даже и поклонников, которые не ждали от Ибрагимовича такой результативности .

Денис ГЛУШАКОВ

Год назад многим болельщикам «Спартака» хотелось, чтобы клуб наконец избавился от 29-летнего полузащитника, а заодно и пары его партнеров – друзей по жизни, которых в шутку звали ОПГ «Ромашка». Казалось, они несут в жизнь команды застой и разложение, получают огромные деньги, не чувствуя при этом никакой ответственности. Сезон прошел – и слава Богу.

И как же все удивительным образом изменилось! Глушаков ныне – капитан и лидер «Спартака», любимец болельщиков, которые сочиняют про него крылатые фразы. Он забивает победные голы на последних минутах, пашет на поле за троих и снимается в смешных клубных роликах. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера называет Глушакова «русским Джеррардом». Поистине удивительное преображение, в которое трудно было поверить не то что год – полгода назад.

Федор СМОЛОВ

Еще чуть-чуть – и он бы стал именем нарицательным в российском футболе. Антонимом слова «бомбардир». Тем, о ком не очень-то смешно шутят в КВН.

Когда весной 26-летний Смолов начал забивать гол за голом в «Краснодаре», народ удивился. Но долгое время казалось, что это все так, несерьезно. Тут, мол, и игра у команды поставленная. И в ассистентах Мамаев – только ногу подставляй, вот и все труды. Посмотрим, что на следующий сезон будет, говорили скептики. Сколько мы таких резвых да борзых видели, и где они сейчас?

Но ничего не изменилось – Смолов как забивал, так и продолжает забивать. Его не подкосил неудачный Евро, на котором главный тренер сборной России Леонид Слуцкий задвинул форварда на фланг. Не играет Мамаев – не беда. Не все ладится у «Краснодара», да так, что поменялся тренер – ничего страшного. Даже пропустив месяц из-за травмы, Смолов с 10 голами все равно остается лучшим бомбардиром премьер-лиги. Удивительная стабильность.

Александр КЕРЖАКОВ

Зимой он взял и рванул в Швейцарию, в «Цюрих», удивив всех. Хотя мог бы спокойно досидеть полгода в «Зените» и дождаться, пока уйдет Андре Виллаш-Боаш, с которым у форварда не сложилось. Но 33-летний Кержаков не хотел сидеть. Он хотел играть. Хотел попасть в сборную на Евро-2016, понимая, что это – его последний большой турнир в карьере.

В итоге форвард не спас «Цюрих» от вылета. Не попал в состав национальной команды. Но заслужил всеобщее уважение. И, главное, вернулся в «Зенит», с которым подписал новый контракт. Вернулся триумфально, а не отсидевшись в тылах и обозах.

Наверное, именно поэтому у Кержакова всегда хорошее настроение. Даже когда он сидит на скамейке запасных – у него отлично получается поддерживать микроклимат к коллективе. В общем, удивительная история верности и возвращения.