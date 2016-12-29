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«За «Ростов» так хотелось болеть!». Рейтинг Ловчева со знаком «плюс»

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«За «Ростов» так хотелось болеть!». Рейтинг Ловчева со знаком «плюс»
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев вспоминает события уходящего года и составляет две пятерки – одну из событий со знаком «-», которая была представлена во вчерашнем номере, и вторую – со знаком «+». Ее мы публикуем сегодня.

ПЛЮС ПЕРВЫЙ

ТРЕНЕРЫ

- Некоторые руководители клубов недооценивают тренерскую работу. Вспомнить, например, пресловутое высказывание, что тренер – это только 10 процентов… Но в этом сезоне тренеры наглядно показывают, как их работа важна. Имею в виду, в первую очередь, Бердыева, Карреру, Гончаренко. И сюда бы добавил Гаджиева и Рахимова. Из российского чемпионата ушли звезды, почти не осталось топовых игроков. И вот теперь тренерам надо делать так, чтобы результата команда достигала не за счет кого-то, а благодаря всем. Поэтому сейчас и проявляется мастерство тренера – как из средних игроков сделать узнаваемую команду, которая играет, может, неброско, но, буду говорить так, понятно. Так что этот сезон показывает – тренер всему голова.

Источник: «Советский спорт»

ПЛЮС ВТОРОЙ

«РОСТОВ»

- Да, на второе место ставлю именно игру «Ростова». И в чемпионате, и в еврокубках, конечно, особенно. Мне так хотелось болеть за «Ростов»! Недаром они и город весь всколыхнули своим футболом. Футболисты в этой команде во главу угла ставят характер, а не только меркантильные интересы. И правильный клич они выбрали – «Мужики!».

Да, ростовчане один раз обожглись с «Баварией», которая разгромила их 5:0 в Мюнхене. Но кто ж на «Баварии» не обжигался?! Только главное-то – «Ростов» был заметен в Европе, умело разобравшись с «Андерлехтом» и «Аяксом», играя на равных с ПСВ, сражаясь с «Атлетико» и, конечно, побеждая «Баварию» в домашнем матче. «Ростов» – это несомненно наше светлое пятно.

ПЛЮС ТРЕТИЙ

СТАДИОНЫ

- Первые матчи на своих новых аренах провели ЦСКА и «Краснодар», современных стадионов стало больше – это важно. Я поиграл на многих аренах, но когда у нас в стране появился первый новый стадион «Локомотив», который сейчас уже считается устаревшим, с большим удовольствием туда ходил, потому что смотрел там европейский футбол.

Появился стадион у «Спартака», есть теперь арены у ЦСКА и «Краснодара», «Рубина», я видел, как строится стадион в Ростове-на-Дону...

А кутерьма вокруг питерского стадиона… Думаю, посадят тех, кто нагрел руки на строительстве, уволят тех, кто не знает, как поле укрепить. Но главное – останется великолепный стадион на Крестовском.

Источник: «Советский спорт»

ПЛЮС ЧЕТВЕРТЫЙ

«СПАРТАК»

- События, связанные со «Спартаком», в первую очередь, лидерство, ставлю только на четвертое место, потому что и сейчас, несмотря на пятиочковый отрыв, нет у меня уверенности, что команда останется на первом месте. Я болею за «Спартак», потому что люди меня приветствуют на улице фразой «Спартак» – чемпион!».

Но, повторюсь, уверенности, что это произойдет в этом сезоне, у меня нет. Как нет и уверенности, когда даю прогнозы перед каждым туром – потому что и «Спартак», и «Зенит», и ЦСКА, и «Краснодар» абсолютно непредсказуемы. Поэтому и такие провалы возникают у «Спартака», как это было с «Крыльями» в Самаре. И такие же провалы будут еще. И не только у «Спартака».

«Спартак» прибавил, спору нет. Но это на фоне сдавшего ЦСКА, «Зенита», который не использует полностью свой потенциал. Но главное – «Спартак» всколыхнул болотце. Интрига жива, смотреть чемпионат интересно.

ПЛЮС ПЯТЫЙ

ВЕРА

- В предыдущем обзоре – о минусах первой части сезона – я говорил про сборную, которая опустилась на 56-е место в рейтинге ФИФА. А теперь хочу о другой стороне медали. После позорного матча с Катаром услышал фразу от Стаса Черчесова. Фразу, которую хотел услышать. Он сказал, что футболисты приезжают поиграть в сборную, а ему надо, чтобы приезжали выигрывать.

И важно, что после этого бездарного матча с Катаром сборная выиграла у Румынии. Да, они не в сильнейшем составе выступали, да и наша команда футбол, прямо скажем, не первостатейный показала. Но таков уровень игроков. Тем не менее, на 90-й минуте соперника все же дожали. Значит, хотели перед страной оправдаться. Вышедшие на последних минутах Полоз, Ерохин, Оздоев устроили прессинг и добились своего. Это говорит о том, что у сборной все равно есть потенциал. И надо хотя бы его не растратить, использовать.

Ну, и отмечу, конечно, что у России не отобрали ни чемпионат мира, ни Кубок конфедераций, на жеребьевке которого мне довелось побывать. Кто-то скажет, что еще не отняли, что попытки продолжатся. И все же, думаю, не получится. Уверен, Россия успешно проведет и Кубок конфедераций, и чемпионат мира, покажет уровень подготовки. То же, кстати, и про сборную хочу сказать. Верю, как минимум в полуфинал Кубка конфедераций команда выйдет.

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Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
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